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كيف تؤثر تبعات التغير المناخي على صحتنا النفسية؟

12/4/2023 11:24:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



خلص تقرير لمنظمة الصحة العالمية إلى أن تغير المناخ يسبب مخاطر جسيمة على الصحة النفسية.
وحث التقرير الذي صدر العام الماضي، دول العالم على العمل لدعم الصحة النفسية من خلال الاستجابة لأزمة المناخ وانعكاساتها على صحة الأفراد في العالم خاصة أولئك الذين عانوا وما يزالون من الكوارث الطبيعية والجفاف والفقر وارتفاع درجات الحرارة والعيش بالقرب من المنشآت الصناعية. وفق ما نشر موقع "سكاي نيوز عربية".
فالعيش في ظروف مناخية قاسية كالأعاصير وحرائق الغابات أو في المناطق الجافة، يؤثر على الصحة النفسية للفرد.
وعلى سبيل المثال، قد يؤدي إلى التدهور المعرفي تدريجيا، فالقصة لا تنتهي عند وقوع الكارثة فقط، بل تبدأ وفق خبراء في الأيام التي تليها عقب الاستيقاظ من صدمة الكارثة.
القلق والشعور بالعجز والاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة وحتى التفكير في الانتحار، كلها آثار نفسية تترافق مع الأشخاص الذين يعانون من تبعات تغيرات المناخ والكوارث الطبيعية.
وزادت الحرائق التي ضربت ولاية كاليفورنيا قبل أشهر قليلة، وفق منظمة الصحة العالمية من معاناة الأهالي اضطراب ما بعد الصدمة، حيث أبلغ نحو 67 في المائة من سكان الولاية، بأنهم اختبروا مشاعر الخوف والرهاب والقلق وقلة النوم والتعب العام، الذي رافقهم لأسابيع كثيرة بعد تلك الكارثة.
"أخبار تغير المناخ مقلقة"
والأمر لا يتعلق فقط بالذين كانوا في خضم تلك الأحداث بل ووفق التقرير، فإن تغير المناخ يؤثر على الصحة العقلية للأشخاص الذين لم يتعرضوا شخصيا لأي نوع من الكوارث الطبيعية، حيث أدت متابعة أخبار تلك الأحداث للشعور بالقلق والخوف منها.
منظمة الصحة العالمية تقول أيضا: "إن استمرار تقلبات المناخ وارتفاع درجة الحرارة وتفاقم تلوث الهواء، قد تكون الأسباب الرئيسية لإصابة بعض الأشخاص بالاكتئاب والعنف وتبدل المزاج الحاد، كما أنها أسباب مباشرة لارتفاع معدلات زيارات قسم الطوارئ المتعلقة بالصحة العقلية.
لكن هل يمكن لتغير المناخ والطقس أن يؤثرا على الصحة النفسية لأشخاص أكثر من غيرهم؟
الجواب هو نعم، إذ تشير إحصاءات عالمية إلى أن المصابين بأمراض عقلية كامنة، أو لديهم مشكلات إدمان معينة يمكن أن يكونوا أكثر عرضة للوفاة بسبب زيادة درجات الحرارة أو الرطوبة.
تقرير منظمة الصحة العالمية يشير أيضا إلى أن نحو 35 في المائة من المشردين في العالم ممن يعانون حالات عقلية حادة أو أمراض مزمنة معرضون أكثر من غيرهم للآثار الضارة لتغير المناخ.
عالميا، تزداد الضائقة المتعلقة بتغير المناخ بين فئة الشباب، إذ نشرت المنظمة دراسة استقصائية لعشر دول أشارت إلى أن 84 في المائة من الشباب ما بين سن السادسة عشرة والخامسة والعشرين، كانوا يشعرون بقلق معتدل من تغير المناخ، كما أن نصفهم تقريبا أثر تغير المناخ على حياتهم اليومية والمهنية.
وأضافت نتائج هذه الدراسة، أن تغير المناخ يؤثر على نمو الأطفال إذ يؤدي التعرض للأحداث المناخية القاسية كالأعاصير والجفاف والفيضاانات أثناء الحمل إلى زيادة خطر إصابة الطفل بأمراض نفسية أو عقلية مختلفة.

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