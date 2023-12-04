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اتفاقيات تمويل بقيمة 150 مليون يورو لمشروع الناقل الوطني للمياه

12/4/2023 11:26:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



وقعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينه طوقان مع بنك الاستثمار الأوروبي على قرض إضافي بقيمة (100) مليون يورو مقدم من البنك لمشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمان- الناقل الوطني، وعلى منحة استثمارية بقيمة (50) مليون يورو مقدمة من الإتحاد الأوروبي من خلال البنك للمشروع، ووقعت على القرض والمنحة نيابة عن بنك الاستثمار الأوروبي نائبة رئيس البنك السيدة جيلسومينا فيجلوتي (Gelsomina Vigliotti)، وذلك على هامش أعمال في مؤتمر الأطراف (COP28) للإتفاقية الإطارية للتغير المناخي المنعقد في دبي. وحضر حفل التوقيع وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة.
وبينت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أهمية مشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمان- الناقل الوطني كأولوية قصوى للحكومة، وأهميته في تعزيز الأمن المائي وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مقدمة الشكر لبنك الاستثمار الأوروبي على توفيره للقرض المذكور بقيمة (100) مليون يورو ليضاف إلى القرض السابق الذي تم توقيعه مع البنك بتاريخ 8/12/2022 بقيمة (200) مليون يورو ليصل إجمالي التمويل الذي تم تقديمه من البنك إلى (300) مليون يورو. كما عبرت عن الشكر للإتحاد الأوروبي على تأمين المنحة الاستثمارية بقيمة (50) مليون يورو والتي تم توقيعها أيضاً مع بنك الاستثمار الأوروبي، مشيرة إلى أن هذا التمويل من القرض والمنحة سيدار من خلال بنك الاستثمار الأوروبي.
ومن الجدير ذكره ان القرض والمنحة اللتين تم التوقيع عليهما مع بنك الاستثمار الأوروبي في مؤتمر (COP28) تعتبران جزءاً من حزمة المساعدات الأوروبية التي جرى الإعلان عنها على هامش زيارة جلالة الملك المعظم إلى بروكسل ومن هذه الحزمة القرض الإضافي بقيمة (100) مليون يورو لمشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمان- الناقل الوطني ومنحتين استثماريتين بقيمة (97) مليون يورو مقدمتين من الاتحاد الأوروبي للمشروع حيث تم توقيع إعلان بشأنها من قبل الأردن والاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي بتاريخ 7/11/2023 خلال الزيارة الملكية.
وكانت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي قد التقت بنائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي في دبي على هامش مشاركتها في أعمال في مؤتمر الأطراف (COP28) للاتفاقية الإطارية للتغير المناخي المنعقد في دبي بهدف بحث الفرص والأولويات الاقتصادية من أجل تحديد المجالات للدعم المستقبلي للبنك في الأردن، وفي إطار رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي وخارطة طريق تطوير القطاع العام. حيث بينت الوزيرة خلال الاجتماع أهمية العلاقة مع بنك الإستثمار الأوروبي كأحد الشركاء التنمويين للأردن، مقدمة الشكر للبنك على توفير التمويل من خلال القروض والمنح الفنية والاستثمارية لدعم مشاريع في قطاعات رئيسة ذات أولوية كالتعليم والمياه والصرف الصحي والنقل والطاقة وتنمية القطاع الخاص والبنية التحتية، وإعداد الدراسات الفنية والجدوى الاقتصادية للمشاريع في العديد من هذه القطاعات الهامة.
من جانبها بينت نائب رئيس البنك السيدة فيجولوتي إستعداد البنك الاستمرار بتوفير الخبرات والتمويل في المجالات ذات الأولوية وبما يعزز من أواصر التعاون مع الحكومة الأردنية لتمكينها من التغلب على التحديات التي تواجه الأردن، مشيدة بالشراكة المتميزة بين الجانبين وأهمية استمرار ومواصلة التعاون بينهما.

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