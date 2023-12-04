Tuesday, 05 December 2023 08:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأردني العداربة يحصل على جائزة أفضل حكم في العالم للتايكواندو

12/4/2023 11:25:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد- حصل الحكم الدولي الأردني أيمن العداربة يوم أمس على جائزة أفضل حكم في العالم للعام الحالي ، حيث تم الاعلان عن فوزه وتسليمه الجائزة خلال الحفل السنوي للاتحاد الدولي للتايكواندو ، والذي أقيم في مدينة مانشستر بعد اختتام منافسات "جائزة مانشستر".
وكان العداربة قد فاز بجائزة أفضل حكم في بطولة العالم للتايكواندو التي اقيمت في أذربيجان، شهر حزيران (يونيو) الماضي وأدار العداربة باقتدار العديد من المباريات في البطولات العالمية.

MENAFN04122023000072011014ID1107535806

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث