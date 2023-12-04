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البابطين: 1410 قصائد تقدمت للمشاركة في ديوان شهداء العزة

12/4/2023 11:24:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد الشاعر عبدالعزيز سعود البابطين رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية، أنه التزام من المؤسسة بواجبها تجاه قضايا أمتنا العربية؛ وجهت المؤسسة يوم الاثـنين 23 من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، نداء إلى "شعراء العربية" في جمع أنحاء العالم، للمشاركة في "ديوان شهداء العزة"؛ للتعبير عن المشاعر الوطنية والإنسانية التي تعتمل في نفوس أبناء الأمة العربية والإسلامية، وفي نفوس جميع الشرفاء وأصحاب الضمير الحي في كل مكان تجاه ما يحدث في غزة، من فظائع رهيبة بحق المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني من دون رحمة أو وازع من ضمير.
وقد أعلنت المؤسسة عن تنظيم مسابقة بين القصائد المشاركة في هذا الديوان، يرجع القرار فيها إلى لجنة تحكيم فنية متخصصة تضم نخبة من أبرز أساتذة الأدب ونقاد الشعر المعاصرين، وذلك حسب المنهج الموضوعي المنضبط الذي اتبعناه منذ إنشاء جائزة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع الشعري سنة 1989.
وأضاف البابطين: "خصصنا ثلاث جوائز لأفضل ثلاث قصائد من بين القصائد المقبولة للمشاركة في الديوان؛ الأولى قيمتها: 10٫000 دولار، والثانية: 7000 دولار، والثالثة: 5000 دولار، وكان آخر يوم لتسليم المشاركات هو يوم الخميس 30 من تشرين الثاني (نوفمبر) 2023".
واستطرد في السياق نفسه: "لقد جاءت هذه المبادرة تصديقًا لقناعاتنا الراسخة بالقضية الفلسطينية العادلة، واستمرارًا لجهودنا المتواصلة لإبراز دور الشعر في تجسيد مواقف الأمة العربية والدفاع عن حقوقها المشروعة في كل وقت، منذ أن أصدرنا "ديوان الشهيد محمد الدرة" سنة 2001، ثم "ديوان القدس" سنة 2018، والرهان دائما كان وما يزال وسيظل بإذن الله مرتبطا بثقتنا المطلقة بضمائر شعرائنا وحسهم القومي وإيمانهم بالحقوق العادلة للشعب الفلسطيني ومسؤوليتهم الأصيلة في التعبير عن مواقف الإنسان العربي ومشاعره، وانفعالاته في أوقات الفرح والعزة والانتصار، وفي لحظات التراجع والانكسار.
وأوضح البابطين: "ومما نعتز به أنه على مدى تسعة وثلاثين يومًا تتابعت إلى المؤسسة مشاركات الشعراء بكثافة منقطعة النظير، إذ لبى النداء خلال هذه الفترة الزمنية القصيرة 1246 شاعرا وشاعرة ينتمون إلى 36 دولة عربية وأجنبية، أسهموا بتقديم 1410 قصائد تفيض حروفها بالأحاسيس الصادقة الجياشة التي تصور ما نعيشه من لحظات صعبة وما نشعر به إزاء تلك الأحداث القاسية.
وأكد الشاعر عبدالعزيز البابطين: "ولا شك في أن هذه المشاركة الهائلة غير المسبوقة تعكس وعي الشعراء بقضايا أمتهم وإحساسهم العميق بقيم الحق والعدل والإنسانية وإيمانهم بدور الشعر في التأثير على العقل والوجدان". مؤكداً أنه إذا كان ضمير الكثيرين في العالم قد مات – فإن ضمائركم أيها الشعراء ستبقى حية لن تموت.
واختتم البيان: "وإنني لأشكر جميع الشعراء المشاركين وأثمن قصائدهم التي ستخلد شهادتهم على مر العصور.. وأترحم على الشهداء الأبرار، ودعائي بالشفاء العاجل لمصابي غزة الأبية وأملي معكم في العزة والنصر لأمتنا العربية".

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