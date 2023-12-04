برونزية للصادق في جائزة مانشستر تؤهلها مباشرة إلى أولمبياد باريس

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب
عمان - لحقت لاعبة
المنتخب الوطني جوليانا الصادق (وزن تحت 67 كغم) يوم أمس بلاعبي المنتخب الوطني
زيد مصطفى (وزن تحت 68 كغم) وصالح الشرباتي (وزن تحت 80 كغم)، وتأهلت مباشرة
إلى أولمبياد باريس 2024 وفقا للتصنيف الأولمبي، بعد مشاركتها في الجولة
الأخيرة من سلسلة الجائزة الكبرى "جائزة مانشستر" التي اختتمت
منافساتها أمس.
وهذا أول تأهل تاريخي
مباشر للتايكواندو الأردنية من خلال 3 لاعبين إلى دورة الألعاب الأولمبية.
ونالت الصادق
الميدالية البرونزية لوزن تحت 67 كغم يوم أمس في جائزة مانشستر، بعد فوزها على
الصربية اليكساندرا بيريسك 2-0، لتضيف 36 نقطة جديدة إلى تصنيفها الأولمبي.
وكانت الصادق قد فازت
في دور الـ 16 على اللاعبة الكندية أشلي كافليد 2-0، وفي ربع النهائي على اللاعبة
الإسبانية سيسليا كاتسرو 2-1، وخسرت في الدور نصف النهائي أمام البلجيكية سارة
تشاري 1-2.
وظفر لاعب المنتخب
الوطني للتايكواندو زيد مصطفى أول من أمس بالميدالية البرونزية لوزن تحت 68 كغم
بعد انسحاب زميله في المنتخب زيد الحلواني لصالحه، ليضيف مصطفى لرصيده من النقاط
في التصنيف الأولمبي 36 نقطة جديدة.
وخسر لاعب المنتخب
الوطني صالح الشرباتي في مباراة الميدالية البرونزية لوزن تحت 80 كغم أمام اللاعب
الأميركي سي جي نيكولاس 0-2.
وحققت رياضة
التايكواندو الأردنية 3 برونزيات عن طريق سامر كمال وإحسان سميح في دورة سيول
1988، عمار فهد دورة برشلونة 1992، لكن رياضة التايكواندو لم تكن معتمدة ضمن
المنافسات الرسمية للدورات الأولمبية حينها.
واستطاع اللاعب أحمد
أبو غوش إحراز اول ذهبية للأردن في دورة ريو دي جانيرو 2016، ونال اللاعب صالح
الشرباتي ميدالية فضية للأردن في دورة طوكيو 2020، وتاليا السجل الكامل
للمشاركات الأردنية في رياضة التايكواندو خلال دورات الألعاب الأولمبية:
-دورة سيول 1988: حقق الأردن ميداليتين برونزيتين غير رسميتين عن طريق سامر
كمال وإحسان سميح.
- دورة برشلونة 1992:
حقق الأردن ميدالية برونزية واحدة غير رسمية عن طريق اللاعب عمار فهد.
- دورة سيدني 2000:
مثل الأردن محمد الفرارجة.
-دورة أثينا 2004: مثل الأردن إبراهيم كمال ونادين دواني اللذان تمكنا من
الوصول إلى الدور نصف النهائي وكانا قريبين جدا من الحصول على الميدالية
البرونزية ولكنهما خسرا وخرجا من البطولة.
-دورة بكين 2008: مثل الأردن نادين دواني والتي سبق لها المشاركة في
أولمبياد سنة 2004 في أثينا.
-دورة لندن 2012: مثل الأردن راية حتاحت ونادين دواني ومحمد أبو لبدة.
- دورة ريو دي جانيرو
2016: شارك الأردن بلاعب واحد في لعبة التايكوندو في الألعاب الأولمبية وهو اللاعب
أحمد أبو غوش الذي حصل على الميدالية الذهبية.
- دورة طوكيو 2020:
مثل الأردن صالح الشرباتي وجوليانا الصادق، واستطاع الشرباتي نيل الميدالية الفضية.
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