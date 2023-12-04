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فترات التوقف ترعب أندية المحترفين وتزيد معاناتها المالية

12/4/2023 11:25:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






عمان – تعيش أندية المحترفين لكرة القدم، حالة من القلق والرعب بسبب كثرة فترات إيقاف المنافسات، الأمر الذي يضرب قدراتها المالية ويضاعف من همومها، ويرفع قيمة مطالب اللاعبين والمدربين في ظل امتداد الموسم الكروي.
وتتخوف الأندية حاليا من فترة التوقف المقبلة التي تتجاوز الشهر، والتي تأتي تحضيرا لمشاركة المنتخب الوطني في نهائيات بطولة كأس آسيا 2023 لكرة القدم، المقررة في قطر خلال الفترة من الثاني عشر من شهر كانون الثاني (يناير) ولغاية العاشر من شهر شباط (فبراير) المقبلين.
وتدرك الأندية صعوبة المرحلة المقبلة التي تتطلب نفقات مالية إضافية، تفوق قدراتها، الأمر الذي سيدخلها مجددا في دوامة من المشاكل والصدامات مع اللاعبين والمدربين الذين لن يرضوا بإطالة أمد تأخير رواتبهم لأشهر طويلة، ما ينعكس سلبا على التحضيرات الفنية.
ومنذ مواسم ماضية وخصوصا مع أزمة "كورونا"، بدأت مشاكل وصعوبات وعوارض الأزمة المالية تظهر بشكل واضح في ناد أو أكثر، ولكن في الموسم الحالي ضربت الأزمة المالية الأندية كافة، باستثناء واحد او اثنين، وانعكس ذلك على منظومة الفرق، بما يهدد مستقبلها.
ورغم المعاناة الكبيرة للأندية والمطالبات اليومية بحل سريع، لم ينجح اتحاد الكرة حتى الآن في استقطاب شركة راعية للدوري تساهم في تخفيف أعباء الآثار المالية على صناديق الأندية، رغم الوعود التي قطعها الاتحاد بإيجاد الراعي، ولكن من دون أن يحصل ذلك.
وشهدت مرحلة الذهاب والتي لم تنته حتى الآن، العديد من الأزمات في الأندية، ما تسبب في إضرابات اللاعبين عن التدريبات في مناسبات كثيرة، بسبب المطالبات المالية والمستحقات المتأخرة، وعدم قدرة الإدارات على تلبية طلبات الأجهزة الفنية والإدارية .
ورفع لاعبو الأندية في الأيام القليلة الماضية، من وتيرة مطالبهم للإدارات بضرورة صرف رواتبهم المتأخرة منذ أشهر عدة، أو مواجهة الاحتجاب عن التدريبات أو اللجوء إلى خيار تقديم الشكاوى.
وبين أكثر من مدير فني في حديثهم لـ"الغد"، عدم وجود راحة وأجواء مناسبة للتدريبات في ظل أزمة مالية خانقة وعدم صرف مستحقات اللاعبين الأمر الذي ينعكس على المستوى الفني للفريق خصوصا في ظل تهرب الإدارات من التزاماتها ووعودها، مشيرين إلى أن الضحية في معظم الحالات هو المدير الفني الذي يتلقى صدمات الجماهير وغضبها، وتعمل الإدارات على كسب رضا الجماهير من خلال إقالة الأجهزة الفنية.
ويدرك اللاعبون والأجهزة الفنية، أن فترة التوقف الطويلة المقبلة، ستشهد الكثير من المشاكل والصدامات، خاصة وأن الوضع المالي للأندية يتحول من سيئ إلى أسوأ بشهادات رؤساء الأندية.
وأكد رؤساء أندية ا فضلوا عدم الكشف عن هوياتهم في تصريحات لـ"الغد"، معاناة صناديق الأندية من ضعف الموارد، ما يدفع اللاعبين لاتخاذ خطوات تصعيدية احتجاجا على تأخر صرف الرواتب ومقدمات العقود، وأضافوا أن معظم أندية المحترفين تعيش هذه الأيام في مأزق حقيقي نتيجة ضعف الموارد، ما تسبب في شكاوى ضدها من قبل لاعبين ومدربين، وأثرت الأزمات المتتالية على انتظام اللاعبين في التدريبات، خاصة وأنهم يشكون من تأخر رواتبهم منذ أشهر عدة.
وطالبوا اتحاد الكرة بالبحث السريع عن شركة راعية للبطولة، وتعويض الأندية عن فترات التوقف، ومنها الفترة المقبلة، والتي اعترفوا أنها ستشكل أزمة حقيقية على مسيرة الإدارات والفرق في الوقت نفسه.
واكدوا: "أن الضائقة المالية لأندية المحترفين ستستمر، إذا لم يتوفر للأندية دعم حكومي أفضل، سواء من وزارة الشباب أو اتحاد الكرة، إضافة إلى قلة الدخل العائد من ريع المباريات، وغياب دعم الجماهير.
وفمهت "الغد"، أن رؤساء أندية المحترفين سيعقدون بعد نهاية مرحلة الذهاب اجتماعا لمناقشة الأمور المالية والصعوبات التي تواجه الأندية هذا الموسم، وسيعملون على مخاطبة الاتحاد من جديد لإيجاد قنوات تواصل مع الحكومة وزيادة الدعم المقدم للأندية من وزارة الشباب، إضافة إلى تثبيت الأجندة.

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