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هايل ينتقد أرضية ستاد عمان ويتمنى الشفاء للشناينة

12/4/2023 11:25:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- الغد- انتقد المدير الفني لفريق الفيصلي أحمد هايل، أرضية ستاد عمان الدولي، وذلك عقب مباراة فريقه أمام الشارقة الإماراتي بدوري أبطال آسيا، والتي انتهت بفوز الفيصلي بهدفين لهدف.

وتحدث هايل خلال المؤتمر الصحفي، أن أرضية الملعب تسببت في إصابة نجم الفريق أمين الشناينة بإصابة خطيرة خلال الدقائق الأخيرة من المباراة، متمنيا الشفاء العاجل له والعودة سريعا للملاعب.

وغادر الشناينة أرض الملعب بسيارة الإسعاف بعد الإصابة، دون معرفة طبيعتها حتى اللحظة.

وعلى الرغم من فوز الفيصلي في المباراة، إلا أنه غادر البطولة من دور المجموعات، بعد تذيله المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط.

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