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صدور شاي بنعناع عينيها لعلام خربط

12/4/2023 11:24:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عزيزة علي






صدرت مجموعة نصوص بعنوان "شاي بنعناع عينيها ونصوص أخرى"، للشاعر علام خربط؛ حيث تحتوي هذه المجموعة على نصوص منها "خط أبيض، أنثى فقط، كأنه الحلم أو هو كذلك، عند أطراف المساء، قصة لم تكتمل، أرق، من وحي عبيرها، يوميات، Sms، لأهرب عبرك إلي، قصص قصيرة جدا، أحزان موقعة باسمها، كتابة استثنائية، تباريح متعبة، تفاصيل ناعمة، 38 خريفا".
الى ذلك، تحتوي المجموعة على نصوص أخرى "من دفاتر عاشق مع وقف التنفيذ، علامات فارقة، ذقن، آهات دافئة، فضفضة، شاي بنعناع عينيها، الجمعة الأولى، طفل أكثر.. رجل أقل مما ينبغي، عن عبد يباغتني، رسالة إلى امرأة لم ألتقها، هزيمة بطعم الانتصار، فلسطينية تجميع أميركي، أبيض وأسود، وغيرها من النصوص".
المؤلف أهدى كتابه "إلى روح الغائبة الحاضرة والدتي الغالية، رحمها الله، وإلى والدي الحبيب أطال الله في عمره، وإلى شريكة حياتي التي استبدلت بوجودها الألم بالأمل. إلى منالي الجميل في هذه الحياة، رفيقة عمري الدكتورة الصيدلانية منال الدهيني".
وزيرة الثقافة السابقة الدكتورة لانا مامكغ، كتبت بعنوان "على قيد الحب"؛ حيث قالت فيها "اعتدنا تناقل بعض المقولات دون تمحص، من مثل (لا يفهم المرأة إلا المرأة)، ثم لنكتشف بطلان ذلك حين أطلعنا على نصوص أدبية لكتاب كبار استطاعوا بذكاء شديد التسلل إلى وجدان المرأة، ليسبروا أغوارا لم تكن النساء، أنفسهن، ليعرفن عن وجودها أصلا.. فقدموا للقارئ نماذج إنسانية شديدة الثراء، عميقة جدلية، قادرة على الإدهاش كل حين، تماما كما هو بعض الرجال، بمعنى أن الجوامع الإنسانية لا تفرق كثيرا بين الجنسين، فيظل التحدي هو في استثمار المبدع للفروقات، والتفاصيل الجميلة بينهما، ليصل إلى تقديم ما يُغني معرفة القارئ بالإنسان، عموما، سواء أكان رجلا أم امرأة".
وترى مامكغ، أن المؤلف ليس الوحيد، بين مبدعينا، الذين تأثروا بشخصية الأم في حياتهم، فتماهوا مع بنية الأنوثة في أسمى صورها وأرقاها، ولعل هذا ما يفسر تلك المقاربات الرقيقة للمرأة في هذه النصوص، وتلك المشهدية الآسرة في كل قصة، كما أن تلك العلاقة الوثيقة بالراحلة الأثيرة، هي التي تبرر بوضوح القوة التي تمور في داخله حين وجد في الكتاب الملاذ المعين على تخطي آلامه الجسدية أو النفسية.
وتقول مامكغ "إن خربط سيبقى على قيد الحب، وحسب تعبيره، ليمسك بأيدينا عبر سطوره فيبقينا معه هناك في تلك المساحة الرحبة من الأحاسيس الدافئة في برد أيامنا".
علام خربط كتب كلمة بعنوان "توطئة"، يقول فيها "إن "شاي بنعناع عينيها ونصوص أخرى"، هو كتابات نثرية نشرت معظمها في الصحفات الثقافية بالصحف المحلية على مدى سنوات، وأحسبها نصوصا خفيفة تتطرق لمواضيع تغرف أفكارها من معين واقعنا الذي نعيش بأدق تفصيلاته، تبرز في بعضها روح السخرية المفعمة بمرارة تعتمل بالروح، وذلك لما يطحن الناس من هموم ومتاعب، ما انفكت تحيط بهم كإسار معصم".
ويبين خربط "أن هذا الكتاب يحتوي على كتابات وجدانية، منبثقة عن انهيالات نفسية تركت تأثيرها لوقت غير قصير، آليت على نفسي تسجيلها واضعا نصب عيني حقيقة أن الكتابة ملاذ رحب لما يمور في الصدر من هموم وآلام أشدها وقعا على نفسي شخصيا؛ هو أن إصداري الجديد هذا يعد الأول بعد رحيل والدتي العظيمة، التي وإن كنت أنسى فلا أنسى فرحتها لحظة صدور كتابي السابقين، ويعد هذا الإصدار ثالثهما، وذلك رغبة مني في تقديم نفسي ناثرا ثائرا، على حزني وانكساري بسبب الرحيل الموجع لسيدتي العظيمة مثل كل الأمهات".
وخلص خربط إلى أنه "عبر نصوص هذا الكتاب، وجدتني إنسانا صالحا إلى حد رضاه شخصيا عن جوانيته، معافى من جراحاته، التي تشكل بتقديري ضريبة لوجودنا على قيد الحياة أو على قيد الحب، ولا أقول على قيد الوجع، الذي أكابده ما دمت حيا كسائر الناس، الذين أقدم لهم اليوم عملي المتواضع هذا، آملا أن يترك في أذهانهم صورة جيدة أو مقبولة إلى حد ما عن كاتبه، صورة علها تتاخم تلك التي حملتها على غاليتي الراحلة ومضت إلى لحدها الأخير راضية مرضية".
فيما كتبت أمل رضوان بعنوان "كلمة"، توضح فيها أن هذا الكتاب يحتوي بين دفتيه نصوصا تعكس نقاء قلب كاتبها الذي قرأت له كثيرا، واستمتعت بكتاباته؛ العاطفية منها والواقعية، المفرحة أو تلك التي تحمل في متنها السجن على حد سواء، وغير المفهومة والتي يكون معناها "في بطن الشاعر"، كما يردد دائما.
وتقول، إن الغلبة فيها تكون دائما للحب، وهذا الكتاب هو مزيج من شتى المشاعر، والتي تحلق بالقارئ من إحساس إلى آخر، والانحياز فيها يكون دائما للجنس اللطيف، لآن خربط، يصف نفسه دائما بـ"نصير المرأة"، مرهف الحس كان وما يزال، أحب كثيرا وكان على الدوام مخلصا وصادقا في مشاعره، وكان الرقي عنوانه في ذلك.
وتوضح رضوان "عندما طلب مني المؤلف مهمة الإشراف على هذا الكتاب، حيث تابعت مفرداته وتذوقت أسلوبه وشدتني أفكاره، خلصت إلى أن قلم خربط يسمو بأحاسيسه، وهو مطواع لتلقائيته، الوحيد الذي لم يخذله".

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