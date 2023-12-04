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منتخب السيدات يتطلع لتجديد فوزه على أبو ظبي

12/4/2023 11:25:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان - يتطلع المنتخب الوطني لكرة القدم السيدات، إلى تحقيق فوزه الثاني على منافسه فريق أبو ظبي الإماراتي، في مباراة ودية تجمعها اليوم عند الساعة الرابعة عصرا على ستاد البتراء في مدينة الحسين للشباب.
ويمني المنتخب الوطني النفس بتسجيل فوز معنوي جديد خلال فترة التوقف الدولية الحالية المعتمدة من "فيفا"، بعد أن تغلب على الفريق ذاته السبت الماضي بثلاثة أهداف مقابل هدف، علما بأن المباراة لا تدخل ضمن التصنيف نظرا لأن المنافس ليس منتخبا دوليا.
وطلب المدير الفني للمنتخب الوطني ماهر أبو هنطش، عدم تصوير المباريات حفاظا على خطة المنتخب وأسلوب لعبه قبل خوض بطولة غرب آسيا خلال شهر شباط (فبراير) من العام المقبل، حيث يتطلع إلى الحفاظ على اللقب الذي توج به المنتخب العام الماضي، وهو الذي يحمل الرقم القياسي بتتويجه بخمسة ألقاب من أصل 7 بطولات سابقة.
وقدم المنتخب أداء جيدا في مباراته الأولى أمام منافس يضم في صفوفه عددا من اللاعبات الأجنبيات اللواتي يتمتعن بإمكانيات فنية عالية، على الرغم من إراحة بعض لاعبات المنتخب اللواتي يحجزن باستمرار المقعد الأساسي، وسجلت حينها ثلاثية المنتخب كل من: آية المجالي، مي سويلم وميساء جبارة.
ويجري المنتخب تدريباته بحضور جميع المحترفات في الخارج وعددهن 10 لاعبات، إذ يعد التجمع الحالي الأول الذي يحضر به جميع اللاعبات تحت قيادة المدرب أبو هنطش، ما يمنحه فرصة التعرف بصورة أكبر إلى جميع اللاعبات، واختيار التوليفة المثلى في الاستحقاقات الرسمية المقبلة.
وشهدت المباراة الماضية أمام أبو ظبي، مشاركة لاعبة فريق يونيون برلين الألماني سارة أبو صباح بصفة أساسية، بعد تألقها في الفترات الماضية بدوري الدرجة الأولى هناك، علما بأن أبو هنطش كان من أوائل المدربين الذين أشرفوا على اللاعبة إبان تواجدها مع منتخب الناشئات.
وأجرى المدرب بعض التغييرات على مراكز اللعب بالنسبة لأكثر من لاعبة بهدف سد بعض الثغرات التي تواجه المنتخب لغياب أكثر من لاعبة بسبب الإصابة، وبهدف تطبيق بعض الخطط وتغييرها في اللقاء بحسب طبيعة المنافس.
وتضم قائمة المنتخب للمباراة 26 لاعبة، وهن: شيرين الشلبي، ملك شنك، روند كساب، آية المجالي، نور المشايخ، هيا خليل، علياء حسن، رند أبو حسين، العنود غازي، نور زوقش، ليان العجارمة، ياسمين الأجرب، زينة حازم، لانا فراس، رزان الزاغة، تقى غازي، سارة أبو صباح، بانا البيطار، إيناس الجماعين، روزبهان فريج، جنى العيساوي، لين البطوش، مي سويلم، مايا العويسات، تالا البرغوثي، وميساء جبارة.
وبدروه، يسعى أبو ظبي إلى رد الخسارة والظهور بصورة أقوى ومحاولة إحراج المنتخب الوطني على أرضه، وهو ما تعلم صعوبته المديرة الفنية للفريق سارة حسنين، نظرا للخبرات الكبيرة التي تتمتع بها لاعبات المنتخب الوطني مقارنة بلاعبات فريقها.
ويضم الفريق الإماراتي في قائمته 22 لاعبة لمواجهة المنتخب، وهن: روضة المهيري، فاطمة الحوسني، روان الحمادي، عائشة عبد الرحمن، العنود خالد، يوجينيا كور، غنيمة راشد، رشيدة إبراهيم، دليلة زروقي، بريسيلا لارتي، مروة عبد الله، شما خميس، أجيمانج عسيريفي، طرفة الغافري، نادية حلوخما، لوريتا أفول، سيلينا نياما، فاديا طيفور، ليديا كرامبا، شهد خالد، فاطمة غلام وجين كروز.

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