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ارتفاع اسعار الذهب عالميا

12/4/2023 11:26:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ارتفعت أسعار الذهب عالميا إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق فوق 2100 دولار للأونصة اليوم الاثنين، حيث عززت تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول ثقة المتداولين في أن البنك المركزي الأميركي قد يخفض أسعار الفائدة أوائل العام المقبل.
وبحسب بلومبيرغ الاقتصادية، ارتفع السعر الفوري للذهب 0.8 بالمئة إلى 2087.69 دولار للأوقية، كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب نحو واحد بالمئة إلى 2107.50 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 25.45 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 929.10 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 996.04 دولار.
-- (بترا)


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