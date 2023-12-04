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الاختيار الصعب

12/4/2023 11:26:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) الاختيار إرادة الشيء بدلا من غيره وهو أيضا حرية الشخص فيما يريده ويفعله، ونحن نعلم ان الخيرة فيما اختاره الله، فأنت تريد وانا أريد والله يفعل ما يريد. ولكن من بين اختياراتنا الكثيرة والتي تمر في حياتنا اختيار صعب للغاية، وهو اختيارك لصاحبك في زماننا هذا مع انتشار عدم الوفاء والجحود عند البعض، فصاحبك مرآتك الحقيقية، مصداقا لقول المولى عز وجل (الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ـ الزخرف: 67) وكذلك قول المصطفى صلى الله عليه وسلم «المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل» (رواه الترمذي وأبو داود). من هنا أقول إن على المرء أن يفرمل ويتأمل ويفكر فيمن يضع فيه ثقته، فكم من عدو دخل الى قلبك في ثياب صديق، وكم من رجل تورط في صحبة من لا خير فيه، وندم حين لا ينفع الندم، ولله در القائل:
احذر عدوك مرة
واحذر صديقك ألف مرة
فلربما انقلب الصديق
فكان أعلم بالمضرة
وقد قال لنا أجدادنا: معرفة الأجواد غنيمة ومعرفة الأنذال هضيمة، وكان بين أبي الدرداء وسلمان الفارسي صحبة فقد آخى بينهما النبي صلى الله عليه وسلم، وتعد صحبتهما مثالا يحتذى، فكتب سلمان له: «إنك لن تنال ما تريد إلا بترك ما تشتهي ولن تنال ما تأمل إلا بالصبر على ما تكره، فليكن كلامك ذكرا وصمتك فكرا ونظرك عبرا، فإن الدنيا تتقلب وبهجتها تتغير، فلا تغتر بها، وليكن بيتك المسجد.. والسلام». فأجابه أبو الدرداء: «سلام عليك، أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله وأن تأخذ من صحتك لسقمك ومن شبابك لهرمك ومن فراغك لشغلك ومن حياتك لموتك، ومن جفائك لمودتك، واذكر حياة لا موت فيها في إحدى المنزلتين: إما في الجنة أو في النار، فإنك لا تدري إلى أيهما تصير».
ودمتم سالمين.

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