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3.483 مليار دولار إجمالي المساعدات الخارجية للأردن خلال 11 شهرا

12/4/2023 11:26:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبدالرحمن الخوالدة






بلغت قيمة المساعدات الخارجية من المنح والقروض الميسرة الملتزم بها للأردن من قبل المؤسسات والجهات الدولية المانحة ، منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر تشرين (نوفمبر) الماضي حوالي 3.483 مليار دولار ، وفق ما أظهر تقرير المساعدات الخارجية التي أصدرته وزارة التخطيط اليوم .
وتشتمل المساعدات الخارجية على المنح الاعتيادية والقروض الميسرة والمنح الاضافية لدعم خطة الاستجابة للأزمة السورية ، كما تتماشى البرامج والمشاريع الممولة مع مسارات التحديث الاقتصادي والسياسي والإداري
إذ بلغت قيمة المنح الاعتيادية من إجمالي هذه المساعدات نحو 1.346 مليار دولار ، بينما بلغ حجم القروض الميسرة قرابة 1.584 مليون دولار ، في حين بلغ حجم المنح الموجهة لدعم خطة الاستجابة للأزمة السورية من إجمالي هذه المساعدات حوالي 506.8 مليون دولار.

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