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بيان من الاتحاد الإنجليزي ضد سيتي بعد واقعة الحكم

12/4/2023 11:25:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



اتهم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مانشستر سيتي بالفشل في السيطرة على لاعبيه خلال التعادل 3-3 مع توتنهام هوتسبير، يوم الأحد، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحاط عدد من لاعبي سيتي بالحكم سيمون هوبر قرب نهاية المباراة بعد أن أوقف اللعب أثناء انطلاق جاك غريليش نحو المرمى بسبب خطأ على إرلينغ هالاند أثناء بناء الهجمة بعد أن لوح سابقا باستكمال اللعب.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان يوم الاثنين: وجهنا اتهاما لمانشستر سيتي بخرق القواعد بعد أن أحاط لاعبوه بالحكم خلال مباراة بالدوري الممتاز ضد توتنهام. فشل النادي على ما يبدو في الدقيقة 94 في السيطرة على لاعبيه ليتصرفوا بطريقة غير لائقة.

وأمام سيتي مهلة حتى يوم الخميس للرد على الاتهام.

وتراجع فريق المدرب بيب غوارديولا إلى المركز الثالث في الترتيب بعد هذا التعادل متأخرا بثلاث نقاط عن أرسنال المتصدر وسيحل ضيفا على أستون فيلا في المباراة القادمة، يوم الأربعاء.

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