قائد الفيصلي يستشهد بالتقرير الطبي لإكمال الموسم.. ناد قطري يطلب السيرة الذاتية لذيابات

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

قائد الفيصلي يستشهد بالتقرير الطبي طمعا في إكمال الموسم

نجح قائد فريق الفيصلي لكرة القدم بهاء عبدالرحمن، في الحصول على تقرير طبي، يسمح له بمواصلة اللعب حتى نهاية الموسم الكروي الحالي، رغم المشاكل التي واجهها مؤخرا في نبضات القلب.

ويأمل بهاء الذي استشهد بالتقرير الطبي الأخير، أن تشفع له ظروفه الصحية بالاستمرار في اللعب، خاصة وأن هناك لاعبين عالميين عانوا من المشكلة الصحية نفسها، وما يزالون في الملاعب.

القصة بدأت عندما نقل بهاء إلى المستشفى، عقب عودته للمنزل قادما من وحدة تدريبية للنادي، حيث كشفت الفحوصات عن معاناته من تسارع في نبضات القلب بشكل كبير جدا، ما دفع الأطباء لإدخاله في قسم العناية المركزة، واقتراح زراعة بطارية لتنظيم نبضات القلب. بهاء الذي نصح بإعلان الاعتزال والتفرغ للعمل الإداري أو التدريبي، لم يقتنع بالاستشارات الطبية، وظل حلم اللعب يراوده رغم بلوغه سن الـ36، ما دفعه لمواصلة الهرولة بين الأطباء الذين انقسموا في جاهزيته للعودة للعب من جديد، حيث حصل على تقارير طبية مختلفة الآراء والتقييم، ما حير النادي الذي طلب منه تقريرا طبيا نهائيا لمعرفة إمكانية عودته للتدريبات.

بهاء نجح في الحصول على تقريرين طبيين، يؤكدان قدرته على مواصلة اللعب، وهو ما أعاد اللاعب لتدريبات الفيصلي بشكل تدريجي، حيث يرغب اللاعب بمواصلة اللعب حتى نهاية الموسم الكروي الحالي، قبل إعلان الاعتزال.

وشارك بهاء في التدريبات الأخيرة للفيصلي، على أمل المشاركة في المباريات المقبلة ولو لدقائق.

ناد قطري يطلب السيرة الذاتية للمدرب ذيابات

طلب رئيس ناد قطري، يتواجد حاليا في عمان، السيرة الذاتية للمدرب الوطني إسلام ذيابات، أملا في تعيينه مديرا فنيا لفرق الفئات العمرية في النادي الذي يلعب في دوري نجوم قطر.

ووفق المعلومات، فإن هناك لقاء متوقعا بين رئيس النادي وذيابات، لبحث إمكانية استقطابه للعمل في النادي القطري خلال المرحلة المقبلة، في حال تم الاتفاق على التفاصيل.

ويعد ذيابات من المدربين الوطنيين المتميزين علميا وعمليا؛ حيث سبق وأن حقق إنجازات مع المنتخبات الوطنية، كما سبق وأن أشرف على تدريب أكثر من فريق في دوري المحترفين، إلى جانب إشرافه كمحاضر في الكثير من الدورات التدريبية.

صعوبات في سحاب ومحاولات لإنقاذ الفريق

يعيش فريق سحاب لكرة القدم، صعوبات كثيرة، تهدد استقرار الفريق الذي تدرب أول من أمس، من دون مدرب لأسباب متعددة.

وينتظر أن تكون إدارة النادي، قد اتخذت قرارات عدة مساء أمس، لإعادة الاستقرار إلى الفريق الذي يعاني ماديا وفنيا.

ورفض المدير الفني لفريق الكرة محمد المحارمة، أول من أمس، قيادة الوحدة التدريبية للفريق، دون توقيعه على عقد رسمي مع النادي، إلى جانب ضرورة صرف ولو جزء بسيط من مستحقات اللاعبين، الأمر الذي دفع الإدارة لعقد لقاء مع المدير الفني لمناقشة التفاصيل، على أن يكون النادي قد اتخذ خطوات إيجابية عدة مساء أمس، لإعادة الاستقرار للفريق.

ويعاني نادي سحاب، كما هو حال الغالبية العظمى من الأندية في دوري المحترفين، من أزمات مالية خانقة، أثرت على الفريق واستقراره الفني، رغم جهود الإدارة التي تسعى جاهدة للتغلب على الصعوبات التي تحتاج لتعاون أكبر من الداعمين والشركات واتحاد الكرة.

ويرى عدد من جمهور نادي سحاب، أن الجهاز الفني، بقيادة المحارمة، قادر على إنقاذ الفريق فنيا، في حال نجحت الإدارة في توفير جزء من المتطلبات، خاصة المادية منها.

الخلافات الإدارية تهدد مسيرة فريق الرمثا

باتت المشاكل داخل إدارة نادي الرمثا، تشكل تهديدا لمسيرة فريق كرة القدم، الذي بات مرشحا للتأثر سلبا بما يجري من تراشق في الاتهامات والخلافات.

وتعيش إدارة نادي الرمثا أوضاعا صعبة، ما قد يدفع البعض للتفكير بالاستقالة، بحثا عن تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي خلال المرحلة المقبلة. ووفق ما يتحدث به أهالي مدينة الرمثا، فإن هناك أسماء باتت تطرح على الساحة، لتولي مهمة رئاسة اللجنة المؤقتة في حال لم تهدأ الخلافات، حيث يبرز من الأسماء التي يتداولها الجمهور؛ حازم الشبول وعايد النادر.

"الغد" حاولت جاهدة الاتصال مع رئيس النادي خالد سمارة، لاستيضاح ما يجري والوقوف على الحقيقة، إلا أنه فضل عدم الرد على الاتصالات.

لاعبو السلط يطالبون المدرب بالمستحقات

طالب لاعبو فريق السلط لكرة القدم، المدير الفني للفريق عماد خانكان، بالضغط على الإدارة لتأمين مستحقاتهم المالية المتأخرة كثيرا. وتحدث عدد من لاعبي الفريق، أول من أمس، مع السوري خانكان، لمطالبته بضرورة مساعدتهم على الحصول على رواتبهم أو جزء منها، خوفا من إضراب اللاعبين الذين ينتظرون الرواتب المتأخرة كثيرا على أحر من الجمر.

المدرب حاول تهدئة غضب اللاعبين، وطالبهم بالصمود حتى المباريات الثلاث الأخيرة بمرحلة الذهاب، ومن ثم البدء في البحث عن حلول لهذه المشاكل، مؤكدا للاعبين أنهم يلعبون لأنفسهم، من أجل عروض احتراف أفضل.

صياحين: تفاصيل مالية أفسدت صفقة احترافه في الظفرة

كشف اللاعب الأردني العائد من رحلة احتراف في زاخو العراقي خالد صياحين، أن تفاصيل مالية أفسدت عرضا للاحتراف في فريق الظفرة الإماراتي الذي كان يدربه المدرب السابق للمنتخب الوطني عبدالله المسفر، قبل أن تتم إقالته لاحقا. وأشار الصياحين، في رده على استفسارات "الغد"، إلى أن عدم الاتفاق على تفاصيل مالية، أفسد صفقة احترافه، ما جعله يجلس حاليا من دون الالتزام مع أي من الفرق، بانتظار فترة الانتقالات المقبلة لاختيار فريق جديد.

إجراء الفحص الطبي لشرارة في تونس

أكدت المعلومات أن النجم الأردني محمد أبو زريق "شرارة"، الذي وقع عقد احتراف جديد مع فريق الأهلي الليبي، أجرى فحصا طبيا في تونس، وبإشراف الأهلي الليبي، حيث كشفت الفحوصات عن عدم معاناة اللاعب من أي إصابة، وبالتالي جاهزيته للعب. وجاء الفحص الطبي في المركز الطبي في تونس الذي سبق لشرارة أن خضع فيه لعملية، حيث يتمتع المركز بسمعة طبية متميزة.

وأكد المحامي عماد حناينة، الذي تولى الدفاع عن شرارة في قضيته مع ناديه السابق الترجي التونسي، أن الفحص الطبي أثبت جاهزية اللاعب للمنافسات، لافتا إلى أن عقد شرارة مع الأهلي يمتد لستة أشهر، متمنيا للنجم الأردني التوفيق في رحلته الاحترافية الجديدة.

كواليس النجوم

. اللاعب الأردني المحترف في فريق "بي دي ار أم" الماليزي فادي عوض، أسهم في فوز فريقه بلقب بطولة كأس التحدي في ماليزيا، أول من أمس.. عوض كان سعيدا بالفوز بهذا اللقب الأول له مع الفريق.

. مدرب فريق الكويت الكويتي لكرة القدم الصربي بورس بونياك، أقيل من منصبه عقب خسارته أمام فريق العربي بالدوري الكويتي.. فريق الكويت يعاني من غياب الاستقرار الفني، قبل مواجهة فريق الوحدات في اللقاء الحاسم بكأس الاتحاد الآسيوي.. اللافت في الموضوع أن فريق العربي الذي فاز على الكويت، يدربه مدرب الوحدات السابق داركو.

. عدد من محبي نادي الحسين إربد، حملوا وزارة الشباب مسؤولية ما يجري من تجاذبات في النادي، بسبب المماطلة في الرد على الشكاوى.. المحبون للحسين إربد طالبوا وزارة الشباب بسرعة البت بالشكاوى، من خلال إعلان صحة ما جاء فيها أو ردها وتأكيد سلامة إجراءات الإدارة.. ترك الأمور كما هي والتحفظ حتى على التعليق على الشكاوى، يربك عمل النادي ويطيل أمد الأزمة، ما قد يضرب طموحات الجماهير باستقرار فريقها لكرة القدم.

. مدرب معروف أقسم بالله أنه يخرج من بيته إلى الملعب كأداء واجب فقط، في ظل ما يراه يوميا على شاشات التلفاز ومواقع التواصل الاجتماعي من جرائم صهيونية بحق الأشقاء في غزة، وسط صمت وعجز عربي إسلامي عالمي معيب. المدرب المكلوم من هول ما يرى، قال: هل يعقل أن يكون هناك إنسان في العالم لا يتأثر بما يجري في غزة؟

. لاعب فريق السلط لكرة القدم عدي القرا، ربما يعود للاحتراف في الدوري العماني خلال المرحلة المقبلة.







لاعب فريق بي دي آر ام فادي عوض يرفع لقب كأس التحدي الماليزي - (من المصدر)