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مواجهة مرتقبة بين نجوم اتحاد عمان والأرثوذكسي بـسلة الناشئين اليوم

12/4/2023 11:25:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






عمان – تقام اليوم ثلاث مباريات ضمن إياب المرحلة الأولى من دوري الناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة، حيث يلتقي فريقا نجوم اتحاد عمان ونجوم الأرثوذكسي عند الساعة 5 مساء في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، وهو اللقاء الذي سيتم بثه عبر المنصات الرقمية لـ"الغد".
وتحتضن الصالة نفسها، مواجهة فريقي نجوم الإنجليزية واتحاد عمان عند الساعة 6:30 مساء، تليها مواجهة نجوم الأردن والأرثوذكسي عند الساعة 8 مساء.
وانطلقت مباريات إياب المرحلة الأولى الخميس الماضي، حيث فاز شباب بشرى على كفر راكب (92-39)، وغزة هاشم على الأشرفية (97-19)، ليتصدر شباب بشرى جدول ترتيب فرق المجموعة الثالثة برصيد 8 نقاط، يليه غزة هاشم ثانيا برصيد 7 نقاط، وكفر راكب ثالثا برصيد 5 نقاط، والأشرفية رابعا في المركز الأخير برصيد 4 نقاط.
وفاز نجوم الأرثوذكسي على الأهلي (52-27) والإنجليزية على الجبيهة (100-16)، ليعزز الإنجليزية صدارته للمجموعة الثانية برصيد 12 نقطة، يليه نجوم الأرثوذكسي ثانيا برصيد 11 نقطة، ويأتي الأهلي ثالثا برصيد 9 نقاط، ونجوم اتحاد عمان رابعا برصيد 8 نقاط، والجبيهة خامسا برصيد 7 نقاط، والمقاولون سادسا برصيد 5 نقاط.
وعزز اتحاد عمان صدارته لترتيب فرق المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة، عقب فوزه على نجوم الأردن (82-33)، فيما واصل الأرثوذكسي مطاردته بفوزه على نجوم الجبيهة (154-18)، ليأتي ثانيا برصيد 11 نقطة، وحل فريق نجوم الأردن ثالثا برصيد 9 نقاط، والرياضي رابعا برصيد 8 نقاط، ونجوم الإنجليزية ونجوم الجبيهة في المركزين الخامس والسادس تواليا برصيد 6 نقاط لكل منهما.
وينص نظام بطولة دوري الناشئين على تأهل الفرق صاحبة المراكز الثلاثة الأولى في كل مجموعة من المجموعات الأربع إلى المرحلة الثانية، بواقع 12 فريقا سيتم توزيعها على مجموعتين، لتلعب كل مجموعة فيما بينها بنظام الدوري الكامل من مرحلتين، ويتأهل أول وثاني المجموعتين إلى المرحلة الثالثة وتلعب الفرق الأربعة فيما بينها بنظام الدوري الكامل من مرحلتين لترتيب الفرق بشكل نهائي وتحديد طرفي النهائي والمركز الثالث، حيث يلعب أول وثاني الترتيب سلسلة طويلة من 5 مباريات مفترضة في المرحلة النهائية، يحسمها ويفوز باللقب من يسبق منافسه في تحقيق ثلاثة انتصارات، فيما يتنافس الفريقان صاحبا الترتيب الثالث والرابع في سلسلة قصيرة من ثلاث مباريات مفترضة يحسمها ويظفر بالميدالية البرونزية من يسبق منافسه في تحقيق انتصارين.

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