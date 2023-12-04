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الشركات الوطنية فيها الخير والبركة

12/4/2023 11:26:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) لا أحد ينكر أن هناك بعض أجزاء من الطرق السريعة بالكويت فيها بعض الضرر، والقليل منها فيه بعض العيوب، لكننا نتكلم عن خطوط سريعة وطرق في الكويت لو جمعتها لأصبح طولها آلاف الكيلومترات، ولله الحمد والمنة جزء كبير منها في حالة ممتازة، وجار استخدامه دون مشاكل، لكن المشكلة في أجزاء متفرقة بكل الطرق السريعة، وكذلك بعض الشوارع الداخلية.
هذه الطرق والشوارع تم إنجازها على أيدي شركات وطنية محلية هي بإذن الله قادرة على إصلاح الأجزاء التي بها خلل وستكون مهمتها أسرع وأسهل بحكم عملها السابق في هذه الطرق وكل مخططاتها لديها، كما أن لديها كل الآليات العملاقة والأجهزة اللازمة لصيانة وسفلتة كل طرق وشوارع الكويت، خاصة بعد أن غضت وزارة الأشغال النظر عن الاستعانة بشركات عالمية لصيانة وسفلتة طرق لأسباب كثيرة، ونحن على كل ثقة بأن وزارة الأشغال اتخذت هذا القرار وهي ترى مصلحة الوطن بين عينها، ومتأكد أن لها أسبابا وجيهة في ذلك، لذلك أقترح الاستعانة بالشركات الوطنية مرة أخرى لصيانة وسفلتة الطرق بكامل تراب الكويت، لكن هذه المرة الاستعانة بالشركات العالمية كرقابة على أداء الشركات المحلية والتأكد من أنها تطبق كل المعايير العالمية بجودة ونوعية المواد المستخدمة، وكذلك طرق فرشها وسفلتتها على الأرض.
بلدنا الحبيب به الكثير من الخامات الوطنية الممتازة ذات الأداء المهني العالي في مجال صيانة الطرق سواء في القطاع الخاص، أو بين موظفي الحكومة، لكن الاستعانة بالشركات العالمية تجعلنا نبدأ من حيث انتهى الآخرون، ولنطبق أحدث الوسائل العلمية وأحدث ما وصل له العالم في مجال صيانة وسفلتة الطرق السريعة.
نقطة أخيرة: الاقتراح ببساطة الذي أتمنى تنفيذه هو أن يتم التعاقد مع 6 شركات عالمية للإشراف والرقابة على أعمال الصيانة والإصلاح وسفلتة الطرق في المحافظات الست.

ghunaimalzu3by@

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