3.483 مليار دولار إجمالي المساعدات الخارجية للأردن خلال 11 شهرا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عبدالرحمن الخوالدة
بلغت قيمة المساعدات الخارجية من المنح والقروض الميسرة الملتزم بها للأردن من قبل المؤسسات والجهات الدولية المانحة ، منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر تشرين (نوفمبر) الماضي حوالي 3.483 مليار دولار ، وفق ما أظهر تقرير المساعدات الخارجية التي أصدرته وزارة التخطيط اليوم .
وتشتمل المساعدات الخارجية على المنح الاعتيادية والقروض الميسرة والمنح الاضافية لدعم خطة الاستجابة للأزمة السورية ، كما تتماشى البرامج والمشاريع الممولة مع مسارات التحديث الاقتصادي والسياسي والإداري
إذ بلغت قيمة المنح الاعتيادية من إجمالي هذه المساعدات نحو 1.346 مليار دولار ، بينما بلغ حجم القروض الميسرة قرابة 1.584 مليون دولار ، في حين بلغ حجم المنح الموجهة لدعم خطة الاستجابة للأزمة السورية من إجمالي هذه المساعدات حوالي 506.8 مليون دولار.
MENAFN04122023000072011014ID1107535820
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.