هايل ينتقد أرضية ستاد عمان ويتمنى الشفاء للشناينة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- الغد- انتقد المدير الفني لفريق الفيصلي أحمد هايل، أرضية ستاد عمان الدولي، وذلك عقب مباراة فريقه أمام الشارقة الإماراتي بدوري أبطال آسيا، والتي انتهت بفوز الفيصلي بهدفين لهدف.
وتحدث هايل خلال المؤتمر الصحفي، أن أرضية الملعب تسببت في إصابة نجم الفريق أمين الشناينة بإصابة خطيرة خلال الدقائق الأخيرة من المباراة، متمنيا الشفاء العاجل له والعودة سريعا للملاعب.
وغادر الشناينة أرض الملعب بسيارة الإسعاف بعد الإصابة، دون معرفة طبيعتها حتى اللحظة.
وعلى الرغم من فوز الفيصلي في المباراة، إلا أنه غادر البطولة من دور المجموعات، بعد تذيله المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط.
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