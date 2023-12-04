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مجموعة كابيتال بنك ضمن قائمة فورتشن لأقوى 500 شركة عربية

12/4/2023 11:26:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



اختارت مجلة فورتشن والتي تُعنى بقضايا المال والأعمال، مجموعة كابيتال بنك ضمن قائمة فورتشن لأقوى 500 شركة عربية للعام 2023 من حيث الإيرادات السنوية.
وتعتمد تصنيفات“فورتشن 500 العربية” لاختيار أقوى الشركات على عدد من المعايير المحددة، كإجمالي الإيرادات، وعدد الموظفين، بحيث تتبع منهجية ثابتة وصارمة، تتضمن بحثاً شاملاً لأسواق الأسهم المالية في 22 دولة، إلى جانب تقييم جمع البيانات المالية من الشركات، والتحقق منها، والتحليل المُعمق لها، بحيث تكون مطابقة بشكل أساسي مع البيانات المالية المستقلة من خدمة“S&P Capital IQ” من مؤسسة“ستاندرد آند بورز”.
وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال الرئيس التنفيذي بالوكالة لمجموعة كابيتال بنك، سامر العالول:“نحن فخورون بهذا الإنجاز، الذي يعكس قوة واستقرار مجموعة كابيتال بنك وقدرتها على تحقيق النمو والازدهار رغم العديد من التحديات الاقتصادية الضاغطة، كما يعكس هذا الإنجاز الموقع المتقدم الذي تحظى به المجموعة داخل السوق المصرفي المحلي والإقليمي، وحرصها على مواكبة أحدث المستجدات على صعيد الصناعة المصرفية”.
وأضاف العالول:“نسعى دائماً إلى الابتكار وتقديم منتجات وخدمات جديدة تلبي احتياجات عملائنا المتطورة، كما نستثمر بشكل مستمر في البنية التحتية والتقنيات الحديثة، لتعزيز قدرتنا على تقديم خدماتنا بشكل أفضل، لذا نحن ملتزمون بمواصلة النمو والازدهار، وتقديم قيمة مضافة لعملائنا ومساهمينا وموظفينا.”
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة كابيتال بنك قد خطت خلال العام 2022 خطوات قوية ومدروسة لتعزيز نموها وانتشارها محلياً وإقليمياً حيث أعلنت المجموعة عن افتتاح فرع للمصرف الأهلي العراقي التابع لها في السعودية، وذلك بهدف تشجيع التجارة بين العراق والسعودية وتسهيلها.
كما استحوذ كابيتال بنك على 100 % من أسهم بنك سوسيته جنرال -الأردن، بالإضافة إلى الاستحواذ على أعمال وفروع بنك عوده في الأردن والعراق.
وقد جذب النمو والتطور الذي شهدته المجموعة اهتمام مؤسسات وصناديق تمويل سيادية على رأسها صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي استثمر في مجموعة كابيتال بنك خلال العام 2022 وأصبح يمتلك ما نسبته 23.97 % من رأس مال المجموعة، وذلك بقيمة تقدر بحوالي 695 مليون ريال سعودي (185.3 مليون دولار).

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