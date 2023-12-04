Tuesday, 05 December 2023 08:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


8 % مساهمة القطاع المصرفي بالناتج المحلي

12/4/2023 11:26:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يوسف محمد ضمرة






عمان- بمناسبة اليوم العالمي للبنوك الذي يصادف الرابع من كانون الأول (ديسمبر)، قامت جمعية البنوك بعقد لقاء صحفي أطلقت خلاله نتائج الدراسة التي نفذتها الجمعية تحت عنوان "إسهامات القطاع المصرفي في النشاط الاقتصادي: تحليل شامل للمساهمة والأثر".
وقال الدكتور ماهر المحروق مدير عام جمعية البنوك في الأردن "إن اليوم العالمي للبنوك الذي حددته الأمم المتحدة يوم 4 كانون الأول، يعد إقرارا بما للبنوك من إمكانيات كبيرة في مجال تمويل التنمية المستدامة، وإدراكاً بأن النظم المصرفية تؤدي دوراً حيوياً على الصعيد الوطني في المساهمة في تحسين مستوى المعيشة".
وأضاف المحروق "أن هذا اللقاء الصحفي يستهدف إلقاء المزيد من الضوء على الدور المحوري للقطاع المصرفي في الاقتصاد الأردني، لا سيما وأن الاقتصاد الأردني يعد اقتصاداً مرتكزاً على البنوك والتي تشكل أكثر من 97 % من القطاع المالي في الأردن".
وخلال استعراضه لأهم نتائج الدراسة، بين المحروق أن القطاع المصرفي يعد من أعلى القطاعات الاقتصادية خلقاً للقيمة المضافة وبأكثر من 84 % من إجمالي إنتاجه وعملياته التشغيلية. مشيراً إلى أن القيمة المضافة للقطاع تصل لحوالي 1.7 مليار دينار من إجمالي الإنتاج في العام 2021.
وأوضح المحروق أن مساهمة القطاع المصرفي في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى قرابة 8.0 %، نظراً لحجم القطاع وترابطه الوثيق مع القطاعات الاقتصادية الأخرى، مبيناً أنه يتم استخدام إنتاج القطاع المصرفي كمدخل في العديد من القطاعات الاقتصادية، كالصناعة والتجارة والعقار وغيرها، وتؤثر مخرجاته في العديد من القطاعات أيضاً، مما يجعل القطاع المصرفي من القطاعات المؤثرة على النشاط الاقتصادي الشامل في المملكة.
وبحسب المحروق، فإن "كل دينار يتم إنفاقه في القطاع المصرفي يسهم في الاقتصاد الوطني بشكل مباشر وغير مباشر بحوالي 1.5 دينار، وذلك من خلال احتساب قيمة مضاعف الإنفاق للقطاع المصرفي" مؤكداً أن هذه المؤشرات "تستدعي فعلياً الوقوف على إنجازات القطاع والإشادة بها".
وفيما يتعلق بالعلاقة بين القطاع المصرفي والقطاع العائلي (الأفراد)؛ بين المحروق أن القطاع المصرفي يمتلك دوراً واضحاً في خدمة شرائح المجتمع الأردني كافة؛ حيث يوفر الجهاز المصرفي العديد من الخدمات المالية للأفراد، وفي مقدمتها القروض السكنية والشخصية والتي تمكنهم من تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستهلاك المحلي، وبالتالي تعزيز الطلب الكلي في الاقتصاد، وبما ينعكس على تحفيز النمو الاقتصادي.
وتطرق المحروق، كذلك، إلى الدور الاجتماعي للقطاع المصرفي، منوهاً إلى أن المسؤولية المجتمعية للبنوك تأتي في جوهر مواطنتها وانطلاقاً من حسها الوطني العالي، مشيراً إلى أن البنوك تقوم بالعديد من المبادرات في مجالات دعم المؤسسات الوطنية، والرعاية الصحية والرياضية، والتعليم والتدريب والتوظيف، والتراث والبيئة والثقافة والفن والعمل الاجتماعي والتنمية البشرية وغيرها. ووفقاً للإحصاءات، بين المحروق أنه خلال الأعوام 2018-2022، بلغ إنفاق البنوك على المسؤولية المجتمعية حوالي 150 مليون دينار أي قرابة 30 مليون دينار سنوياً، والتي تشكل 5-6 % من الأرباح الصافية للبنوك بعد الضريبة.
وحول أثر التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك في الاقتصاد الوطني، بين المحروق أن الدراسة وجدت أن زيادة التسهيلات الائتمانية بنسبة 10 % تؤدي لزيادة معدل النمو الاقتصادي بحوالي 2.7 %. وعلى الصعيد القطاعي، أوضح المحروق أن زيادة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاعات الاقتصادية بنسبة 10 %، ستؤدي إلى زيادة القيمة المضافة في قطاع التجارة والسياحة والفنادق والمطاعم بنسبة 5.6 %، وفي قطاع الخدمات الأخرى بنسبة 2.9 %، وفي قطاع التعدين والمحاجر بنسبة 2.7 %، وفي قطاعي الزراعة والصناعة بنسبة 2.6 %، وفي قطاع الإنشاءات بنسبة 1.5 %.
وأكد المحروق، أن العلاقة بين النمو في التسهيلات الائتمانية وبين النمو في الناتج المحلي الإجمالي هي علاقة إيجابية تتضح من خلال توافق مسار نمو التسهيلات الائتمانية مع مسار النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الأردن، مضيفاً "أن زيادة الائتمان المتاح للشركات والأفراد عن طريق تمويل الاستثمارات وتوسيع الأعمال، تعمل على تعزيز النشاط الاقتصادي، وتمكن الشركات من الحصول على التمويل اللازم لشراء المعدات الجديدة وتوسيع قدراتها الإنتاجية، وهو ما يؤدي إلى زيادة الإنتاج وخلق فرص العمل".
وأوضح المحروق، أن هذه العلاقة كذلك مع قطاع الأفراد، من خلال الاستفادة من الائتمان لشراء المنازل والسيارات وتمويل الاحتياجات الشخصية، مما يعزز النمو الاقتصادي عن طريق زيادة الإنفاق والاستهلاك، وبالتالي زيادة مستويات الطلب الكلي.
وفيما يتعلق بالشركات الصغيرة والمتوسطة، بين المحروق أنها تعد أحد أهم محركات النمو الاقتصادي والتشغيل في الأردن، مشيراً إلى أن حجم التمويل المقدم من البنوك لتلك الشركات ارتفع إلى حوالي 3182 مليون دينار في العام 2022 مقارنة مع 1984 مليون دينار في العام 2016.
وفي سياق متصل، تحدث الدكتور المحروق عن دور القطاع المصرفي في توفير التمويل للحكومة، مبيناً أن محفظة البنوك من الأوراق المالية الحكومية بلغت حوالي 9.5 مليار دينار، والتي تشكل ما نسبته 51 % من الرصيد القائم من سندات وأذونات الخزينة في نهاية العام 2022، وبلغ صافي الائتمان الممنوح من البنوك للحكومة المركزية حوالي 12 مليار دينار.
كما أشار المحروق إلى أن ضريبة الدخل المدفوعة من القطاع المصرفي بلغت 277 مليون دينار في العام 2022 والتي تشكل 20 % من إجمالي الضرائب المحصلة.
وفيما يتعلق بدور البنوك في السوق المالي، أشار مدير عام الجمعية إلى أن البنوك تشكل حوالي
48 % من القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة عمان، كما أن القطاع المصرفي من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار؛ حيث تمثل ملكية غير الأردنيين في البنوك الأردنية قرابة 55 %، وهذا مؤشر مهم جداً على الثقة التي يتمتع بها الجهاز المصرفي من قبل المستثمرين.
وعن مقارنة أداء الأردن مع بعض الدول العربية، بين الدكتور المحروق، أن الدراسة أظهرت المرتبة المتميزة للقطاع المصرفي الأردني في العديد من التقارير الدولية، إضافة الى السمعة العريقة للقطاع المصرفي الأردني دولياً والذي تم تصنيفه بالقطاع السليم والآمن، إضافة لتمتعه بالصلابة وبمستويات عالية من رأس المال والسيولة الملائمة والتي تمكنه من الصمود وتحمل الصدمات الخارجية، وذلك حسب نتائج تقييم القطاع المالي (FSAP) من بعثة صندوق النقد الدولي.
وأضاف المحروق، أن هذا التصنيف للقطاع المصرفي يتوافق مع مؤشرات المتانة المالية للقطاع، ومنها ارتفاع نسبة كفاية رأس المال والتي تبلغ 17.4 %، وهي أعلى من النسبة المحددة من البنك المركزي (12 %) ومن النسبة المطلوبة من لجنة بازل (10.5 %).
هذا وأوضح مدير عام الجمعية، أن الدراسة تتضمن العديد من التفاصيل الأخرى ذات العلاقة بدور القطاع المصرفي في الاقتصاد، ومنها دور البنوك في التوظيف، مبيناً أن عدد العاملين في القطاع المصرفي بلغ 22.4 ألف أردني، تشكل النساء منهم 35 %، وهي من أعلى النسب بين القطاعات الاقتصادية، كما أن القطاع المصرفي يركز على فئة الشباب، حيث تشكل نسبة من هم دون عمر 40 سنة حوالي 74 %.
وفي جانب الانتشار الجغرافي للقطاع المصرفي، بين المحروق أن عدد فروع البنوك العاملة في الأردن يتجاوز 865 فرعا موزعة داخل المملكة، وأن عدد أجهزة الصراف الآلي أكثر من 2.2 ألف جهاز، مبيناً أن هنالك حوالي 14 فرعا لكل 100 ألف نسمة من البالغين، وهو أعلى من متوسط الدول ذات الدخل المتوسط العربي، ومساو للمتوسط العالمي. كما أشار الى اهتمام البنوك بتوفير الخدمات المالية للأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة على غرار لغة بريل وخدمات البنك الناطق وبرامج قراءة النصوص ومراعاة سهولة الوصول إلى فروع البنوك. وبين أن القطاع يعمل بكل جد لتحقيق التحول نحو الخدمات الرقمية للوصول الى مجتمع بلا نقد.
وفي نهاية العرض التقديمي، أعرب المحروق عن شكره وتقديره لرؤساء المجالس والمديرين التنفيذيين للبنوك والذين كان لهم الفضل الأكبر فيما وصل إليه القطاع المصرفي في الأردن، وذلك بفضل ما تتمتع به تلك القيادات من كفاءة عالية، ونظراً لجهودهم الكبيرة المبذولة في تطوير القطاع المصرفي، وعملهم الدؤوب لتحقيق رؤاهم وتطلعاتهم الطموحة للقطاع المصرفي، مشيراً إلى أنها أصبحت مضرب المثل وعنوان لريادة العمل المصرفي في المنطقة.
كما أشاد المحروق بالبنك المركزي الأردني ورقابته الحصيفة على القطاع المصرفي والتي كان لها دور كبير في خلق وتهيئة البيئة المناسبة لقطاع مصرفي متميز بكل المعايير، فضلاً عن دور البنك المركزي المهم وحرفيته العالية في إدارة السياسة النقدية وحصافة الإجراءات والسياسات المتبعة.
كما أكد المحروق، أن جميع مكتسبات ومنجزات القطاع المصرفي وجميع ملامح التطور التي حققها جاءت في إطار النهضة الوطنية الشاملة التي قادها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، في مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما هيأ الظروف المواتية لنمو القطاع وتطوره.

MENAFN04122023000072011014ID1107535809

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث