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صبّاح يؤسس مبادرة English For Kids لتقوية طلبة مكفوفين باللغة الإنجليزية

12/4/2023 11:24:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
منى أبو حمور






عمان- حُبه للغة الإنجليزية وشغفه باتقانها هو ما دفع الطالب الكفيف أحمد مأمون صبّاح لتعلمها بشكل ذاتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تابع العديد من صفحات تعلم اللغة الإنجليزية من الناطقين بها في الولايات المتحدة الأميركية، بريطانيا والهند والتواصل مع الكثيرين حول العالم وغيرها من الدول ليتمكن من تعلمها بشكل متقن.
لم يكن تعلق صباح بتعلم هذه اللغة وإصراره على إتقانها صدفة، فمنذ أن كان طالبا في أكاديمية عبدالله ابن أم مكتوم في الصف العاشر كان يسعى دائما لتطوير لغته لا سيما وأن حصص اللغة الإنجليزية وحدها لم تلب طموحاته.
"كنت أعلم أن هذه ليست مشكلتي وحدي وإنما هناك العديد من الطلاب الذين يحتاجون لتقوية في اللغة الإنجليزية"، وهو ما دفعه لتأسيس مبادرة "English for kids" عندما كان طالبا في المدرسة بعد ما لمس رغبة أصحابه في المدرسة وتشجعهم على التعلم. وكانت رؤية صباح في هذه المبادرة بإنشاء مبادرة لتعلم اللغة الإنجليزية لمدة عام كامل يتعلم بها الطلاب أساسيات اللغة الإنجليزية من خلال مجموعة على الواتس أب يقوم من خلالها صبّاح بإرسال تسجيلات صوتية يقوم الطلبة بسماعها وتكرارها ليتمكنوا من فهمها وحفظها.
ويعتبر صباح الطالب في الجامعة؛ هذه المبادرة من أجمل الإنجازات التي قام بها في حياته، وفي العام ذاته تواصل مع معلمي المدرسة لتزويده بأسماء طلبة من الصفوف الثلاثة الأولى لتعليمهم اللغة الإنجليزية ولاقت الفكرة ترحيبا كبيرا من المعلمين وكانت هذه الخطوة الأولى ليتمكن من عمل مجموعة واتس أب لضم جميع الطلبة في مجموعة المبادرة.
بدأت المبادرة بـ 25 طالبا وهو رقم كبير بالنسبة لعدد الطلبة وكان هناك الكثير من الطلبة الذين يرسلون تسجيلات صوتية مباشرة يعبرون عن فرحهم وحماسهم للمشاركة في هذه المبادرة والتعلم بها وأخذت حيزا كبيرا من يومهم وكانوا باستمرار يطالبون صباح بأخذ دروس وحصص متتالية لتعلم اللغة الإنجليزية.
وشملت المبادرة بحسب صباح أساسيات اللغة الإنجليزية من الضمائر وأسماء الحيوانات والأفعال وكيفية تكوين الجملة، حيث كان في كل مرة يختار بها المنهاج يقوم بدراسته أولا ومن ثم يقوم بتعليم الطلاب، وكان يساعده في هذا الأمر معلمتان من الولايات المتحدة الأميركية متطوعتان في تعليم اللغة الإنجليزية.
حماس الطلبة المكفوفين لتعلم اللغة الإنجليزية كان واضحا بحسب صباح، حيث طالبوا باستمرار المبادرة حتى في شهر رمضان، وبقي منهاج أساسيات اللغة الإنجليزية لمدة عام كامل قاس خلالها التطور الكبير الذي حصل في مستوى اللغة الإنجليزية لدى هؤلاء الطلبة.
علاقة صباح مع الطلبة المكفوفين لم تقتصر فقط على تعلم اللغة الإنجليزية فحسب، وإنما أيضا أصبحوا يستعينون به في مواجهة مشاكل يواجهونها بدراسة منهاج اللغة الإنجليزية المقرر من الحكومة من جهة وكذلك الصعوبات التي يواجهونها في الدراسة بشكل وعلاقاتهم مع زملائهم ومعلميهم.
يقول "في المبادرة استطعت أن أبني علاقات طيبة مع الطلاب"، وبعد عام من المبادرة غير صبّاح منهاج الأساسيات مع الطلبة، وقرر أن يفتح آفاقا جديدة وتمكينهم من التواصل مع العالم أجمع فقام بتعزيز المفردات لديهم وتكوين الجمل والبدء بمحادثة باللغة الإنجليزية تمكنهم من التواصل مع الآخرين ولو بشكل بسيط.
لجأ صباح إلى مبادرة أمهات النور التابعة لجمعية أمهات النور والتواصل مع مديرة الجمعية، التي تجمع عددا كبيرا من أولياء الأمور والطلاب من الأكاديمية ذاتها، وهو ما شجعه على إيجاد خط جديد للمبادرة والتواصل مع الطلبة بعيدا عن مظلة المدرسة.
الخوف والقلق كان يسيطر على صباح الذي كان يخشى الرفض من الآخرين، ولكن كان الأمر على العكس تماما وتلقى دعما كبيرا من رئيسة الجمعية وأعلن من خلالها عن مبادرته "English for kids"، ولم يكن في ذلك الوقت أي صفحة رسمية للمبادرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
واستطاع صباح التواصل مع الطلبة المكفوفين من خلال المشاركة بالمبادرات والملتقيات الخاصة بطلبة الأكاديمية للمكفوفين، وكانت ردة فعل الطلاب كبيرة جدا، وكانوا متحمسين واعتبروها طوق النجاة بالنسبة لهم في ظل الضعف الكبير الذي يواجهونه في دراسة اللغة الإنجليزية.
لم تكن مشاركة الجمعية فقط معنوية وإنما دعمت المبادرة بتوفير مجموعة من معلمي اللغة الإنجليزية للمساعدة في تعليم الأطفال، ومنذ ذلك الوقت استغل صبّاح كل لحظة في تعليم الأطفال وأصبحت المبادرة جزءا فعالا في الملتقيات الخاصة بالمكفوفين وكذلك المهرجانات الترفيهية وتقديم وسائل تعليمية متقدمة من خلال اللعب والترفيه.
بعد جائحة كورونا طور صبّاح طريقة تعليم الطلبة اللغة الإنجليزية وقام بفتح قنوات مع معلمي لغة إنجليزية من خارج الأردن، وتأمين قصص أطفال باللغة الإنجليزية بلغة برايل، ولكن كان هناك صعوبة في لغة برايل لأنها متقدمة، ولكن بذل صبّاح جهدا كبيرا لتذليل الصعاب.
فتح صباح من خلال المبادرة قنوات اتصال بين الطلاب ومتطوعين أجانب ناطقين باللغة الإنجليزية لكسر حاجز الخوف والخجل وتعليم اللغة الإنجليزية من أصحابها، واستمر إلى جانب ذلك بتدريسهم اللغة على مستويات مختلفة.
واستهدف صباح من خلال المستوى الأول الطلبة من الصف الأول للسادس، والمستوى الثاني من السادس إلى الثانوي، بما يتضمن القواعد والقراءة والمحادثة والكتابة، واستمرت المبادرة حتى دخوله الجامعة.
وكان تحول الطلبة إلى التعليم الإلكتروني خلال جائحة كورونا قد ساعد صباح كثيرا على التواصل مع الطلبة وأولياء الأمور من خلال تطبيق الزوم.
بعد مرور سنوات لم تعد هذه المبادرة مقتصرة على المكفوفين وإنما حرص صباح على دمج الطلبة داخل المبادرة وتعليمهم، فكان هناك إخوة مبصرون للمكفوفين وأقارب وأيضا طلاب سمعوا عن المبادرة ورغبوا الدخول فيها، وبالتالي أصبح يهدف إلى تمكين الطلبة المكفوفين من الدمج والترابط بين الطلبة فيما بينهم.
من أبرز الأمور التي حققها صباح حصول الطلبة المتميزين على شهادات تقدير لتحفيزهم أكثر، وتكريم الطلبة في كل مرحلة انتقالية لهم، وفي النهاية أقامت المبادرة حفل تخريج كبيرا لهم بدعم من مبادرة أمهات النور وأكاديمية عبدالله بن أم مكتوم بحضور عدد كبير من الطلبة المكفوفين.
المبادرة ليست تعليمية فقط، وإنما أيضا توعوية من ربط الطلبة المكفوفين بأقرانهم المبصرين ودمجهم معا، وأصبح لديهم مجتمع جديد، وغدوا معروفين لدى المجتمع العام، ويطمح صباح بالحصول على دعم وتسهيل للمبادرة، وتبنيها ليتمكن من الوصول إلى جميع الطلبة المكفوفين في كافة محافظات المملكة من خلال موقع إلكتروني، متمنيا أن يصل صوته لكل شخص قادر ويرغب بمساعدة هؤلاء الطلبة.

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