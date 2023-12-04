اتفاقيتان لإقامة مباني صناعية جديدة في مأدبا الصناعية

وقعت شركة المدن الصناعية الاردنية اليوم اتفاقيي تنفيذ واشراف لإقامة المصانع النمطية (المرحلة الثالثة) في مدينة مأدبا الصناعية مع شركة مقاولات محلية ومكتب استشاري هندسي بكلفة(2) مليون دينار، حيث ستقام المباني الجديدة على مساحة ما يقارب (11) الف متر مربع تلبية للطلب المتنامي على الإستثمار في مدينة مأدبا الصناعية.



ووقع الإتفاقيات عن شركة المدن الصناعية الاردنية مديرها العام السيد عمر جويعد وعن الشركة المنفذة المهندس يوسف ذنيبات وعن الشركة الإستشارية المهندس وهب مدانات.



وقال مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية السيد عمر جويعد إن اقامة مباني صناعية في مدينة مادبا صناعية يأتي بعد اشغال كافة مساحات المباني الصناعية (المرحلتين الأولى والثانية) التي أقامتها الشركة في المدينة على مساحة تقارب (18) الف متر مربع، كما أنه يعد مؤشرا على الطلب المتنامي على الإستثمار في المدينة التي تعد اليوم نقطة جذب استثماري نتيجة لما تتمتع به من مزايا وحوافز استثمارية.



وبين جويعد إن المباني الجديدة ستقام بمساحات مختلفة لتلبية احتياجات المستثمرين في مختلف القطاعات العاملة في المدينة، حيث ستقام وفقا لأحدث المواصفات الهندسية المعمول بها، مشيدا بالخبرة الأردنية التي تملكها الشركات التي ستباشر التنفيذ والإشراف على مشروع المباني.



وشدد جويعد خلال توقيع الإتفاقيات على ضرورة الالتزام بالموعد الزمني لتنفيذ مشروع المباني، مؤكدا أن الشركة ومن خلال كوادرها الهندسية على أتم استعداد لمواجهة اي عقبات تعترض سير عمل التنفيذ، مبينا ان اختيار الشركات جاء بعد اسس مفاضلة اجرتها الشركة بعدما طرحت عطاءات التتنفيذ والإشراف في الاسس المتبعة.



وكشف أنه يجري حاليا متابعة عدد من الطلبات الاستثمارية الجديدة التي ستنضم قريبا إلى قافلة الإستثمارات العاملة في مدينة مادبا الصناعية، مبينا أن المدينة تضم لغاية اليوم 34 استثمار صناعي بحجم استثمار 22 مليون دينار ستوفر في مراحل تشغيلها الأولية قرابة 1400 فرصه عمل لابناء المحافظة في مختلف التخصصات والمهن التي تتطلبها الاستثمارات الصناعية.



من جانبهم ثمن ممثلو الشركات التي ستتولى التنفيذ والإشراف على اعمال المشروع ثقة المدن الصناعية الاردنية بالمقاول الأردني من خلال اختيارهم لتنفيذ المباني الصناعية مؤكدين سعيهم لإنجازها وفقا لأرقى المواصافات المتفق عليها وتجهيزها بالوقت المحدد.



يذكر أن مدينة مادبا الصناعية تقع في منطقة لب بمحافظة مادبا، وتبعد عن مركز العاصمة عمان 40 كلم وعن مركز محافظة مادبا 13 كم تقريبا.تبعد ايضا (29) كم تقريــبا عن مطار الملكة علياء الدولي واقيمت مرحلتها الأولى على مساحة (250) دونم.