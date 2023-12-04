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تأسيس مجلس شراكة بين تجارة الأردن والغذاء والدواء

12/4/2023 11:26:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
طارق الدعجة






عمان- اتفقت غرفة تجارة الأردن والمؤسسة العامة للغذاء والدواء على تأسيس مجلس شراكة لتعزيز التعاون والتنسيق لتسهيل انسياب السلع من غذاء ودواء ومناقشة أي قضايا تهم القطاع وتسريع إنجاز المعاملات.
جاء ذلك خلال لقاء عقد أمس في مقر غرفة تجارة الأردن بين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة مع مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات.
ويعتبر مجلس الشراكة الذي تم الاتفاق على تشكيله بمثابة الخطوة الأولى لتعزيز التنسيق والتعاون بين الطرفين لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني.
وأكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار محمود مهيدات حرص المؤسسة على تعزيز التشاور مع قطاعات تجارة الأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد التجميل للوصول ومن خلال نهج تشاركي إلى المقترحات والتوصيات التي من شأنها النهوض بهذه القطاعات الحيوية ومعالجة أي تحديات وتذليل المعيقات ومتابعة قضاياهم كافة بالتشارك مع مختلف الأجهزة المعنية وبما يعزز منجزات هذه القطاعات، وينمي صادراتها ويرفع من مساهمتها بالاقتصاد الوطني.
ورحب مهيدات خلال اللقاء بمقترح إنشاء مجلس شراكة مع ممثلي القطاعات التجارية الخاضعة لإشراف المؤسسة وذلك بهدف متابعة المشاريع المشتركة ودراسة المقترحات وبما يعزز الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص وينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.
ووجه مهيدات باستحداث فرع للمؤسسة في لواء الشونة الجنوبية لتسهيل تقديم خدمات المؤسسة إلى التجار إضافة إلى تفويض فروع المؤسسة في محافظات المملكة بصلاحيات إصدار شهادات تصدير المنتجات الغذائية من خلال الفرع المختص مباشرة وبما يختصر الوقت المستغرق لإصدارها.
وشدد مهيدات على أن المؤسسة تسخر كافة إمكاناتها لتحفيز القطاع التجاري وتستمر بمبادراتها وإجراءاتها الملموسة بهذا الشأن من حيث تطوير مختبراتها ورفدها بأحدث الأجهزة لتسريع واختصار الوقت المستغرق لإصدار نتيجة الفحص، والمضي قدما بأتمتة الخدمات والتحول الإلكتروني وصولا إلى أتمتة كافة الخدمات البالغ عددها 116 خدمة تم حتى الآن أتمتة 83 خدمة، واعتماد مختبرات لإجراء فحوصات الأغذية في المحافظات لتخفيف الأعباء على أصحاب المنشآت والمستثمرين، إضافة إلى توفير الأدلة الإرشادية لضمان وضوح تعليمات المؤسسة والمتطلبات اللازمة أمام القائمين على المنشآت التجارية ذات العلاقة.
وأشار مهيدات إلى أن المؤسسة واستمرارا لجولاتها الميدانية تعتزم خلال الفترة القريبة المقبلة تنفيذ زيارات ميدانية إلى غرف التجارة في مختلف محافظات المملكة للوقوف على سبل الدعم الممكن على أرض الواقع كما ستكثف جهودها في عقد الورشات والدورات التوعوية للقائمين على المنشآت الغذائية في المحافظات لتعزيز الرقابة الذاتية فيها.
بدوره، أكد رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق أهمية سرعة إنجاز معاملات التخليص وتسهيل عمل مستوردي المواد الأساسية على مدار العام من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء للحفاظ على مخزون المملكة من السلع الأساسية.
وبين الحاج توفيق أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء هي الجهة الرقابة المسؤولة عن الغذاء المستورد والمصنع محليا مشيرا إلى أهمية تعزيز الشراكة لزيادة التنسيق والتعاون والتواصل مع القطاع التجاري الذي يضم 160 ألف منشأة.
وأشار إلى أهمية التركيز على التوعية وليس المخالفة خصوصا الفترة التي تسبق حلول شهر رمضان المبارك وتسهيل اجراءات التخليص على المواد الغذائية بالإضافة إلى تنظيم ورشات عمل بالمحافظات حول المواضيع المتعلقة بالغذاء وحفظ وتبريد الأغذية.
وأكد الحاج توفيق ضرورة إعادة النظر بموضوع التفتيش على المنشآت التجارية ولا سيما المحافظات.

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