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تحول الأنماط الاستهلاكية والتعرفة يرفعان حجم استهلاك الكهرباء على الشبكات

12/4/2023 11:26:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
رهام زيدان






عمان- بينما شهدت السنوات الأخيرة تحولا ملحوظا في الأنماط الاستهلاكية للمواطنين نحو الاعتماد على الكهرباء للتدفئة والتبريد، أصبح استخدام الأجهزة الكهربائية ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها صيفا وشتاء، بحسب خبراء.
وسجل النظام الكهربائي بحسب أرقام الهيئة حملا تاريخيا غير مسبوق منتصف آب(أغسطس) من العام الماضي عند 4220 ميجاواط، فيما بلغ أقصى حمل سبقه شتويا تم تسجيله في شهر شباط (فبراير) من العام نفسه، 4090 ميجاواط.
وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن م. زياد السعايدة: "إن الحمل الكهربائي سجل أرقاما قياسية أكثر من مرة خلال العامين الماضي والحالي والتي تجاوزت الأرقام المسجلة في تاريخ المملكة".
وأوضح، أن المؤشرات بينت ارتفاع كميات استهلاك الطاقة ومرده زيادة عدد المشتركين وتغير نمط الاستهلاك باختلاف الظروف الجوية إلى جانب التعرفة الكهربائية المدعومة المطبقة على العديد من المستهلكين، كما ساهم تطور التكنولوجيا والأجهزة الموفرة للطاقة في التشجيع على استخدامها، داعيا في هذا الخصوص إلى التركيز على جودة الأجهزة عند شرائها، بحيث تكون كفؤة وموفرة للطاقة، والحذر من تغليب السعر على جودة الجهاز ومطابقته للمواصفات القياسية.
وعلى الرغم من النمو في الطلب على الطاقة خاصة خلال فترات الذروة، أكد السعايدة قدرة النظام الكهربائي في الأردن على استدامة التزويد، وأن تحقيق التنمية المستدامة وتلبية الاحتياجات العالمية المتنامية من الطاقة، لا يمكن تأمينها من مصدر واحد بل يتوجب خلق مزيج متوازن يضم جميع مصادر الطاقة التقليدية والجديدة لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
كما أكد السعايدة سعي الأردن إلى تحقيق مستقبل أكثر استدامة في قطاع الطاقة من خلال الاستمرار في تنويع مصادر الطاقة خاصة المتجددة والصديقة للبيئة والبحث عن مصادر طاقة جديدة مثل الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والتنقيب عن الغاز والصخر الزيتي والطاقة النووية كبديل لتوليد الكهرباء، مؤكدا حرص الأردن على مشاركة العالم في إنجاح أهدافه بمبادرات ومشاريع لتحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة، ومكافحة تبعات التغيير المناخي وصولا للحياد الكربوني بحلول العام 2050.
وأشار السعايدة إلى أن الأردن بدأ فعليا باتخاذ خطوات جدية لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر الذي يعد وقودًا منعدم الكربون، وتوقيع اتفاقيات عدة، لإنتاج الوقود البحري الأخضر/الميثانول الأخضر بمدينة العقبة، والاستثمار في الأمونيا الخضراء وغيرها من المشاريع، سعيا إلى أن تصبح المملكة مركزًا إقليميًا للهيدروجين الأخضر وزيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكلي لتصبح 50 % بحلول العام 2030، والتوجه نحو التحول لاستعمال شبكات الكهرباء الذكية والعدادات الذكية ودعم مشاريع تخزين الطاقة والنقل الكهربائي وزيادة موارد الطاقة والمياه النظيفة وتوسعة مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار والعالم.
وفي السياق ذاته، ولتحقيق هذه الأهداف تعمل الهيئة على تطوير وتحسين التشريعات الناظمة للقطاع بما يعزز القدرة على مواكبة زيادة الطلب والاستهلاك من حيث إنتاج الطاقة اللازمة من مصادرها المتنوعة وتخزين الكميات الفائضة منها، بحسب السعايدة الذي أشار إلى أن هذه الإجراءات تتم حاليا بالتشارك والتشاور مع شركاء الهيئة من القطاعين العام والخاص والجهات ذات العلاقة.
وتطبق الهيئة اعتبارا من الأول من نيسان (أبريل) من العام الماضي، تعرفة كهربائية غير المعمول بها سابقا خفضت التعرفة للقطاعات الاقتصادية الرئيسية كالقطاعات التجارية والصناعية، والفندقية، والزراعية والصحية إذ وصل عدد المسجلين المستفيدين من الحصول على دعم التعرفة الكهربائية في المملكة 1.560 مليون مشترك بحسب بيانات الهيئة.
ومنذ نيسان (أبريل) من العام 2020، ثبتت الهيئة قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء عند صفر.
مصادر شركة الكهرباء الأردنية أيضا، لفتت إلى أن السنوات الماضية شهدت زيادة في استهلاك الطاقة الكهربائية فيما أرجعت السبب إلى التغير في الأنماط الاستهلاكية للمواطنين والاعتماد الكبير على الكهرباء في مواجهة هذه الظروف.
هذه المصادر بينت، أن زيادة الاستهلاك تظهر في الأرقام القياسية التي تواصل شبكات الكهرباء تسجيلها في فترات الذروة، إذ تسجل في ذروة كل صيف وكل شتاء أرقاما جديدة تكسر حاجز الموسم الذي قبله.
وقال رئيس النقابة العامة لتجار الكهرباء والإلكترونيات والاتصالات رياض القيسي: "إن فترات مواسم الطقس تشهد استخداما أكبر للأجهزة المخصصة للتدفئة والتكييف باعتبارها وسائل أكثر جدوى اقتصادية خصوصا في حالات التدفية مقارنة بأسعار الديزل على سبيل المثال".
وبين، أن الأجهزة الحديثة وخصوصا المكيفات والتي تستخدم في الحالتين، أصبحت موفرة للطاقة ما يحفز على استخدامها بشكل أوسع بين المواطنين وهذا كله يزيد استهلاك الطاقة الكهربائية عموما.
ويستحوذ قطاع المباني السكنية والعامة على النسبة الأكبر من استهلاك الطاقة الكهربائية في المملكة وبنسبة وصلت حتى العام الماضي إلى 48 %.
ووفقا لأرقام وزارة الطاقة والثروة المعدنية، فقد تراوحت نسب هذا الاستهلاك ما بين 45 % في العام 2018، ارتفعت تدريجا إلى أن بلغت 48 % خلال العامين الأخيرين 2022 و 2021.
من جهته، رأى وزير تطوير القطاع العام الاسبق د. ماهر مدادحة، أن زيادة استهلاك الطاقة الكهربائية يعود بشكل رئيسي إلى الزيادة الكبيرة في عدد السكان خلال السنوات الأخيرة وزيادة الحاجة إلى استخدام الكهرباء عموما وليس لأسباب تتعلق بالتعرفة وحدها.
وبين، أن العديد من المستهلكين حتى صغار المستهلكين أصبحوا يتوجهون لتركيب أنظمة للطاقة الشمسية خصوصا مع تراجع أسعارها في السنوات الأخيرة، في محاولة لتجنب قيم الفواتير المرتفعة.
يذكر أن التعرفة الجديدة تضمنت عدم تأثر المستهلكين المنزليين بالتعرفة الكهربائية المدعومة بأي زيادة إذا كانت كمية الاستهلاك أقل من 600 كيلو واط/ ساعة، إذ قسمت التعرفة المدعومة المطبقة حاليا إلى 3 شرائح وسعر لكل تعرفة وهي من 1 – 300 كيلو واط /ساعة 50 فلسا لكل كيلو واط /ساعة، ومن 301 – 600 كيلو واط /ساعة 100 فلس لكل كيلو واط/ ساعة، وأكثر من 600 كيلو واط /ساعة، 200 فلس لكل كيلو واط /ساعة، وهي الشرائح التي يمكنها الاستفادة من الدعم.
وتشتمل الفئات المستحقة للدعم على نوعين الأول: مباشر يحصل عليه المشترك تلقائيا إذا كان مستحقا للدعم ويخصم مباشرة من فاتورته الشهرية بمقدار 2.5 دينار للمشتركين الذين يتراوح إجمالي استهلاكاتهم ما بين 51-200 كيلو واط ساعة شهرياً، أو 2 دينار لمن يتراوح إجمالي استهلاكاتهم ما بين 201-600 كيلو واط ساعة شهريا.
أما النوع الثاني من الدعم، فسيكون حسب الاستهلاك وذلك بالتدرج بشرائح التعرفة التي تم تخفيضها من سبع إلى ثلاث شرائح لتشمل من 1-300 كيلو واط ساعة 50 فلسا لكل كيلو واط ساعة شهريا، ومن 301-600 كيلو واط/ ساعة 100 فلس لكل كيلو واط/ ساعة شهريا، وأكثر من 600 كيلو واط /ساعة 200 فلس لكل كيلو واط ساعة شهريا.

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