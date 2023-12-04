النفط يرتفع 0.4 % مدعوما بنمو الطلب العالمي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ارتفعت العقود الآجلة للنفط بشكل طفيف في بداية تعاملات اليوم الاثنين، مع عودة التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط للظهور، ما أثار مخاوف بشأن الإمدادات من المنطقة، لكن حالة الغموض بشأن الخفض الطوعي للإنتاج من قبل أوبك+ ونمو الطلب العالمي على الوقود يلقي بظلاله على النظرة المستقبلية للقطاع.
ووفقا لوكالة "بلومبرغ " للأخبار الإقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتًا، بما يعادل 0.4 بالمئة، إلى 79.16 دولار للبرميل' في حين بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74.36 دولار للبرميل بارتفاع 29 سنتًا، أو 0.4 بالمئة.
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