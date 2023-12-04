Tuesday, 05 December 2023 08:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


برونزية للصادق في جائزة مانشستر تؤهلها مباشرة إلى أولمبياد باريس

12/4/2023 11:25:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أيمن وجيه الخطيب
عمان - لحقت لاعبة المنتخب الوطني جوليانا الصادق (وزن تحت 67 كغم) ‏يوم أمس بلاعبي المنتخب الوطني زيد مصطفى ‏‏(وزن تحت 68 كغم) وصالح ‏الشرباتي (وزن تحت 80 كغم)، وتأهلت مباشرة إلى أولمبياد ‏باريس ‏‏2024 وفقا للتصنيف ‏الأولمبي، بعد مشاركتها في الجولة الأخيرة من سلسلة الجائزة الكبرى "جائزة ‏‏مانشستر" التي اختتمت منافساتها أمس.‏
وهذا أول تأهل تاريخي مباشر للتايكواندو الأردنية من خلال 3 لاعبين إلى دورة الألعاب الأولمبية. ‏
ونالت الصادق الميدالية البرونزية لوزن تحت 67 كغم يوم أمس في جائزة مانشستر، بعد فوزها على الصربية اليكساندرا بيريسك ‏‏2-0، لتضيف 36 نقطة جديدة إلى تصنيفها الأولمبي.‏
وكانت الصادق قد فازت في دور الـ 16 على اللاعبة الكندية أشلي ‏كافليد 2-0، وفي ربع النهائي على اللاعبة الإسبانية سيسليا ‏كاتسرو 2-‏‏1، وخسرت في الدور نصف النهائي أمام البلجيكية سارة تشاري 1-2.‏
وظفر لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو زيد مصطفى أول من أمس بالميدالية البرونزية لوزن تحت 68 كغم بعد انسحاب زميله في ‏المنتخب زيد الحلواني لصالحه، ليضيف مصطفى لرصيده من النقاط في التصنيف ‏الأولمبي 36 نقطة جديدة‎.‎
وخسر لاعب المنتخب الوطني صالح الشرباتي في مباراة الميدالية البرونزية لوزن تحت 80 كغم أمام اللاعب الأميركي سي جي ‏نيكولاس 0-2.
وحققت رياضة التايكواندو الأردنية 3 برونزيات عن طريق سامر كمال ‏وإحسان سميح في دورة سيول 1988، عمار ‏فهد دورة برشلونة 1992، لكن رياضة التايكواندو لم تكن معتمدة ضمن المنافسات الرسمية للدورات الأولمبية حينها.
واستطاع اللاعب ‏أحمد أبو غوش إحراز اول ذهبية للأردن في دورة ريو دي جانيرو 2016، ونال اللاعب صالح الشرباتي ميدالية فضية ‏للأردن في دورة طوكيو 2020‏، وتاليا السجل الكامل للمشاركات الأردنية في رياضة التايكواندو خلال دورات الألعاب الأولمبية‎:‎
‏-‏‎‎دورة سيول 1988: حقق الأردن ميداليتين برونزيتين غير رسميتين عن طريق سامر كمال وإحسان سميح‎.‎
‏- دورة برشلونة 1992: حقق الأردن ميدالية برونزية واحدة غير رسمية عن طريق اللاعب عمار فهد‎.‎
‏- دورة سيدني 2000: مثل الأردن محمد الفرارجة‎.‎
‏-‏‎‎دورة أثينا 2004: مثل الأردن إبراهيم كمال ونادين دواني اللذان تمكنا من الوصول إلى الدور نصف النهائي وكانا قريبين جدا من ‏الحصول على الميدالية البرونزية ولكنهما خسرا وخرجا من البطولة‎.‎
‏-‏‎‎دورة بكين 2008: مثل الأردن نادين دواني والتي سبق لها المشاركة في أولمبياد سنة 2004 في أثينا‎.‎
‏-‏‎‎دورة لندن 2012: مثل الأردن راية حتاحت ونادين دواني ومحمد أبو لبدة‎.‎
‏- دورة ريو دي جانيرو 2016: شارك الأردن بلاعب واحد في لعبة التايكوندو في الألعاب الأولمبية وهو اللاعب أحمد أبو غوش الذي ‏حصل على الميدالية الذهبية‎.‎
‏- دورة طوكيو 2020: مثل الأردن صالح الشرباتي وجوليانا الصادق، واستطاع الشرباتي نيل الميدالية الفضية.

MENAFN04122023000072011014ID1107535807

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث