أمير العفو

(MENAFN
- Al-Anbaa) استيقظت كغيري من أبناء الكويت مع خيوط فجر الاثنين الماضي على أجمل الأخبار والقرارات، كما لو كنا نعيش فرحة عيد عظيم أو حفل زفاف كبير، استيقظ أهل الكويت على الزغاريد والأفراح تجوب كل بيت وكل شارع وكل منطقة وكل محافظة، استيقظ المشمولون بالعفو على صخب ألوان الفرح والبهجة التي غمرت القلوب ببشرى من أمير الكويت أمير العفو.
إنـــها فرحة ما بعدها فرحة، عيـــد شـــمل الكويت من شمالها إلـــى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، عــــيد وســعادة، عيد وعفو مـــن أمير العفو، شكرا سيدي صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظـــكم الله ورعاكم، والشكر موصول إلـــى سمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، على هذا الكرم الأبوي الذي لم ولن يضاهيه كرم في زمننا هذا، فلن نوفيكم حقكم وأجركم على الله. إن لحظة سماع الخـــبر يوم الأحد كانت لحــظة تاريخية، عاشتها الكويت بكل مناطقها ومحافظاتها، وما ان تأكد الخبر وتم تنــــفيذه مساء يوم الاثنين حتى عمت الفـــرحة وانشرحت القلوب، داعية لكم بطول العمر والبقاء، أجزم بأن أحدا من أهل الكويت لم ينم تلك الليلة، فكل شارع في الكويت شمله العفو، فقد كان عدد المشمولين كبيرا، 50 شخصا شملهم عفـــوكم الكريم، لقد تجاوزت الفرحة بكرمكم الأبــــوي أهالي المشمولين بالعفو، حيث أفرحتم أهل الكويت جميعا، فرحة الأهل، وفرحة الجار، فرحة الأخ والعم والخال والصديق والقريب.
نعم لقد لهجت قلوبنا وألسنتنا بالدعاء لك يا أمير العفو، وسموكم الكريم أهل لهذا اللقب الذي تستحقه بكل جدارة يا أبا الإنسانية، وأجرك على الله، وأسال الله العلي القدير أن يطيل في عمرك وعمر ولي عهدك وعمر رئيس الحكومة، أعانكم الله وقدركم على إسعاد أهل الكويت مرة تلو الأخرى، فأنتم أهل التسامح وأنتم أهل العطاء وأنتم أهل الكرم وأنتم أهل المحبة وأنتم أهل العز، وأنتم أهل الوفاء لهذه الأرض وكل من عليها، شكرا لكم وألف ألف مبارك للمشمولين ولأهاليهم بهذا الكرم الصباحي الذي غمرنا ويغمرنا وسوف يغمرنا بالمستقبل القريب، ربي احفظ البلد ومن فيه من كل مكروه واحفظ لنا أميرنا وولي عهده الأمين.
اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كل شيء، أن تمن على أميرنا بالشفاء العاجل، وألا تدع فيه جرحا إلا داويته، ولا ألما إلا سكنته، ولا مرضا إلا شفيته، وألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، وعافه واعف عنه، واشمله بعطفك ومغفرتك، أذهب البأس رب الناس، بيدك الشفاء، لا كاشف له إلا أنت يا رب العالمين.
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