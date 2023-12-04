(MENAFN
- Al-Anbaa) يقال إنه ليس هناك أحد منا بمعزل أو بمأمن من الزلل، لكن يتفاوت في ذلك الناس فيما بينهم، فمنا الموغل ومنا صاحب الفلتات النادرة،
فمن لا يرتكز على مبادئ صحيحة يصبح عرضة لأهوائه ومغريات الحياة، ودائما ما تجده غارقا بالشكليات والمظاهر ويتحدث كثيرا عنها، ليتحول في النهاية إلى مهرج مثير للشفقة!
ومن الناس للأسف من إذا صغر شأنه في عين نفسه عظّمها بدناءة قوله وفعله وتناقضه، ويختلف القول والفعل والتناقض لديه باختلاف نقصه، أي كل وسبيله، أو ما يبرع فيه ويبدع أو ما تستهويه نفسه الناقصة، ووالله إنك لتعجب لأمر البعض منهم الذي يغريك حرفه وبلاغة لغته ويشدك وقار شخصه وهو فارغ من الداخل! فهم أناس يعانون من مشكلة أو أكثر تجاه أنفسهم، كما يعانون على نحو دائم من الإحساس بالدونية، فيشعر أحدهم بالتهديد والتوتر والانزعاج لمجرد وجوده بين أقرانه، وتجده يبدع في بعض السيناريوهات فقط ليحاول التعويض عن مشاعره من خلال التصرف بطريقة مفرطة في التنافسية الحادة أو التصرف بأنانية ونرجسية تجاه الآخرين، زائد التعالي و«الفشخرة» السامجة، وينسب إلى نفسه الكثير من الأمور التي لا علاقة لها به، ليبهرك ويلفت انتباهك. شعور قوي بعدم الكفاءة وانعدام الثقة، خاصة حينما يقارنون أنفسهم بالآخرين، فتجده يتغنى ويتباهى أمامك، وينسى أنك تعرفه عز المعرفة وتعرفه أكثر من نفسه، ليثبت لنفسه أولا ولك وللآخرين ممن حوله أنه القوي الذي لا تستعصي عليه غاية، ولا تهزم له راية.
فيتسع لديه هذا الشعور ويطول أمده، لتتكرس هذه العقدة وتصيب أغلب جوانب حياته، فتجده مرة متناقضا، مرة كاذبا، مرة متخبطا،....إلخ، ويراوغ بالكلام، فينتكس من رجل متزن إلى رجل مزيف، يزور حقيقة شخصه، ويرسم قيمة لنفسه لا تواكب قدراته ونفوذه ولا حتى حقيقة ذاته.
هم فئة من الأشخاص الذين اعتادوا أن ينتقدوا وبشكل دائم من حولهم، ويهاجموا الآخرين بطريقة لاذعة، ويقوموا بالتقليل من إمكانياتهم ومستوياتهم، ويسعوا حتى لتشويه نجاحاتهم، ليقللوا من قيمة الأشخاص الفعلية، وهؤلاء يفعلون ذلك لأسباب تتعلق بهم وبنقصهم، فيحدث إسقاطهم على الآخرين من خلال استخدام حيل دفاعية لا تغني ولا تسمن من جوع، حيل يريدون من خلالها أن يظهروا بها سلبيات غير حقيقية في الأشخاص الذين يقومون بانتقادهم لشعورهم بالنقص بجانبهم، وحتى يشعروا أولئك الأشخاص بأن لديهم عيبا أو نقصا مثلهم.
وقد لا يرى هذا الشخص نفسه كما يراه الآخرون، أولئك الآخرون الذين قد يسايرونه ويسايرون عقليته المريضة ويجاملونه، والذي على الرغم من ذلك تجد أن رغباته جامحة فقط لأن يكون شيئا يذكر بالشكل الذي يرضي غروره، وليمتدح الناس ذكاءه وفطنته!
هو يتحرك فقط بمعزل عن إرادته ووجوده ورغباته وحقيقته، ليدرك متأخرا أنه ليس موجودا ولا يتمتع بثقل ذاتي يفصح عنه.
أشخاص هلاميون تجدهم كفقاعات الماء، مهما ارتفعت الفقاعة في الهواء إلا أنها تنفجر مع أول جسم صلب تصطدم به، بعكس الإنسان المبدئي والذي غالبا ما يحظى باحترام العقلاء، فالمبدئي إنسان بمعنى الكلمة، يقول ما يمليه عليه ضميره، وليس للنفاق والخبث والنرجسية والغرور وجود في قاموسه، لذا كان ومازال تعبير «صاحب مبدأ» وصفا محمودا لن يدركه المتلونون والمتزلفون أو الأشخاص الناقصون.
«المبدئي» إنسان حقيقي لا ينهى عن فعل ويأتي بمثله، ولا يتغير معدنه مهما اشتدت به الخطوب، لأنه يعتبر المبادئ خطوطا حمراء لا يتجاوزها، أو منارات يسير على هداها.
فلتترك لك أثرا لا يزول في تلك الدنيا، ولتجعل شمسك تنير عتمة الحياة.
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