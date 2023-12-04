شراكة بين إيطاليا والفاو لتعزيز الأمن الغذائي وصمود المجتمعات المضيفة واللاجئين السوريين في الأردن

وقعت الحكومة الإيطالية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) اليوم وبحضور معالي وزير الزراعة والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي اتفاقية بقيمة 990 ألف يورو لتعزيز الأمن الغذائي وقدرة المجتمعات المضيفة واللاجئين السوريين في الأردن على الصمود من خلال سلاسل إنتاج الأغذية الزراعية.



بتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، فإن الهدف العام للمشروع هو تحسين كفاءة سلسلة القيمة للمنتجات الزراعية والسلع الغذائية وتعزيز الأمن الغذائي وسبل العيش لـ 200 أسرة من المجتمعات المضيفة واللاجئين السوريين في البلقاء وجرش وعجلون، حيث ستستفيد الأسر المستهدفة من تطوير مهاراتها لتوليد فرص عملها وزيادة دخلها ودعم أسرها في مجال الأنشطة الغذائية.



وسيلبي المشروع احتياجات اللاجئين السوريين والمستفيدين من المجتمعات الأردنية المضيفة من خلال تعزيز الاعتماد على الذات وتزويدهم بوسائل المعرفة اللازمة والمهارات التجارية المطلوبة في إنتاج الأغذية الزراعية. وسيشمل المشروع التدريب على التقنيات التحويلية في الإنتاج وتقييم احتياجات السوق.



أكد معالي وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات أن الوزارة عملت وفق الخطة الوطنية للزراعة المستدامة على تنظيم آليات التعاون والشراكة مع منظمات المجتمع الدولي والمنظمات الدولية للتناغم مع محاور الخطة. وأشار الى أن التعاون مع الفاو يشكل داعم لتلك المحاور وخاصة في مجال التنمية الريفية وتمكين المرأة والشباب، وهذا ضمن مسار التدريب والتأهيل والتمكين والتمويل وصولا للتسويق وانعكاس الدخل على الأسر المنتجة ونسب البطالة والفقر.



وقال ممثل الفاو في الأردن المهندس نبيل عساف: "إن تحقيق عنصر بناء القدرات يمثل قيمة مضافة لهذا المشروع من خلال إنشاء أنشطة مدارس المزارعين الحقلية ومدارس إدارة الأعمال الزراعية، والتي تعد ميزة المنظمة.

حيث أطلقت منظمة الأغذية والزراعة نهج مدارس المزارعين الحقلية في عام 1989 في آسيا وفي عام 2004 في الأردن. ولقد تطورت من مفهوم أن التعلم الأمثل مستمد من الخبرة، أما بالنسبة للمزارعين، فهي مستمدة من ملاحظاتهم في الميدان." وأضاف عساف، "نجحت الفاو في دمج مدارس المزارعين الحقلية ضمن مشاريعها ومبادراتها المخططة للتنمية الزراعية وبناء القدرات، والتي تصب جميعها في تعزيز الأمن الغذائي. حيث تتناول عدة مجالات متمثلة في مدارس إدارة الأعمال الزراعية وأنشطة ما بعد الحصاد والتكنولوجيا الزراعية الحديثة والتنمية الريفية ومشاريع ريادة الأعمال."



ويستضيف الأردن 1.4 مليون لاجئ سوري، يعيش 80% منهم في المجتمعات المضيفة والبقية في مخيمات اللاجئين. وبينما تؤثر الأزمة السورية على الأردن بأكمله، هناك قلق خاص بشأن تأثيرها في محافظات البلقاء وجرش وعجلون، التي تستضيف عددًا كبيرًا من اللاجئين مع محدودية التداخلات والدعم التنموي. وقد أدى ذلك إلى ضغط كبير على تقديم الخدمات المحلية والموارد الطبيعية وسوق العمل المحلي في المحافظات الثلاث.



وأضاف سعادة السيد لوتشيانو بيتزوتي، سفير إيطاليا في الأردن، خلال الاجتماع الذي حضرته أيضًا رئيسة الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، السيدة روكسان ڤيبر، أن“الحكومة الإيطالية ملتزمة بدعم الأمن الغذائي وتعزيز صمود المجتمعات الأردنية المضيفة واللاجئين السوريين من خلال سلاسل إنتاج الأغذية الزراعية.

حيث ستساعد هذه المبادرة، التي تمولها الحكومة الإيطالية، على تعزيز روح المبادرة والاعتماد على الذات لدى الأردنيين واللاجئين السوريين على حد سواء وتعزيز التنمية المستدامة طويلة الأمد للقطاع الزراعي في الأردن.

ونحن نعتقد أن هذا المشروع سيكون له تأثير إيجابي على حياة أولئك الذين يستفيدون منه، ونحن فخورون بالعمل مع منظمة الأغذية والزراعة في هذه المبادرة الهامة."

