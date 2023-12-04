الأردني العداربة يحصل على جائزة أفضل حكم في العالم للتايكواندو

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد- حصل الحكم الدولي الأردني أيمن العداربة يوم أمس على جائزة أفضل حكم في العالم للعام الحالي ، حيث تم الاعلان عن فوزه
وتسليمه الجائزة خلال الحفل السنوي للاتحاد الدولي للتايكواندو ، والذي أقيم في مدينة مانشستر بعد اختتام منافسات "جائزة مانشستر".
وكان العداربة قد فاز
بجائزة أفضل حكم في بطولة العالم للتايكواندو التي اقيمت في أذربيجان، شهر حزيران
(يونيو) الماضي وأدار العداربة باقتدار العديد من المباريات في البطولات العالمية.
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