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التصنيف الائتماني للبحرين

12/4/2023 11:26:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عدنان أحمد يوسف






عدنان أحمد يوسف

قامت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية بتعديل النظرة المستقبلية للبحرين من "إيجابية" إلى "مستقرة"، وأرجعت هذا، بحسب قولها، إلى ضغوط الإنفاق التي سوف ترفع العجز المالي بصورة أكبر مما كانت تتوقعه الوكالة في السابق. ومع ذلك، فقد أبقت الوكالة تصنيف البلاد عند "B+/B" استنادا إلى توقعاتها بأن الحكومة ستنفذ إجراءات لخفض عجز ميزانيتها.
وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها وكالات التصنيف الائتماني بتعديل أو تخفيض التصنيف الائتماني للبحرين استنادا إلى عوامل ومؤشرات قصيرة الأمد قد تتحسن في أي لحظة وليس استنادا إلى عوامل ومؤشرات طويلة الأمد.
فنحن نعرف إن ميزانية البحرين حساسة لأسعار النفط لكون الإيرادات النفطية تمثل أكثر من 75 % من الميزانية، لكننا نعرف أيضا أن أسواق النفط مضطربة هذه الأيام نتيجة للأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، لكن معظم التوقعات تشير إلى أن الأسعار سوف ترتفع خصوصا بعد إعلان أوبك بأن عددا من الدول الأعضاء، من بينهم المملكة العربية السعودية، سوف يجرون تخفيضات طوعية تقدر بنحو 2.2 مليون برميل يوميا للحفاظ على استقرار السوق وذلك بالتزامن مع دخول موسم الشتاء أيضا حيث يرتفع الطلب على الطاقة.
المؤشرات والعوامل البعيدة الأمد التي يجب على وكالات التصنيف الائتماني أخذها دوما بالاعتبار هو مسار اقتصاد البحرين على مدى العقود الماضية، حيث يشهد في بعض السنوات انخفاضا في معدلات النمو، لكنه يحافظ على نموه، كما أن سجله الائتماني، وهذا مهم جدا، نظيف تماما من أي تعسر أو تأخير في تسديد التزاماته، أي إن المستثمرين والدائنين لهم ثقة مطلقة في اقتصاد البحرين.
كما أن مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني للنصف الأول من العام تدلل على سلامة أدائه، حيث تبين البيانات الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة سجل خلال الربع الثاني من العام 2023 ارتفاعاً بنسبة 2.0 % مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، وذكرت الوزارة في تقريرها أن الداعم لهذا الارتفاع هو نمو القطاع النفطي بنسبة 2.2 % بالإضافة إلى نمو القطاع غير النفطي بنسبة 2.0 %. كما ساهمت القطاعات غير النفطية مساهمة كبيرة في دعم النمو الاقتصادي في مملكة البحرين، حيث بلغت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 82.9 % خلال الربع الثاني من العام 2023.
كما يؤكد التقرير أن مساهمة قطاع المشروعات المالية في الناتج المحلي الإجمالي قد تصدرت القطاعات الاقتصادية للمرة الثالثة على التوالي بحوالي 17.3 %، وشهد القطاع نمواً بنسبة 4.7 % على أساس سنوي، وسجلت مؤشرات القطاع أداء ملحوظاً كالقيمة الإجمالية لمعاملات نظام التحويلات المالية الإلكتروني (فوري+، فوري، فواتير) والتي نمت بنسبة 12.4 %، وهذا يؤكد الدور الريادي الذي تلعبه الصناعة المصرفية والمالية في النمو الاقتصادي.
وبحسب التقرير، تجاوزت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 1.3 مليار دينار بحريني خلال الربع الثاني من العام الحالي، ليبلغ رصيد الاستثمار 14.7 مليار دينار بحريني بزيادة وقدرها 13.9 %، على أساس سنوي. كما حافظت مملكة البحرين على صدارتها كأكثر اقتصاد حر في العالم العربي، بحسب نتائج تقرير الحرية الاقتصادية في العالم 2023 الصادر عن معهد فريزر وحلت في المرتبة 45 عالمياً من بين 165 دولة شملها التقرير.
وعلى صعيد القطاع المصرفي، حققت 6 بنوك تجارية بحرينية أرباحاً تعتبر الأعلى في تاريخ البحرين عند 1.02 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2023، مقارنة بنحو 729 مليون دولار لنفس الفترة من العام 2022، وبنسبة نمو تبلغ 41 %، وهو ما يعطي مؤشراً على قوة ومتانة القطاع المصرفي في المملكة.
لذلك، وبالنظر إلى هذه المؤشرات والبيانات، فإننا واثقون تماما من أداء ومستقبل الاقتصاد الوطني، وأنه يسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

MENAFN04122023000072011014ID1107535813

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