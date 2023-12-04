ميدالية برونزية للأردن ببطولة قبرص لكرة الطاولة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد- ظفر المنتخب الوطني لكرة الطاولة والمكون من اللاعبتين تيماء أبو يمن وزينة صدقة الميدالية البرونزية لمسابقة زوجي السيدات في بطولة قبرص الدولية.
وجاء المنتخب الوطني في المركز الثالث في البطولة.
وعلى صعيد مسابقة الفرق للسيدات، فقد المنتخب الوطني فرصة الفوز بإحدى الميداليات بفارق الأشواط عن منتخبات قبرص (أ) واليونان وقبرص (ب)، وذلك بعد أن تعادل المنتخب الوطني مع هذه المنتخبات بالنقاط.
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