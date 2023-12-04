التايكواندو الأردنية تتأهل لأولمبياد باريس

عادت التايكواندو الأردنية لجني ثمرة اجتهادها وتخطيطها السليم، من خلال تأهل 3 لاعبين من المنتخب الوطني إلى أولمبياد باريس 2024.

ونجح لاعبو المنتخب الوطني للتايكواندو زيد مصطفى وصالح الشرباتي وجوليانا الصادق خلال اليومين الماضيين بنيل بطاقات التأهل المباشر إلى أولمبياد باريس 2024 بعد مشاركتهم في بطولة الجائزة الكبرى التي اختتمت امس في مدينة مانشستر.

ويأتي هذا الانجاز الأردني والعربي غير المسبوق بتأهل 3 لاعبين للاولمبياد ليؤكد نجاعة استراتيجية اتحاد التايكواندو في بناء منتخبات قادرة على مواصلة حصد الإنجازات.

وسبق وان أعلن الاتحاد خلال المرحلة الماضية عن وضع خطط لتأهيل أكبر عدد من لاعبي المنتخب الوطني إلى الأولمبياد من خلال استراتيجية معينة هدفت إلى تطوير أداء اللاعبين واشراكهم في عدد من البطولات، لحصد النقاط وبالتالي تحسين التصنيف الدولي والأولمبي للاعبين ما أسهم في تأهل 3 لاعبين للاولمبياد.

وبارك الناطق الإعلامي لاتحاد التايكواندو فيصل العبداللات هذا الانجاز الأردني غير المسبوق المتمثل بتأهل 3 لاعبين من المنتخب الوطني إلى أولمبياد باريس 2024، مؤكدا أن هذا الانجاز جاء ثمرة لاجتهاد الاتحاد في رسم خطة عمل مدروسة، وثمرة أيضا لقوة الجهاز الفني وتألق واجتهاد اللاعبين.

وقال العبداللات في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن هذا الانجاز يفرض على التايكواندو الأردنية مزيدا من الجد والاجتهاد لمواصلة تحقيق الانجازات على مختلف الصعد، مؤكدا أن اتحاد اللعبة وضع خطة إعداد مثالية لنجوم المنتخب استعدادا للاولمبياد بحثا عن اعتلاء منصات التتويج ورفع علم الوطن عاليا.

بدوره، عبر المدير الفني للمنتخب الوطني للتايكواندو فارس العساف عن سعادته بتأهل 3 لاعبين إلى أولمبياد باريس 2024، معربا عن تفاؤله بإنجازات أردنية أخرى في الاولمبياد.

وأشار العساف إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مشاركات متنوعة بحثا عن القاب جديدة، معتبرا أن ما يتحقق من انجازات للتايكواندو الأردنية يفرض مسؤلية أكبر على اللاعبين لمواصلة الانجازات.

واثنى المدير الفني على جهود اتحاد التايكواندو الذي يعمل بشكل مهني مصحوب بجهد كبير من أجل مزيد من التألق للمنتخبات الوطنية.

جوليانا الصادق إلى أولمبياد باريس ٢٠٢٤





-- (بترا)