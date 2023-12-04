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ريال مدريد يفقد قائده حتى نهاية العام

12/4/2023 11:25:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، الاثنين، إصابة مدافعه الدولي قائده داني كارفاخال في ربلة ساقه اليسرى، من دون تحديد مدة غيابه عن الملاعب.

وأفاد نادي العاصمة في بيان: بعد الفحوص التي أجريت للاعبنا داني كارفاخال من قبل الطاقم الطبي في ريال مدريد، تبيّن أنه يعاني من إصابة في العضلة الخلفية لساقه اليسرى. في انتظار تطور حالته.

وحسب العديد من وسائل إعلام محلية، فان مدة غياب كارفاخال (31 عاما) قد تصل إلى شهر.

وخاض كارفاخال الشوط الاول من مباراة الفوز على غرناطة 2-0 السبت ضمن منافسات المرحلة 15 من الدوري، قبل أن يتم استبداله بعد الاستراحة بلاعب الوسط لوكاس فاسكيس.

ويحتل ريال صدارة الترتيب برصيد 38 نقطة بفارق الأهداف عن وصيفه جيرونا مفاجأة الموسم، ومتقدما بفارق أربع نقاط عن حامل اللقب برشلونة الثالث.


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