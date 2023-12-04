Tuesday, 05 December 2023 08:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


النفط يرتفع 0.4 % مدعوما بنمو الطلب العالمي

12/4/2023 11:26:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ارتفعت العقود الآجلة للنفط بشكل طفيف في بداية تعاملات اليوم الاثنين، مع عودة التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط للظهور، ما أثار مخاوف بشأن الإمدادات من المنطقة، لكن حالة الغموض بشأن الخفض الطوعي للإنتاج من قبل أوبك+ ونمو الطلب العالمي على الوقود يلقي بظلاله على النظرة المستقبلية للقطاع.
ووفقا لوكالة "بلومبرغ " للأخبار الإقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتًا، بما يعادل 0.4 بالمئة، إلى 79.16 دولار للبرميل' في حين بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74.36 دولار للبرميل بارتفاع 29 سنتًا، أو 0.4 بالمئة.

MENAFN04122023000072011014ID1107535821

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث