الفيصلي يهزم الشارقة ويحرمه من التأهل لدور الـ16

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قلب فريق الفيصلي الطاولة على ضيفه الشارقة الإماراتي وتغلب عليه بهدفين لهدف، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة، في المباراة التي جرت أحداثها أمس على ستاد عمان الدولي، والتي تابعها 1343 مشجعا.
وتقدم فريق الشارقة الإماراتي بالنتيجة بعد مرور 34 دقيقة من اللقاء عبر اللاعب فراس بالعربي، قبل أن يعدل رزق بني هاني الكفة للفيصلي عند الدقيقة 90 من زمن اللقاء، فيما سجل المهاجم التونسي رفيق الكامرجي هدف الفوز عند الدقيقة السابعة من الوقت بدل من الضائع للقاء.
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