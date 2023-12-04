العوضي والقرارعة والشقور يفوزون بجائزة الراحل محمد عياش ملحم الأدبية

فازت بيان العوضي عن المجموعة التي حملت عنوان: "شمس"، بالمرتبة الأولى في جائزة الراحل محمد عياش ملحم الأدبية "ابن الجنوب"، والتي خصصت فيها هذه الدورة 2023 في حقل القصة القصيرة.

كما فاز الدكتور عبدالله القرارعة بالمرتبة الثانية عن المجموعة التي حملت عنوان : "ظلال قبل المغيب"، بينما فازت بيان الشقور بالمرتبة الثالثة عن مجموعتها التي حملت عنوان: "أزقة تحت المجهر".

وعبر رئيس مجلس الجائزة الكاتب مفلح العدوان عن خالص التهنئة للفائزين، معربا عن أمنياته بحظ أوفر لمن لم يفز في هذه الدورة، مبينا أن المشاركات اتسمت في غالبيتها بمستويات فنية عالية وموضوعات مهمة في عناوينها ومعالجاتها ولغتها التي تضارع في مستواها ما يقدم لجوائز عربية مهمة.

وقال العدوان إن هذه هي الدورة الثانية التي نظمها المجلس وخصصت في حقل القصة القصيرة، وكانت الأولى خصصت في حقل الرواية، لافتا أن بلدنا تزخر بالمواهب التي تحتاج إلى تحفيزها، وهو الهدف الأساس للجائزة.

والمح العدوان إلى أن الجائزة بعد نجاحها، يمكن أن تعمم لتشمل سائر المبدعين في حقل الكتاب المطبوع في القصة، وتكون مفتوحة للمبدعين على امتداد الوطن.

من جهته قال منسق الجائزة عضو المجلس الدكتور سالم الفقير: إن عدد المشاركات بلغ 13 مشاركة، من محافظات الجنوب(الكرك، الطفيلة ، معان والعقبة)، مشيرا إلى أن المجلس نظم عددا من ورش العمل التي تتصل بفنون الكتابة القصصية وجمالياتها في المحافظات المستهدفة بالمسابقة.

إلى ذلك قالت ممثلة العائلة في المجلس ريما ملحم: إن هدف الجائزة يسعى إلى إحياء الذاكرة الشعبية والمنقول الشفاهي المليء بالأحداث والقيم والعادات التي كان لها الأثر الاجتماعي الطيب، وتصوير معاش الإنسان في تلك المنطقة من خلال حكاياتهم وسردياتهم.

وكذلك الكشف عن الموهوبين والمبدعين في المدن والقرى والبوادي، وهم كثر والاهتمام بهم، والتعريف بإبداعاتهم وإنماط تعبيرهم، ودعم الشباب، خصوصا أن الجائزة موجهة لأجيال الشباب.

وأكدت ملحم أن خصوصية الجائزة تتصل بالمكان بما يحمل من حكايات وقصص للأسلاف، وما تنطوي عليه تلك السرديات من قيم تراثية وبطولات للإنسان التي يمكن تدوينها للأجيال دون أن تتعرض للمحو والضياع.

وأشارت ملحم إلى أن الجائزة التي تمثل واحدة من روافع جمعية تواصل الثقافية، نظمت عددا من الندوات التي شارك فيها عدد من المثقفين حول عناوين تتصل بالثقافة والإعلام والتكنولوجيا في الواقع العربي.

يشار إلى أن جمعية تواصل الثقافية تأسست في الثان من من تشرين أول عام 2015، وهي جمعية غير ربحية، تهدف إلى التثقيف ونشر الوعي، وإعادة التدريب والتمكين المعرفي والثقافي والمهني للشباب والأطفال والنساء، وتعمل على تعزيز الثقة بالطاقات الشبابية والنسائية، والتعريف بقصص النجاح، وإيجاد بدائل لمحدودية فرص العمل، ومكافحة الفقر، وقضايا التسرب المدرسي، والتطرف والعنف.

فكرة جائزة الراحل محمد عياش ملحم-ابن الجنوب، تأسست على الالتفات الى المواهب الشبابية في محافظات الجنوب الثرية بمخزونها الثقافي والتراثي، ولتسليط الضوء على كثير من القضايا التي لها علاقة بالتاريخ والتراث والحضارة والبيئة والمكون الخاص بالمنطقة انسانا ومكانا.

وكانت المشاركات في الجائزة لافتة في دورتيها؛ الأولى التي كانت موجهة لكتاب الرواية، والثانية المعنية بكتاب القصة القصيرة، والتي شارك فيها كثير من المبدعين الشباب في محافظات الجنوب، كان هناك حضور لافت للكاتبات اللواتي حققت كثيرا من جوائز الدورتين.