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تشافي مرتاح لفوز برشلونة على أتلتيكو.. وفيليكس يؤكد عدم وجود ضغائن

12/4/2023 11:25:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مدن- بيّن مدرب برشلونة تشافي هرنانديز، أن فريقه "قدّم المباراة الأكثر اكتمالا هذا الموسم"، عندما تغلب على ضيفه أتلتيكو مدريد أول من أمس بهدف نظيف، ضمن الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني.
وقال مدرب الفريق الكاتالوني خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "هناك أوقات في الموسم لا تكون مُلهَما فيها ولكن اليوم كان الفريق ممتازا لأن اللاعبين خطوا خطوة إلى الأمام".
وأوضح هرنانديز تحديدا أنه "كان هناك تحسناً في الضغط المتقدم واستعادة الكرة في ملعب الخصم والتدوير الجيد للاعبين فيما بينهم داخل الملعب"، ومع ذلك أكد أن الفريق "افتقد الفاعلية".
وأضاف مدرب البلاوجرانا "اليوم كانت مباراة للفوز بشكل مريح ولكن الأمر الإيجابي هو أننا نقوم بخلق المزيد من الفرص".
وفاز برشلونة على أتلتيكو بهدف دون رد أحرزه النجم البرتغالي الشاب جواو فيليكس في مرمى فريقه السابق بعد أن استلم تمريرة البرازيلي رافينيا، ليستخلص الكرة بمهارة من دفاع الأتلتي ثم يتوغل داخل المنطقة ويسكن الكرة بمهارة من فوق الحارس يان أوبلاك.
وصرّح هرنانديز عن فيليكس "إنه متحمس ولديه دوافع إضافية. إنه يعمل ويستخلص الكرة ويتمركز بشكل جيد. أراه سعيدا وأيضا يصنع الفارق".
وانفرد فريق المدرب تشافي بالمركز الثالث بعد أن رفع رصيده إلى 34 نقطة، ليبتعد بفارق 4 نقاط عن ثنائي الصدارة، ريال مدريد، وجيرونا.
من جانبه، أكد رونالد أراوخو، مدافع فريق برشلونة، أن مجموعة اللاعبين "يعرفون جيدا الفريق الذي لديهم" وأنهم يثقون في المدرب تشافي.
وقال المدافع الأوروجوياني في تصريحات لـ"موفيستار لا ليجا" عقب المباراة: "كانت لدينا فرص لتسجيل الهدف الثاني والثالث وهم أيضا كانت لديهم فرص".
وأشاد أراوخو بأداء زميله إنياكي بينيا، حارس مرمى الفريق، والذي قام بتصديات كبيرة طوال اللقاء للحفاظ على نظافة شباكه.
وقال مدافع البرسا عن الحارس الأساسي للفريق مارك أندري تير شتيجن، الذي يغيب للمباراة الثالثة على التوالي بسبب آلام أسفل الظهر "لقد وصلنا للفريق معا وهو يقدّم
100 % من مستواه".
وحول الانتصار المهم الذي حققه فريقه على الروخيبلانكوس، قال أراوخو "النتائج لم تكن جيدة مؤخرا" ولكن الفريق "قام بخطوة للأمام" بالفوز أولا على بورتو بدوري الأبطال (2-1) والتأهل للدور ثمن النهائي، ثم الفوز في الليجا على أتلتيكو مدريد.
واحتفل لاعب وسط برشلونة بدرو جونزاليس "بيدري" بفوز فريقه على أتلتيكو مدريد، في مباراة يرى أنها كانت صعبة واتسم فيها الفريقان بالتكافؤ من حيث "كثافة" اللعب.
وقال لاعب الوسط الإسباني عقب المباراة التي أقيمت مساء الأحد: "ينبغي الاحتفال بهذه المباريات، إنها مباريات معقدة وقد فزنا بها".
واعترف بيدري، الذي تم استبداله ليحل فيرمين محله في الجزء الأخير من المباراة، بأنه ما يزال أمامه "القليل ليكون جاهزا بنسبة 100 %" بعد عودته قبل بضعة أسابيع من إصابة عضلية.
وفيما يتعلق بفيليكس، صاحب هدف الفوز في المباراة، قال بيدري إنه يتمنى أن يتمكن اللاعب البرتغالي من البقاء لسنوات أخرى في برشلونة.
وأخيرا، حث بيدري زملاءه على التفكير في منافسهم المقبل في الليجا، وهو جيرونا، الفريق الذي أشاد به وقال إنه يتوقع أن يقدم الفريقان "مباراة جميلة للمتفرجين".
إلى ذلك، اعترف جواو فيلكس المعار من أتلتيكو مدريد إلى برشلونة أن هدفه الذي منح الفوز للبلاوجرانا، منحه شعورا بـ"الراحة" بعد "كل ما مر به" الصيف الماضي حين غادر ملعب "متروبوليتانو".
وقال فيلكس: "الأشخاص المقربون مني فقط يعرفون كيف سارت الأمور. أسرتي تحديدا. كان الهدف راحة بالنسبة لهم".
ووصف اللاعب احتفاله بالهدف بـ"العفوي"، مضيفا أنه يشعر بـ"الهدوء" رغم تعليقات بعض من زملائه السابقين قبيل اللقاء، وأضاف "أكون محور الحديث دائما، لكنني هادئ، لأنني لا ألتفت لما يقولون وأؤدي عملي. أجتهد يوميا كي أتطور. استمتع مع زملائي وفي الفريق الذي أحسن استقبالي".
وكشف فيليكس أنه لا يكن أي ضغينة لزملاء فريقه السابق أتلتيكو مدريد ويتعامل معهم بشكل "جيد".
وختاما، أكد فيلكس أن الانتصار "مهم للغاية" لأنه يبقي على البرسا في دائرة المنافسة على الليجا ويسمح للفريق الكاتالوني بخوض مواجهة جيرونا بجرعة أكبر من الثقة.
وقام الحارس الدولي الألماني تير شتيجن، بلفتة رائعة تجاه الشاب إينياكي بينيا، زميله في برشلونة، والذي تألق خلال الانتصار.
وكان تير شتيجن متواجدا في مدرجات الملعب، حيث يغيب بداعي الإصابة، والتقطت الكاميرات تصفيقه لبينيا بعد تصديه لكرات حاسمة خلال المباراة.
واحتسب حكم المباراة ركلة حرة مباشرة لأتلتيكو مدريد على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 80، انبرى لتنفيذها البديل ممفيس ديباي والذي صوب كرة قوية أقصى يمين الحارس إينياكي بينيا والذي تألق في التصدي للكرة ببراعة شديدة.
وواصل الحارس إينياكي بينيا التألق بالتصدي لتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء من كوريا في الدقيقة 93.
في الجهة المقابلة، أكد مدرب أتلتيكو مدريد، الأرجنتيني دييجو سيميوني، عقب خسارة فريقه، أن الفريق قدم أداء جيدا كان يستحق أن ينتهي بهدف.
وعقب انتهاء المباراة، قال سيميوني "كانت هناك مباراتان.. في الأولى كانوا هم الأفضل، وفي الثانية أدت التغييرات إلى تنشيط الفريق من خلال منحه ديناميكية في الوسط وفي المقدمة".
وأبرز المدرب الأرجنتيني أداء حارس البرسا، إنياكي بينيا الذي قدم أداء رائعا وحافظ على نظافة شباك فريقه، وقال "لقد قام الحارس بتصد رائع لركلة ممفيس".
أما السلوفيني يان أوبلاك، حارس أتلتيكو مدريد، فأكد عقب الخسارة، أنه إذا فريقه "لعب بنفس أداء الشوط الثاني منذ البداية"، لنجحوا في الخروج بنتيجة أفضل من ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي".
وفي تصريحات تلفزيونية بعد اللقاء، أبدى الحارس المخضرم أسفه للخسارة، حيث قال: "أهدرنا الشوط الأول بأكمله، وفعلنا كل شيء من أجل العودة في النتيجة في الشوط الثاني".
كما أوضح صاحب الـ30 عاما أن الفريق بأكمله "لم يكن في مستواه" في الشوط الأول، مشيرا إلى أنه لا يعرف "ماذا حدث" للفريق المدريدي خلال الـ45 دقيقة الأولى.
وبسؤاله حول أن أتلتيكو لم يحقق أي انتصار على برشلونة في عقر داره في الليجا منذ العام 2006، وحتى بعد قدوم الأرجنتيني دييجو سيميوني، أجاب أوبلاك قائلا: "ملعب الكامب نو ليس موجود حاليا، ولم نستطع الفوز أيضا. هناك أمر ما يحدث لنا هنا".
ويعود آخر فوز لأتلتيكو على ملعب الفريق الكاتالوني للموسم 2005-2006، وتحديدا عندما انتصر (1-3) في مباراة الدور الثاني للموسم الذي أنهاه "برسا" بطلا تحت القيادة الفنية للهولندي فرانك ريكارد.
وتجمد رصيد أتلتيكو عند 31 نقطة في المركز الرابع، ليتجرع فريق الأرجنتيني دييجو سييموني خسارته الثانية في آخر 5 مباريات، والثالثة هذا الموسم. -(وكالات)

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