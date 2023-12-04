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بلاغة حرف

12/4/2023 11:26:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يقال إنه ليس هناك أحد منا بمعزل أو بمأمن من الزلل، لكن يتفاوت في ذلك الناس فيما بينهم، فمنا الموغل ومنا صاحب الفلتات النادرة،
فمن لا يرتكز على مبادئ صحيحة يصبح عرضة لأهوائه ومغريات الحياة، ودائما ما تجده غارقا بالشكليات والمظاهر ويتحدث كثيرا عنها، ليتحول في النهاية إلى مهرج مثير للشفقة!
ومن الناس للأسف من إذا صغر شأنه في عين نفسه عظّمها بدناءة قوله وفعله وتناقضه، ويختلف القول والفعل والتناقض لديه باختلاف نقصه، أي كل وسبيله، أو ما يبرع فيه ويبدع أو ما تستهويه نفسه الناقصة، ووالله إنك لتعجب لأمر البعض منهم الذي يغريك حرفه وبلاغة لغته ويشدك وقار شخصه وهو فارغ من الداخل! فهم أناس يعانون من مشكلة أو أكثر تجاه أنفسهم، كما يعانون على نحو دائم من الإحساس بالدونية، فيشعر أحدهم بالتهديد والتوتر والانزعاج لمجرد وجوده بين أقرانه، وتجده يبدع في بعض السيناريوهات فقط ليحاول التعويض عن مشاعره من خلال التصرف بطريقة مفرطة في التنافسية الحادة أو التصرف بأنانية ونرجسية تجاه الآخرين، زائد التعالي و«الفشخرة» السامجة، وينسب إلى نفسه الكثير من الأمور التي لا علاقة لها به، ليبهرك ويلفت انتباهك. شعور قوي بعدم الكفاءة وانعدام الثقة، خاصة حينما يقارنون أنفسهم بالآخرين، فتجده يتغنى ويتباهى أمامك، وينسى أنك تعرفه عز المعرفة وتعرفه أكثر من نفسه، ليثبت لنفسه أولا ولك وللآخرين ممن حوله أنه القوي الذي لا تستعصي عليه غاية، ولا تهزم له راية.
فيتسع لديه هذا الشعور ويطول أمده، لتتكرس هذه العقدة وتصيب أغلب جوانب حياته، فتجده مرة متناقضا، مرة كاذبا، مرة متخبطا،....إلخ، ويراوغ بالكلام، فينتكس من رجل متزن إلى رجل مزيف، يزور حقيقة شخصه، ويرسم قيمة لنفسه لا تواكب قدراته ونفوذه ولا حتى حقيقة ذاته.
هم فئة من الأشخاص الذين اعتادوا أن ينتقدوا وبشكل دائم من حولهم، ويهاجموا الآخرين بطريقة لاذعة، ويقوموا بالتقليل من إمكانياتهم ومستوياتهم، ويسعوا حتى لتشويه نجاحاتهم، ليقللوا من قيمة الأشخاص الفعلية، وهؤلاء يفعلون ذلك لأسباب تتعلق بهم وبنقصهم، فيحدث إسقاطهم على الآخرين من خلال استخدام حيل دفاعية لا تغني ولا تسمن من جوع، حيل يريدون من خلالها أن يظهروا بها سلبيات غير حقيقية في الأشخاص الذين يقومون بانتقادهم لشعورهم بالنقص بجانبهم، وحتى يشعروا أولئك الأشخاص بأن لديهم عيبا أو نقصا مثلهم.
وقد لا يرى هذا الشخص نفسه كما يراه الآخرون، أولئك الآخرون الذين قد يسايرونه ويسايرون عقليته المريضة ويجاملونه، والذي على الرغم من ذلك تجد أن رغباته جامحة فقط لأن يكون شيئا يذكر بالشكل الذي يرضي غروره، وليمتدح الناس ذكاءه وفطنته!
هو يتحرك فقط بمعزل عن إرادته ووجوده ورغباته وحقيقته، ليدرك متأخرا أنه ليس موجودا ولا يتمتع بثقل ذاتي يفصح عنه.
أشخاص هلاميون تجدهم كفقاعات الماء، مهما ارتفعت الفقاعة في الهواء إلا أنها تنفجر مع أول جسم صلب تصطدم به، بعكس الإنسان المبدئي والذي غالبا ما يحظى باحترام العقلاء، فالمبدئي إنسان بمعنى الكلمة، يقول ما يمليه عليه ضميره، وليس للنفاق والخبث والنرجسية والغرور وجود في قاموسه، لذا كان ومازال تعبير «صاحب مبدأ» وصفا محمودا لن يدركه المتلونون والمتزلفون أو الأشخاص الناقصون.
«المبدئي» إنسان حقيقي لا ينهى عن فعل ويأتي بمثله، ولا يتغير معدنه مهما اشتدت به الخطوب، لأنه يعتبر المبادئ خطوطا حمراء لا يتجاوزها، أو منارات يسير على هداها.
فلتترك لك أثرا لا يزول في تلك الدنيا، ولتجعل شمسك تنير عتمة الحياة.

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