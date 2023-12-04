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في غياب.. ((الوطنية)) (2)

12/4/2023 11:26:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) «مرة واحد خبطته عربية «رمسيس» مات م الضحك».. طبعاً لو ذكرت هذه «النكتة المصرية» - لو اعتبرناها نكتة أساساً - لأي مصري دون سن الستين فلن يضحك أو يبتسم بل وسيسأل «قصدك ايه» بـ «عربية رمسيس»؟
العواجيز - أمثالي - يذكرون جيداً السيارة المصرية «رمسيس» والتي كانت دعايتها تقول «أول سيارة مصرية الصنع في الوطن العربي».. وقد بدأ المشروع عام 1958 في إطار مشروع الرئيس الراحل جمال عبدالناصر للتصنيع المحلي تحت شعار (من الإبرة للصاروخ) - عفواً جملة اعتراضية للأسف فشل المشروع ومازلنا حتى اليوم نستورد الإبرة وطبعاً الصاروخ .
في عام 1958 تقدم المصريان عصام الدين أبو العلا وجورج حاوي بطلب لوزارة الصناعة للحصول على ترخيص مشروع صناعة سيارة صغيرة واقتصادية أطلقا عليها اسم «رمسيس»، وهي في الأصل سيارة بريطانية تدعى «فريسكي»، لكن محاولات التعاقد مع «فريسكي» لتوريد مكونات 10 آلاف سيارة فشلت، فتوجه صاحبا المشروع إلى ألمانيا الغربية، واختارا السيارة «برينز» وبدأ التجميع والإنتاج في يوليو 1959، وبلغ سعر أول 100 سيارة 120 جنيها مصريا للسيارة الواحدة!!.
وحمل الطراز الأول اسم «رمسيس يوتيليكا» ثم «برينز 1»، ثم «رمسيس 2»، وحتى عام 1963 تم إنتاج 1130 سيارة، وعام 1963 تم «تأميم» الشركة ودمجها في الشركة المصرية لصناعة السيارات، وتوقف إنتاجها تماما عام 1972، لصالح السيارة الجديدة «نصر» التي كانت تنتج بعض طرازات (فيات) الإيطالية تحت اسم «نصر»، واستمرت شركة «النصر» في إنتاج طرازات سيارات من فيات إلى جانب علامات تجارية أخرى بولندية وتركية وصربية حتى تمت «تصفيتها» عام 2009 بسبب تراكم الديون!
المؤسف أن حلم «سيارة مصرية» والذي بدأ يراود المصريين منذ نهاية الخمسينيات، وكانت بداية تحقيقه السيارة «رمسيس» صاحبة النكتة الشهيرة، تم وأده لصالح سياسات الانفتاح الاقتصادي بدلاً من تطويره وتبنيه، حيث إن دولاً كثيرة بدأت بعدنا في تجميع السيارات ووصلت لمرحلة التصنيع الكامل مثل كوريا الجنوبية التي أصبحت عملاقاً في صناعة السيارات وتركيا التي «وطنت» صناعة العديد من العلامات الشهيرة، وأخيراً شقيقتنا الغالية المملكة المغربية التي أعلن مسؤولوها عن الوصول بالإنتاج إلى مليون سيارة سنوياً.
ومع القصف الصهيوني الوحشي على غزة، ودعم العديد من الدول والشركات العالمية للكيان العبري تعالت صيحات مقاطعة منتجات الشركات الداعمة لتل أبيب.. وكالنعامة التي تخفي رأسها في الرمال قاطعنا مأكولات سريعة ومشروبات وعلامات تجارية مختلفة.. لكننا مازلنا ولا نستطيع الاستغناء عن أو مقاطعة شركات السيارات والهواتف والأدوية وأدوات الجراحة.. وغيرها من ضرورات الحياة، فهل هذه هي «المقاطعة» الحقة؟
وغداً للحديث بقية.. إن كان في العمر بقية..
وحفظ الله مصر وأهلها من كل سوء.

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