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أمير العفو

12/4/2023 11:26:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استيقظت كغيري من أبناء الكويت مع خيوط فجر الاثنين الماضي على أجمل الأخبار والقرارات، كما لو كنا نعيش فرحة عيد عظيم أو حفل زفاف كبير، استيقظ أهل الكويت على الزغاريد والأفراح تجوب كل بيت وكل شارع وكل منطقة وكل محافظة، استيقظ المشمولون بالعفو على صخب ألوان الفرح والبهجة التي غمرت القلوب ببشرى من أمير الكويت أمير العفو.
إنـــها فرحة ما بعدها فرحة، عيـــد شـــمل الكويت من شمالها إلـــى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، عــــيد وســعادة، عيد وعفو مـــن أمير العفو، شكرا سيدي صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظـــكم الله ورعاكم، والشكر موصول إلـــى سمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، على هذا الكرم الأبوي الذي لم ولن يضاهيه كرم في زمننا هذا، فلن نوفيكم حقكم وأجركم على الله. إن لحظة سماع الخـــبر يوم الأحد كانت لحــظة تاريخية، عاشتها الكويت بكل مناطقها ومحافظاتها، وما ان تأكد الخبر وتم تنــــفيذه مساء يوم الاثنين حتى عمت الفـــرحة وانشرحت القلوب، داعية لكم بطول العمر والبقاء، أجزم بأن أحدا من أهل الكويت لم ينم تلك الليلة، فكل شارع في الكويت شمله العفو، فقد كان عدد المشمولين كبيرا، 50 شخصا شملهم عفـــوكم الكريم، لقد تجاوزت الفرحة بكرمكم الأبــــوي أهالي المشمولين بالعفو، حيث أفرحتم أهل الكويت جميعا، فرحة الأهل، وفرحة الجار، فرحة الأخ والعم والخال والصديق والقريب.
نعم لقد لهجت قلوبنا وألسنتنا بالدعاء لك يا أمير العفو، وسموكم الكريم أهل لهذا اللقب الذي تستحقه بكل جدارة يا أبا الإنسانية، وأجرك على الله، وأسال الله العلي القدير أن يطيل في عمرك وعمر ولي عهدك وعمر رئيس الحكومة، أعانكم الله وقدركم على إسعاد أهل الكويت مرة تلو الأخرى، فأنتم أهل التسامح وأنتم أهل العطاء وأنتم أهل الكرم وأنتم أهل المحبة وأنتم أهل العز، وأنتم أهل الوفاء لهذه الأرض وكل من عليها، شكرا لكم وألف ألف مبارك للمشمولين ولأهاليهم بهذا الكرم الصباحي الذي غمرنا ويغمرنا وسوف يغمرنا بالمستقبل القريب، ربي احفظ البلد ومن فيه من كل مكروه واحفظ لنا أميرنا وولي عهده الأمين.
اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كل شيء، أن تمن على أميرنا بالشفاء العاجل، وألا تدع فيه جرحا إلا داويته، ولا ألما إلا سكنته، ولا مرضا إلا شفيته، وألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، وعافه واعف عنه، واشمله بعطفك ومغفرتك، أذهب البأس رب الناس، بيدك الشفاء، لا كاشف له إلا أنت يا رب العالمين.

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