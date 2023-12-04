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الفيصلي يهزم الشارقة ويحرمه من التأهل لدور الـ16

12/4/2023 11:25:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قلب فريق الفيصلي الطاولة على ضيفه الشارقة الإماراتي وتغلب عليه بهدفين لهدف، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة، في المباراة التي جرت أحداثها أمس على ستاد عمان الدولي، والتي تابعها 1343 مشجعا.
وتقدم فريق الشارقة الإماراتي بالنتيجة بعد مرور 34 دقيقة من اللقاء عبر اللاعب فراس بالعربي، قبل أن يعدل رزق بني هاني الكفة للفيصلي عند الدقيقة 90 من زمن اللقاء، فيما سجل المهاجم التونسي رفيق الكامرجي هدف الفوز عند الدقيقة السابعة من الوقت بدل من الضائع للقاء.

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