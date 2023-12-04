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الآن في العراء رواية للرشيد تحاكي حقبة التسعينيات

12/4/2023 11:24:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



صدر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت، رواية بعنوان "الآن في العراء"، للروائي الأردني حسام الرشيد، جاءت الرواية في 240 صفحة.
الرواية مقسمة إلى سبعة فصول، وهي واقعية، يتناول فيها الروائي حقبة التسعينيات من القرن الماضي؛ حيث تدور أحداث الرواية في العديد من المناطق في العاصمة عمّان، كونها البؤرة المركزية للأحداث ومنطلقها، فهي رواية عمّانية بامتياز.
شخصيات الرواية تعيش في واقع مأزوم، تحكمه العديد من التناقضات المختلفة، فهم يحاولون العبور إلى أحلامهم، فرارا من هذه التناقضات، خلال تلك الحقبة الزاخرة بالأحداث السياسية.
من خلال قراءة الرواية، ذات اللغة المكثفة والرمزية، نجد أنها تفتح أمام القارئ العديد من التأويلات، وتكسر أفق التوقع لديه، فالشخصيات في الرواية لها عالمها الخاص، وهي شخصيات نامية، تتفاعل مع الأحداث وتتغير مواقفها تبعا لها، وهنا تكمن قدرة الروائي على تكديس شخصيات روايته وأفكارهم ومذاهبهم السياسية في إطار سردي متقن.
وقد كانت الحوارات في هذه الرواية، التي جرت على ألسنة الشخصيات، مرآة عن واقعهم ومعاناتهم وثقافتهم، وأسهمت بشكل مباشر في رسم الشخصيات وكسر رتابة السرد وفي دفع الأحداث للأمام وتعميقها.
وقد عمد الروائي في روايته، إلى توظيف العديد من تقنيات السردية المختلفة، كاستخدام تيار الوعي الداخلي، ولا سيما على لسان بطل الرواية نصر، والمراوحة بين الواقعي والفانتازي، وتضمين الرواية العديد من التناصات التاريخية والتراثية والدينية والأسطورية.
"الآن في العراء"، هي رواية جديدة بالقراءة، عن الحب والحرب، عن الأمل والألم، عن الوفاء والخذلان، عن طموحات الإنسان في كل زمان ومكان، في صراعه الأبدي، للخروج من نفق الخسارات الذي يبدو كأنه لا نهاية له.
ويذكر أن الروائي حسام الرشيد، هو من مواليد عمّان، حاصل على درجة الماجستير في الحقوق، عضو في رابطة الكتاب الأردنيين، وصدرت له العديد من الأعمال الروائية والقصصية والمسرحية التي حازت العديد من الدراسات النقدية.

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