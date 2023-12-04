حرب غزة تعيد للواجهة مسلسلات تروي تاريخ القضية الفلسطينية

MENAFN - Alghad Newspaper) رشا كناكرية

عمان- لطالما حمل الفن صوت فلسطين وألمه في العديد من الأعمال الفنية والأدبية، ومنذ بداية الاحتلال الغاشم وإلى يومنا هذا، نرى الفن وظفت أدواته لوضع بصمة واضحة في القضية الفلسطينية، من خلال نقل تاريخها ومجدها العريق.

وعلى مر السنين عرضت مسلسلات درامية استعرضت معاناة الشعب الفلسطيني وقوته بمشاهد لامست القلوب وأدمعت العيون لقصص رواها الأجداد، والتي جسدت على شاشات التلفاز بأعمال درامية عربية مؤثرة، عملت على ترسيخ القضية في أعماقنا ونقشت حب فلسطين فينا.

واليوم مع تصاعد الأحداث في حرب غزة، عادت الدراما والأعمال المرتبطة بفلسطين للواجهة، فمنذ بداية معركة "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، غزت مواقع التواصل الاجتماعي مقتطفات من المسلسل التلفزيوني الأبرز "التغريبة الفلسطينية".

والذي يعد واحدا من أشهر ما أنتجته الدراما العربية في تسليط الضوء على القضية الفلسطينية حسب العديد من النقاد، وقد نال المسلسل الكثير من الجوائز من دول عربية مختلفة، هذا وقد جرى تصويره بالكامل في سورية العام 2004، وبث للمشاهد في العام نفسه في 31 حلقة، طوال شهر رمضان، فكان أول عرض له في 15 من تشرين الأول (أكتوبر) 2004.

كما أن التساؤلات العديدة والرغبة في المعرفة لدى الجيل الحالي، ساهمت في جعل بعض القنوات التلفزيونية تعيد عرض بعض الأعمال الدرامية التي تحدثت عن القضية الفلسطينية منها "عائد الى حيفا"، وغيرها من الأعمال العربية والتي أعادت جمع العائلة على شاشات التلفاز، وكذلك الإنتاج التلفزيوني التركي الجديد لمسلسل "صلاح الدين الأيوبي" الذي يعرض حاليا، والذي يتناول تحرير القدس ويعيد بصيص الأمل بنصر قريب.

من جانبه يبين الناقد السينمائي ناجح حسن، أنه مما لا شك فيه أن الفن الذي يعرض على شاشات التلفاز أو في السينما أو في اللوحات التشكيلية يخدم هوية أي مجتمع من المجتمعات، ويحضر في كثير من حالاتها وامتدادتها التاريخية والتأملية في المستقبل وما يؤول إليه هذا المجتمع من رقي وحب وحرية وكرامة.

ويوضح، أن الفن تحدث عن قضايا التحرر والاستقلال لفلسطين في كثير من الأفلام والأعمال التلفزيونية واللوحات والأدب الروائي والشعر، وكان حاضرا على امتداد القضية والتي تجاوزت 75 عاما، وكان يتفاوت حسب طبيعة المبدع الذي يقف وراء الكاميرا أو الذي يحمل الريشة أو الشاعر أو الكاتب الروائي وقدرته الإبداعية.

ويشير الناقد حسن إلى أن هذه الأعمال لم تكن وحدها في الساحة بل كانت رديفة لأعمال سائدة كانت ترنو إلى الجمال لمجرد الجمال أو البهجة أو الضحك أو الدراما الذائقة، وهذا حق طبيعي لأي مجتمع بأن يتجه لهذه الدراما للبحث عن فترة من المتعة والرفاهية، ولكن تحويلات القضية الفلسطينية فرضت نفسها علينا وعلى الكثير من صناع الإبداع، وبدأوا بمخاطبة المشاهد بألوان كثيرة من هذه الدراما، وكان منها المهم والمفيد والممتع، وكان منها من يغازل وفق أجندات تبحث عن التمويلات أو بحثا عن شهرة أو جوائز، وجميعها موجودة في الساحة.

ويذكر أنه كان هنالك أيضا أعمال إبداعية راقية وأفلام كثيرة في هذا المجال تحدثت منذ البداية عن القضية الفلسطينية وفي مقدمتها، السينما المصرية والسينما التونسية، وهناك فيلم لفاروق بلوفة من الجزائر، وأفلام من تونس وفيلم "كفر قاسم" من لبنان، وفي سورية تم إنتاج جملة من الأفلام كانت تحاكي الهم الذاتي مع الهم العام الوطني، وأنه لاحقا ظهرت سينمات جديدة منها السينما الأردنية والخليجية والفلسطينية.

وأصبح الشباب الجدد يتحدثون من خلالها عن ملامح من الحياة اليومية للمجتمع الفلسطيني أو يحاكون محطات تاريخية كنوع من الاعتزاز، وكذلك التحدث عن الحصار على غزة أو المخيمات الفلسطينية، وكانت معالجات بعضها يحلق عاليا والبعض الآخر يذهب لطي النسيان.

ويقول الناقد: "في التلفاز كان معروف أن الأعمال الدرامية التلفزيونية كانت تحاول أن تبعد نفسها عن هذه القضية، لأن هناك ضوابط وأحكاما للعمل التلفزيوني فهو يخضع لرقابة كثيرة، وهدف المنتج في المسلسل أن يصل بعمله إلى أكثر من بيئة ومكان، لذلك كان يتحاشى الحديث عن مواضيع سياسية، إلا ما ندر فقد وجدنا التغريبة الفلسطينية للمخرج حاتم علي، وأيضا رأينا الكثير من المسلسلات الأردنية التي تحدثت عنها كأعمال الكاتب محمود الزيودي "وجه الزمان" و "جبل النار"، وأعمال الروائي الصحفي مفلح العدوان، وأعمال المخرج صلاح أبو هنود، وعلى هذا المضمار، خرجت إبداعات كثيرة، ولكنها كانت تتلون بين حين وآخر بين الموضوعات وقد تلقاها الجمهور بسرعه واستوعبها في ذاكرته".

ويعتقد، أن الفن يجب أن يقول كلمته تجاه أي معضلة أو مشكلة وقضية، ويترك باقي الحكم للجمهور بعيدا عن التوعوية والتوجيه، فهو يقدم الحكاية كما هي، ويعود لذائقة المتلقي القرار، لذلك على المبدع أن يقدم موضوعه بثراء من المخيلة الإبداعية التي تخاطب فطرة المتلقي، وإذا نجح في ذلك فله ذلك، ولكن كثير منهم للأسف يفشلون وتنطوي هذه الأعمال في طي النسيان.

ويؤكد الناقد حسن، أن الفن يجب أن يكون قريبا من نبض الناس، لكن الأحداث التي نشهدها الآن في أم أعيننا هي أحداث إنسانية لم يصورها أي فنان بعد من كثرة ما شاهدنا من ظلم وقتل وتعذيب وجرائم حرب وإبادة بطريقة بشعة، وهذا ما عجزت جميع الأعمال الدرامية عن تصوره، ولكن المطلوب من الفنان دائما، أن يلجأ إلى تصوير جميع هذا في مخيلة إبداعية بعيدا عن الجنود والقتل، إذ هناك طرق أخرى لتفاصيل الحياة اليومية والحصار، هذا جميعه يساعد أيضا على دعم القضية باستخدام القالب الإنساني، وحث الناس على الصمود والتحدي لهذا العدوان البشع في سبيل نيل النصر.

ومن ناحية تربوية يبين الدكتور عايش نوايسة، أن واحدة من نتائج العدوان على قطاع غزة هي إعادة إحياء القضية الفلسطينية بجميع صورها، وإعادة التذكير بتاريخ القضية الفلسطينية وبعروبتها وإعادة إحيائها، موضحا أننا والكثير منا وللأسف قد نسيناها، فكادت تنسى في الفترة الماضية جراء الانشغال بالحياة ومتطلباتها، والجيل الحالي أصبح جيلا تقنيا أكثر من تركيزه على القضايا التي تتعلق بالعالم العربي، مما قاد لغياب القضية الفلسطينية عن الساحة.

ويؤكد نوايسة، أن الفن والدراما التلفزيونية من الألوان المهمة التي يمكن أن تلجأ إليها الأسر، لإعادة تجذر القضايا التاريخية وتعمقها في نفس الطفل، مبينا أننا شاهدنا خلال هذه الفترة القضية الفلسطينية، وتمت إعادة إحياؤها وقد تمت بطريقة منتظمة وبصورة أكبر من خلال إعادة التذكير بها من خلال الدراما والبرامج الوثائقية. ويذكر نوايسة، أن الجيل الجديد منهم من انقطع عن التلفاز لفترة طويلة، ولكن الأحداث أعيد إحياؤها بطريقة جديدة، إذ أصبح لدى الطفل تساؤلات كما أصبح دائم البحث عن إجابات ويسأل عن أسماء معينة، ومن خلال الدراما ومتابعة المسلسلات التاريخية يحصل على الإجابات، وبالتالي انعكس بطريقة ايجابية، فقد عمقت في هذا الجيل القضايا التي تتعلق بالطفولة وبتاريخ القضية الفلسطينية.

ويؤكد نوايسة، أن العائلة عندما توجه طفلها بهذه الطريقة تصل الفكرة إليه بشكل أسرع، وهذه واحدة من الوسائل الأساسية التي تعمق لديه أهمية القضية الفلسطينية، وبذلك يصبح لديهم تساؤلات وتطالعات، وكما نقول: "فقد كسبنا جيلا كاملا".

ويشير نوايسة إلى أن الفن هو الجزء الذي غطى جانبا من جوانب التعليم، مبينا أنه واحد من أهم استراتيجيات التعليم المستخدمة للتدريس بطريقة الأحداث الجارية، "بمعنى حدث ما يفرض عليك نفسه خلال فترة زمنية وبالتالي، أنت مجبر على إعادة طرحه"، لذلك هي عبارة عن عملية تعلم وتعليم، ولكن ضمن المنهاج غير الرسمي، بمعنى هو يتعلم عن القضية الفلسطينية والعروبة الفلسطينية الآن وتترسخ بالذات، خاصة عندما تكون هناك وحدة واحدة في الرسالة الرسمية والشعبية، فإعلامنا العربي اليوم مع القضية الفلسطينية ضد العدوان الصهيوني.

ويختتم نوايسة بقوله: "كان هناك كتاب يسمى القضية الفلسطينية يدرس في الصف الأول الثانوي في المدارس الأردنية واليوم القضية الفلسطينية ما تزال موجود في مناهجنا ولم تغب عنها، لكنها لم تعد بقوة الطرح التي كانت سابقا، لذلك اليوم الدراما والمسلسلات والأفلام والبرامج الوثائقية حتى الفيديوهات التي تنتج وتخرج من غزة "شعبية" نتشاركها ونتبادلها، وهي نوع من أنواع الوسائل المهمة والمؤثرة التي تعيد إحياء القضية".







