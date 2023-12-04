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2.4 مليار دينار مساعدات خارجية خلال 11 شهرا

12/4/2023 11:26:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبد الرحمن الخوالدة






عمان- أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، أن إجمالي قيمة المساعدات الخارجية من المنح والقروض الميسرة الملتزم بها للأردن والموقعة خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) حتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2023، بلغ 2.437 مليار دينار.
وبحسب الوزارة، تشتمل هذه المساعدات على المنح الاعتيادية والقروض الميسرة والمنح الإضافية لدعم خطة الاستجابة للأزمة السورية.
وأشارت الوزارة، في تقرير لها نشر عبر الموقع الالكتروني للوزارة، إلى أن قيمة المنح الاعتيادية من إجمالي قيمة المساعدات، بلغت 954.4 مليون دينار، إذ تم تخصيص هذه المنح للمشاريع التنموية في قطاعات المياه والصرف الصحي والتنمية الاقتصادية والتعليم والصحة، إضافة إلى تحديث القطاع العام والعدل والحكم الرشيد وحقوق الإنسان والتشغيل والتدريب المهني وسبل العيش والنوع الاجتماعي، إلى جانب الزراعة والأمن الغذائي والبيئة وبناء القدرات، فضلا عن ريادة الأعمال والشراكة مع القطاع الخاص كدعم قطاعي من خلال الموازنة لمشاريع تنفذ من خلال وزارة المالية والوزارات والمؤسسات المعنية.
أما في ما يتعلق بحجم القروض الميسرة من إجمالي قيمة هذه المساعدات، فقد بلغ نحو 1.123 دينار، وتم تخصيصها، بحسب التقرير، لمشاريع تنموية في قطاعات المياه والصرف الصحي والتعليم والتنمية الاقتصادية والطاقة والدعم القطاعي من خلال الموازنة لمشاريع تنفذ من خلال وزارة المالية والوزارات والمؤسسات المعنية.
وأكد التقرير، أن حجم المنح الموجهة لدعم خطة الاستجابة للأزمة السورية بلغ 359.35 مليون دينار، وتوزعت هذه المنح على مكونات الخطة، بواقع 94 مليون دينار لدعم مشاريع خدمية في المجتمعات المستضيفة و243.17 مليون دينار لدعم اللاجئين السوريين، و22.25 مليون دينار لدعم الموازنة العامة، وتمثل هذه النسبة حوالي 22.3 % من حجم التمويل المطلوب لدعم خطة الاستجابة للأزمة السورية والبالغ نحو 1.6 مليار دينار للعام الحالي.
وعن أبرز القطاعات التي استفادت من المساعدات الخارجية من المنح والقروض الميسرة، بين التقرير أنه تم توزيعها على النحو الآتي: قطاع دعم الموازنة العامة خصص له ما نسبته 39 % من إجمالي هذه المساعدات بواقع 950.59 مليون دولار، وتلاه قطاع المياه والصرف الصحي الذي خصص له ما يناهز 25 % من إجمالي المساعدات بواقع 659.353 مليون دينار.
فيما خصص لقطاع الطاقة ما نسبته 11 % بما مقداره 268.155 مليون دينار، وبلغت نسبة المساعدات التي خصصت لقطاع التعليم من إجمالي المنح والقروض الميسرة نحو 8 %، بواقع نحو 195 مليون دينار.
وبحسب التقرير، فقد ناهزت حصة قطاع الصحة من هذه المساعدات ما يقارب 6 %، وهو ما مقداره 146.245 مليون دينار، فيما بلغة نسبة قطاعي التنمية الاقتصادية والسياحة 3 %، بواقع 73.122 لكل منهما من إجمالي هذه المنح والقروض الميسرة.
فيما توزعت بقية النسب والبالغة 5 % على القطاعات الأخرى (التشغيل والتدريب المهني وسبل العيش والنوع الاجتماعي والزراعة والأمن الغذائي وتحديث القطاع العام والبيئة وبناء القدرات وقطاع الشباب والرياضة).
ولفت تقرير المساعدات الخارجية إلى أن الوزارة تمكنت، من خلال برامج التعاون الفني، من توفير 353 برنامجا تدريبيا في مجالات المياه والطاقة والتجارة والاستثمار، والسياحة، والنقل، والصحة والزراعة والإعلام والمالية العامة والبيئة والتنمية المستدامة، والتشريعات، والإبداع والابتكار، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والأمن السيبراني، والتحول الرقمي والمدن الذكية، والتشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإدارة المخاطر والكوارث، وتمكين الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، قدمت من خلال حكومات كل من اليابان، وكوريا الجنوبية، وهولندا والهند، والصين وتايلند، وتايوان وسنغافورة والمعهد العربي للتخطيط في الكويت.
وبحسب التقرير، فإنه تم قبول مشاركة ما يزيد على 730 موظفا من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية في هذه البرامج التدريبية، إضافة إلى توقيع مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال تطوير الموارد البشرية وتبادل الخبرات بين المعهد العربي للتخطيط من جانب وكل من معهد الإدارة العامة ومركز الملك عبدالله للتميز من جانب آخر.
وفي مجال المنح الدراسية، فقد عملت الوزارة على توفير ما يقارب 97 فرصة تنافسية للحصول على منح للدراسات العليا، وذلك من خلال برامج المنح الدراسية المقدمة من كل من اليابان وكوريا الجنوبية والصين وهولندا.
وأوضح التقرير، أن الجهات المانحة والممولة لهذه المساعدات ضمت كلا من اليابان، كندا، أستراليا، الدنمارك، ايرلندا، الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى مؤسسات تمويلية ومانحة عدة، كالبنك الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية والوكالة الأميركية للتنمية وغيرها.
يشار إلى أن المساعدات الملتزم بها هي التي تم توقيع اتفاقياتها مع الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية، ويتم تحويلها عادة على شكل دفعات للموازنة وللمشاريع ذات الأولوية خلال فترة التنفيذ ووفقا لتقدم سير العمل وخطط التدفقات النقدية، وبإشراف الوزارات القطاعية المعنية، كما يخضع تنفيذ هذه الاتفاقيات عادة لآليات الرقابة والتدقيق الحكومية، وتلك التي تتبعها الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية.

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