ارتفاع اسعار الذهب عالميا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ارتفعت أسعار الذهب عالميا إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق فوق 2100 دولار للأونصة اليوم الاثنين، حيث عززت تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول ثقة المتداولين في أن البنك المركزي الأميركي قد يخفض أسعار الفائدة أوائل العام المقبل.
وبحسب بلومبيرغ الاقتصادية، ارتفع السعر الفوري للذهب 0.8 بالمئة إلى 2087.69 دولار للأوقية، كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب نحو واحد بالمئة إلى 2107.50 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 25.45 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 929.10 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 996.04 دولار.
-- (بترا)
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