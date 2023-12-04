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راشفورد في قلب عاصفة الانتقادات.. والغضب يسيطر على مانشستر سيتي

12/4/2023 11:25:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مدن- اعترف لاعب مانشستر يونايتد السابق جاري نيفيل، بأنه سئم من مشاهدة النسخة الحالية من الفريق، بعد سلسلة من النتائج المخيبة.
وتلقى مانشستر يونايتد خسارته السادسة في الدوري الإنجليزي الممتاز مساء السبت، بسقوطه أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد 0-1، وتنتظره مباريات مهمة أمام تشيلسي وبايرن ميونخ وليفربول أستون فيلا وتوتنهام هذا الشهر.
ويخشر نيفيل أن القدم أسوأ بالنسبة إلى مانشستر يونايتد، وكشف أن با مترددها في مشاهدة مباريات فريق المدرب إريك تين هاج.
وقال نيفيل في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "الأداء أقل بكثير من المستوى المطلوب، إنه أمر مخيب للآمال، أشعر وكأننا في دورة لنكون منصفين، بدأت الجدل حول المدرب في الظهور.
وأضاف: "هناك نفس الأصوات التي تقول، حسنًا بالتأكيد لا يمكننا التخلص من مدرب آخر، علينا التخلص من اللاعبين لأنهم هم الذين تسببوا في إقالة المدربين الآخرين، ثم ننتقل إلى المالكين.. وأنا أشعر بالملل. لقد سئمت من النادي الخاص بي".
وتابع: "لا أريد أن أعمل على تحليل مبارياتهم بعد الآن، ولا أريد مشاهدة مبارياتهم، وهذا أتعس ما يمكن أن توجهه إلى النادي الذي تشجعه، عندما تشعر بالملل من مشاهدتهم، وعندما تشعر بالتعب. لست أنا وحدي، فقد قال بعض الأشخاص في الأسبوعين الماضيين.. هذا يكفي".
ويحتل يونايتد المركز السابع في الدوري، ويستضيف يوم غد الأربعاء تشيلسي الذي تغلب على برايتون 3-2 أول من أمس.
وأردف نيفيل: "الأربعاء سأخطط ليلتي بأكملها حول مشاهدة مانشستر يونايتد، لأن هذه هي الحياة، سنذهب ونشاهدهم مرة أخرى، أليس كذلك! لكن هذا ما أشعر به اليوم، أشعر بالتعب من مشاهدتهم، وهذا وضع محزن".
وواصل: "أحب هذا النادي وأحب إثارة كرة القدم ولكني أخشى بالفعل مما سيحدث في أنفيلد خلال أسبوعين، فقط لأنني أعتقد أنه قد تكون هناك فوضى، أخشى بالفعل مما سيحدث ليلة الأربعاء ضد تشيلسي لأنه قد تكون فوضى".
وزاد: "ليست هناك ثقة، لقد فقدوا ثقتنا، لقد فقد النادي بأكمله ثقتنا كمشجعين. وفي وسائل الإعلام الآن، نحن لا نثق بهم أيضًا لأن الواقع هو أنهم يتراجعون عن المستوى المعتاد مرارًا وتكرارًا".
من جهته، انضم النجم السابق روي كين، إلى قائمة منتقدي فريقه السابق مانشستر يونايتد، معتبرا أن شكل الفريق الحالي "بشع".
وأظهر رسم بياني لشبكة "سكاي سبورتس"، أن يونايتد خسر 10 مباريات أمام فرق تحتل المراكز التسعة الأولى في ترتيب الدوري منذ بداية الموسم الماضي، مقابل تعادل وحيد في 11 مباراة، دون أن يحقق فوزا واحدا.
وقال كين للشبكة ذاتها: "هذا لا يبدو حقيقيا، إنه أمر بشع، ما يبدو بشعا أيضا هو عدد الأهداف، 6 أمام سيتي، 7 أمام ليفربول، و4 في برينتفورد".
ووصف كين قرار يونايتد بالاستمرار في التعاقد مع اللاعبين الذين لم يساعدوه على التقدم بأنه "جنون"، وأوضح: "الأمر ليس جيدًا، من الواضح أنهم في موقف صعب، والمدرب تحت الضغط. كان هناك لاعبون يلعبون (أمام نيوكاسل) وتعتقد أنهم سيغادرون النادي ربما في الصيف. مازلت تستعين باللاعبين أنفسهم الذين لم يتمكنوا من الوصول بمانشستر يونايتد إلى أي مكان خلال العام أو العامين الماضيين".
وتابع: "ما هي علامة الجنون؟ القيام بنفس الشيء مرارا وتكرارا وانتظار نتيجة مختلفة. هذه المجموعة لن تتغير إذا لم تعمل بجد مثل المنافس، حينها تكون أنت في ورطة، وهم لا يفعلون شيئا".
أما لاعب ليفربول السابق جيمي كاراجر، فسخر من مهاجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد، بعد أداء سيئ قدمه الأخير حتى هذه اللحظة من الموسم الحالي.
وسجل راشفورد 30 هدفا في جميع المسابقات الموسم الماضي، لكنه عانى هذا الموسم، حيث هز الشباك مرتين فقط في 18 مباراة.
وانتقد كاراجر افتقار النجم الإنجليزي إلى الصفات القيادية، خصوصا خلال خسارة يونايتد أمام نيوكاسل، والتي تم فيها استبدال الدولي الإنجليزي في الدقيقة 61.
وقال كاراجر في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "يبدو أن هناك مشاكل كبيرة. بالنسلبة لراشفورد، كان أداءً غير مقبول لعدة أسباب".
وأضاف: "هذا الشاب لم يلعب في منتصف الأسبوع في دوري أبطال أوروبا (ضد جالطا سراي)، لكنني كنت لاعبًا محليًا والأمر ليس سهلاً خاصة عندما لا يكون الفريق في حالة جيدة، بالنسبة لي ولراشفورد وستيفن جيرارد، فإن مهمتك هي إصلاح الأمر وسحب الآخرين ليعملوا على ذلك معك".
وتابع ساخرا: "مشاهدة راشفورد تذكرني بأنتوني مارسيال، وهذا أسوأ شيء يمكن أن تقوله عنه. يأتي لاعب أجنبي ولا يهتم حقًا. راشفورد يبدو الآن مثل مارسيال. باعتبارك لاعبًا محليًا، لا تتوقف عن الجري من أجل شعار النادي والمشجعين الذين من المفترض أنك واحد منهم".
وفي السياق ذاته، وجه قائد مانشستر يونايتد السابق ستيف بروس، كلمات قاسية بحق راشفورد.
وقال بروس في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور": "لغة الجسد لبعض اللاعبين لا تبدو جيدة. كنا نتحدث وأول ما نظرنا إليه هو كيف أن ماركوس راشفورد، بعد أن ظهر بشكل جيد في السابق، وأدى بجودة مع منتخب إنجلترا قبل بضعة أسابيع، تحول إلى ما ترونه الآن".
وأضاف: "أليس سعيدًا باللعب على الجانب الأيمن، ما المشكلة؟ لن نعرف ما حدث خلف الكواليس، عندما يتم استبداله، يظهر فظا، فهو ليس سعيدًا. أعتقد أنه يحتاج إلى إلقاء نظرة على نفسه".
وتابع: "ليس هو فقط، عندما تنظر إلى نواة الفريق وكيف تم التفوق عليهم من قبل نيوكاسل. تجد أن هذا مصدر قلق".
بوستيكوجلو يؤكد احترامه لجوارديولا
كشف مدرب توتنهام أنجي بوستيكوجلو، عن احترامه لمدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، بعد تعادل الفريقين 3-3 أول من أمس، ضمن الجولة الرابعة عشرة.
وقدم الفريقان مباراة مثيرة لم تخل من اللقطات المثيرة للجدل، وانتهى اللقاء بتعادل حرم مانشستر سيتي من استعادة الصدارة.
وأوضح بوستيكوجلو بأن جوارديولا جامله كثيرا في الفترة الماضية، وهو أمر ترك لديه انطباعا مميزا.
ونقلت صحيفة "ديلي ميل" عن بوستيكوجلو قوله: لقد وعدنا بالأهداف، وسجلنا أهدافًا، لذلك كان الأمر ممتعًا".
وأضاف: "لديه فريق رائع، كان لديه فريق رائع لفترة طويلة ومن الواضح أنني أريد التغلب عليهم، ولكن يمكنك تقدير مدى روعة كرة القدم الذي يقدمونها كفريق".
وتابع: "أعتقد أنه كان دائمًا مجاملًا جدًا لي ولعملي، ليس فقط في العلن، أو لي مباشرة، ولكني اكتشفت ذلك من خلال مصادر أخرى، وهو أمر يأتي من شخص مثله، أكن له احترامًا كبيرًا".
في الجانب الآخر، رفض جوارديولا التعليق على مستوى التحكيم خلال مباراة فريقه أمام توتنهام.
وقال جوارديولا في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عقب المباراة: "لن أكرر تعليق ميكيل أرتيتا (مدرب آرسنال) على التحكيم".
وكان أرتيتا قد هاجم التحكيم في البريميرليج بقوة، عقب مباراته ضد نيوكاسل، بعد اعتراضه على هدف فوز الماكبايس بالمباراة.
وأضاف: "عندما تراجع اللعبة (إيقاف انفراد جريليش في الدقائق الأخيرة قبل قرار منح فريقه ركلة حرة وعدم اللجوء إلى الأفضلية)، ستجد أنه من الصعب أن يقرر الحكم إطلاق صافرته لاحتساب خطأ لمصلحتنا، كان من المفترض أن يترك الهجمة تكتمل لنهايتها ومن ثم يتخذ قراره. لا أفهم هذا القرار".
وعن رأيه في المباراة، قال: "لقد كانت مباراة جيدة، وهذا هو الشيء الأكثر أهمية، تماما مثل مباراة ليفربول. كان لدي شعور بأننا قدمنا اليوم أداء مذهلا، ضد فريق ومدرب جيدين حقا".
وواصل: "لقد صنعنا الكثير من الفرص، ولعبنا بشراسة، وتركيزنا لا يصدق، والشعور هو أننا ما زلنا نريد أن نكون هناك (في مقدمة الجدول). إنه لأمر مؤسف. في بعض الأحيان تكون كرة القدم مثل الحياة، فأنت لا تحصل على كل ما تستحقه".
وعلى الصعيد ذاته، يشعر برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي أن فريقه عانى من قرار وصفه بالـ"سيئ للغاية" خلال مباراة توتنهام، لكنه أكد أيضا أنه وزملاءه بحاجة لأداء عملهم بشكل أفضل.
وعبر لاعبو مانشستر سيتي وخصوصا إيرلينج هالاند، عن غضبهم الشديد، عندما حرمهم الحكم من فرصة واعدة في الدقائق الأخيرة من المباراة، باحتساب مخالفة للمهاجم النرويجي بدلا من السماح باستكمال اللعب.
وكان هالاند تجاوز إيمرسون رويال مدافع توتنهام ولعب كرة طويلة لزميله جاك جريليش الذي انفرد بالمرمى، لكن الحكم سيمون هوبر أوقف اللعب في ملعب الاتحاد لاحتساب مخالفة لأصحاب الأرض.
وواصل هالاند التعبير عن غضبه أثناء مغادرة الملعب بعد صافرة النهاية، ووصل الأمر به لانتقاد هوبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بينما كان زميله برناردو سيلفا أقل حدة في التعبير عن رأيه.
وقال سيلفا: "إنه قرار سيئ من الحكم، والكل رأى ما حدث، ولكن في النهاية نحن جميعا بشر".
وأضاف اللاعب البرتغالي: "ربما الحكم هو أول شخص يعلم أنه قرار سيئ للغاية، لأنه حرم جريليش من انفراد تام بحارس المرمى وكان بإمكانه أن يمنحنا النقاط الثلاث. إنه قرار يصعب تقبله، ولكن في النهاية حدث ما حدث، وهذا وارد في كرة القدم، وفي بعض الأحيان يرتكب كل منا الأخطاء".
تراجع مانشستر سيتي للمركز الثالث بهذا التعادل الثالث على التوالي، قبل مواجهة خارج أرضه أمام أستون فيلا مساء غد الأربعاء.
وأكد سيلفا: "استقبلنا أهدافا في أوقات متأخرة أمام أرسنال وتشيلسي وليفربول وتوتنهام، في النهاية فرطنا في سبع نقاط. كان بإمكاننا تصدر جدول الترتيب بفارق أربع نقاط إذا قمنا بعملنا بشكل جيد، وهو قتل المباراة أو على الأقل عدم استقبال أهداف في الدقائق الأخيرة. في مباريات بهذا المستوى تصنع التفاصيل الصغيرة الفارق".-(وكالات)

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