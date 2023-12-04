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هل ينقل اتحاد الكرة المباريات المؤجلة لما بعد كأس آسيا؟

12/4/2023 11:25:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






عمان – تشير المعلومات الواردة من اتحاد كرة القدم، إلى أن الأمور تتجه نحو إقامة المباريات المؤجلة من منافسات دوري المحترفين وكأس الأردن، عقب عودة المنتخب الوطني من مشاركته في بطولة كأس آسيا المقررة مطلع العام المقبل، وفقا لطلب المدير الفني للمنتخب الوطني حسين عموتة، الذي يرى صعوبة إقامة المباريات المؤجلة بعد نهاية الأسبوع الأخير من دوري المحترفين يوم الثاني والعشرين من الشهر الحالي، حيث يخطط عموتة لتجمع المنتخب بعد نهاية مرحلة الذهاب مباشرة. كما يوجد توجه عند عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية لإقامة المباريات قبل انطلاق تحضيرات النشامى، وإعادة برمجة هذه اللقاءات، من خلال إصدار روزنامة، تكشف عن المواعيد الجديدة لهذه المباريات المؤجلة، لتساعد هذه الفرق على ترتيب شؤونها الفنية وتحقق مبدأ العدالة بين الفرق خصوصا في ظل المعاناة التي تشهدها فرق المحترفين.
وكان اتحاد الكرة، أعلن عن تأجيل عدد من مباريات فريق الفيصلي الذي اختتم أمس مشاركته في دوري أبطال آسيا، وفريق الوحدات الذي يشارك في كأس الاتحاد الآسيوي وهي: الوحدات مع الحسين إربد، والفيصلي مع شباب العقبة (الجولة الخامسة بالدوري)، والفيصلي مع مغير السرحان، والوحدات مع الرمثا (الجولة الثامنة من الدوري)، كما تم تأجيل مباريات الكأس التي تجمع سحاب مع الفيصلي، ومغير السرحان مع الوحدات، في إطار منافسات دور الستة عشر.
ويتنظر أن تحسم دائرة المسابقات باتحاد الكرة خلال الأيام المقبلة، الموضوع بشكل رسمي وإعلام إدارات الأندية بمواعيد المباريات، خصوصا في ظل اعتراض عدد من الأندية على تأجيل المباريات للعام المقبل، نظرا للاستفادة الأندية من فترة القيد الثانية والتي تبدأ قبل مباريات مرحلة الإياب.
وحسب المعلومات الواردة من مقر الاتحاد، فإن موعد انطلاق منافسات مرحلة الإياب لدوري المحترفين يعتمد على مشوار المنتخب الوطني في منافسات كأس آسيا والتي تقام خلال الفترة من الثاني عشر من شهر كانون الثاني (يناير) ولغاية العاشر من شهر شباط (فبراير) المقبلين، علما بآنها فترة التوقف الدولي الأولى العام المقبل، وتتوقف مباريات مرحلة الإياب من دوري المحترفين خلال الفترة من الثامن عشر من شهر آذار(مارس) ولغاية السادس عشر من الشهر نفسه، حيث يخوض منتخب النشامى مواجهتين أمام نظيره المنتخب الباكستاني ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.
كما تشهد منافسات مرحلة الإياب تأجيل عدد من المباريات للفرق التي تملك لاعبين في المنتخب الأولمبي، الذي يشارك في نهائيات كأس آسيا، والمقرر إقامتها في قطر في الفترة من 15 نيسان (أبريل) وحتى 3 أيار (مايو) المقبلين، حيث جاء في المجموعة الأولى إلى جانب قطر المستضيف، وأستراليا وإندونيسيا، كما حصل مع فريق الجزيرة بتأجيل مباراتيه أمام العالية وكفرسوم ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى، بسبب تواجد الثنائي بكر كلبونة وقيس عباسي مع المنتخب في المعسكر الذي أقامه المنتخب الأولمبي في السعودية قبل فترة.

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