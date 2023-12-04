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برشلونة يتهم حكم مباراة أتلتيكو بـالتجسس على الفريق

12/4/2023 11:25:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



كشفت صحيفة "آس" الإسبانية، يوم الاثنين، أن إدارة نادي برشلونة غاضبة للغاية من تصرف أحد مساعدي الحكم سانشيز مارتينيز الذي أدار لقاء الفريق أمام أتلتيكو مدريد، بعدما تم القبض عليه وهو يتجسس على غرفة ملابس النادي الكاتالوني.

وبحسب التقرير الذي نشر في الموقع الإلكتروني للصحيفة، شهدت مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، يوم الأحد، فوضى في غرفة ملابس النادي الكاتالوني، بعدما تسلل أحد مساعدي الحكم بعد نهاية المباراة لسماع ما يقال.

وتعود الحادثة، عندما تواجد المسؤول الإعلامي لبرشلونة عند باب غرفة خلع الملابس في انتظار اللاعبين حيث كانت كاميرا الدوري الإسباني ستسجل احتفالات اللاعبين بالفوز على أتلتيكو مدريد، حينها سأل كابانييرو، مساعد الحكم، عن سبب تواجده بجانب غرفة ملابس الفريق، قبل أن يجيب مساعد الحكم بأنها "وظيفته".

ويعتقد النادي الكاتالوني أن المساعد ذهب إلى غرفة خلع الملابس بهدف التجسس على الفريق، خاصة وأن ذات الشخص ذهب إلى غرفة اللاعبين بين الشوطين ليقوم بفحص زي الفريق ويخبرهم بأنه يتعين عليهم العودة إلى أرض الملعب، رغم أن هذا البروتوكول يقوم به مسؤول المباراة، واضطر الأمن إلى التدخل وتحذيره من دخول الغرفة حينها.

ووفقا للصحيفة، فإن برشلونة يعتقد أن الحكم سانشيز مارتينيز أرسل مساعده من أجل التجسس على لاعبي النادي الكاتالوني، لأنه أراد أن يعرف ماذا يقولون عنه.

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