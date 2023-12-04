كابينت الحرب.. أزمة الاحتلال الداخلية تتعمق

MENAFN - Alghad Newspaper) حنان بشارات

ما تزال الخلافات والأزمات في الكيان الصهيوني تتعمق، لكنها تتجلى بوضوح في مجلس الحرب الإسرائيلي (الكابينت)، إذ طفت ملامحها الحادة على السطح بعد المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس حكومة الكيان الصهيوني المتطرف بنيامين نتنياهو أول من أمس، إذ إن وزير دفاعه المتطرف يوآف غالانت رفض عقد المؤتمر بجواره، ما يؤشر الى تجذر وتعمق أزمة الكيان؛ السياسية والعسكرية، تلك التي بدأت تتفجر على نحو جلي بعيد عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة (حماس) حين قضت على لواء غزة الصهيوني في 7 أكتوبر الماضي، وأخرجته عن الخدمة، ثم تلا ذلك انعتاق جني السعار الوحشي ببدء قوات الاحتلال حربا عدوانية على قطاع غزة.



وبرغم حالة التشظي الداخلي والصراع المعلن في عمق الكيان، والتي اكد خبراء وسياسيون انها ستغير بنيته، وستطيح بمستقبل المتطرف نتنياهو، وتضاعف شعبية منافسه غالانت، لكنها لن تؤثر على مسار هذه الحرب على قطاع غزة.



ولفتوا الى ان اتفاقا معلنا بين رؤوس الحرب العدوانية في "الكابينت"، يشدد على استمرارها، واستمرار سعار الدعوات بإنهاء حركة حماس، تحت ذريعة ضمان امن الكيان، وتحرير أسراه الموجودين في قبضة الحركة، وفقا لخبراء.



ولفت الخبراء في أحاديث منفصلة لـ"الغد"، الى أن عمق أزمة الكيان الداخلية، وارتفاع شعبية غالانت ضد نتنياهو، تبقى حبيسة مجلسه الحربي تكتيكيا، وترتبط بمسار الحرب على غزة، وليس بشأن استمراريتها، فضلا عن تعاظم الدعم الأميركي لإطالة أمد الحرب والاستفحال بقتل الغزيين، برغم أن أهدافها كحرب منذ اندلاعها وحتى اللحظة، غامضة وغير مدروسة، ولم تحقق سوى مزيد من إيقاع ضحايا التدمير بين الغزيين.



الخبير السياسي وأستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأردنية د. محمد القطاطشة، قال إن الولايات المتحدة الأميركية، تقدم دعما لا محدودا للكيان في حربه على غزة، ما يجعل خلافاته الداخلية، غير مؤثرة على هذه الحرب الوحشية، في وقت يرى فيه 71 % من الصهاينة، أن نتنياهو لم يعد مقبولا بينهم، وفقا لاستطلاعات رأي داخلية.



واشار القطاطشة، الى أن الوقت حان لانتهاء وقت المتطرف نتنياهو، فيما يستعد الوزير الحالي بيني غانتس في حكومة الطوارئ الصهيونية ووزير الدفاع السابق للاحتلال، ليحل مكان نتنياهو.



وشدد على ان الخلافات في "الكابينت" لا تؤثر على سير الحرب، وأن مجلس الحرب الصهيوني، يتطلع لقتل وجرح أكبر عدد من مدنيي القطاع أو الضفة الغربية، إلى ان يحدث عمل عسكري كبير في الضفة او داخل الاراضي المحتلة عام 1948 يوقف هذه الحرب.



ولفت القطاطشة، الى تصريحات وزير الدفاع الأميركي لويد اوستن، الذي أطلقها أول من أمس، تحدث فيها بلسان من يدير الحرب الوحشية على غزة، وأعاد التأكيد الاميركي الذي لم يتوقف طيلة ايام الحرب، على "أن دعم الولايات المتحدة لإسرائيل، ليس خاضعا للتفاوض، ولن يكون كذلك أبدا".



واوضح أوستن، ان هناك روايتين تحدثان لأول مرة وهما: أن أميركا تدير الحرب حاليا في غزة بوحشية غير مسبوقة، على خلاف ما كانت تقوله في حروبها السابقة، وتغلفها بأطر اخلاقية، ما يدل بوضوح على ان اميركا تريد اعادة هيبتها الردعية، بعد ان تداعت في اكثر من مكان على الكوكب، مثل افغانستان وأوكرانيا.



اما الرواية الثانية، والحديث للقطاطشة، فهي مقارنة "حماس" بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومعناه ايضا ان اميركا تشعر بقوة حماس وتكتيكاتها على الارض، وترغب كما الاحتلال الذي تدعمه، بإنهاء وجود هذه الحركة المتجذرة في بنية المجتمع الفلسطيني، مؤكدا ان الخلافات في "الكابينت" ستؤثر كثيرا على النزاعات الداخلية في حكومة الكيان، ومستقبل رئيسه المتطرف، لكن برغم ما هي عليه من تفسخ، فلن توقف حربها التدميرية على القطاع.



وفي اطار الرواية الثانية، اشار القطاطشة الى ان دخول قوى اقليمية جديدة على الخط في هذه الحرب، ولا نتحدث هنا عن ايران، بل عن فتح جبهة عربية، قد يوقف هذه الحرب، في وقت يصعد الاحتلال منها لإبادة أهالي غزة والضفة، وهو بذلك سيقف في مواجهة مع الأردن ومصر وخطوطهما الحمراء التي وضعاها، إزاء اي محاولات تهجير تقوم بها قوات الكيان، واتخاذ اجراءات صارمة تجاهه، وحتى تجاه الولايات المتحدة.



وكان أوستن، أكد أن دعم الولايات المتحدة للكيان "ليس خاضعا للتفاوض، ولن يكون كذلك أبدا"، مبينا في كلمة له بمنتدى نظمته مؤسسة "رونالد ريغان" الرئاسية في ولاية كاليفورنيا، أنه "من دون أفق للأمل، سيظل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني محركا لانعدام الأمن والمعاناة الإنسانية".



وشدد أوستن، على أن واشنطن "ستبقى دائما صديقا مقربا لإسرائيل"، معلنا في الوقت ذاته بأنه يعد ضغطا شخصيا على قادة الاحتلال، لتجنب سقوط ضحايا بين مدنيي غزة، ومنع عنف المستوطنين في الضفة، وتوسيع نطاق الوصول للمساعدات الإنسانية بشكل كبير.



في المقابل، يرى استاذ العلوم السياسية د. وليد ابو دلبوح، ان الولايات المتحدة التي قدمت دعما ضئيلا لغزة (25 طن مساعدات) باليد اليمنى، تمنح الاحتلال ضوءا اخضر لتنفيذ جرائم قتل وتدمير ومذابح في القطاع، وتزود الكيان بآلاف الأطنان من الاسلحة والذخائر والمستشارين العسكريين والاعمال اللوجستية الاستخبارية باليد اليسرى.



وأضاف أبودلبوح، ان الانشقاق الداخلي في حكومة الكيان، ضبابي، وخلافات "الكابينت" الظاهرة للعلن، لا تؤثر بأي شكل على وقف الحرب، مضيفا "يبدو ان هناك اجماعا داخليا لدى حكومة الكيان، بانهاء حماس وابادة غزة، وان ما خلافاته تكتيكية وليست مفصلية، فلا احد في الحكومة المتطرفة يريد التهدئة".



وشدد أبو دلبوح، على أن انهاء الحرب على القطاع، يحتاج لوقت، ويعتمد على شراسة المقاومة الفلسطينية وبالذات حماس من جهة، واتجاهات الرأي العام الاميركي تجاه فترة رئاسية جديدة لبايدن من جهة اخرى، والتي باتت تتأثر بشكل كبير في ظل استمرار الحرب، متوقعا خفوت الضوء الاخضر الاميركي للكيان يوما بعد يوم.



ويتزامن مع خلافات مجلس الحرب الصهيوني وغالانت، انتقادات وتحذيرات من جهات خارج حكومة الطوارئ الصهيونية، وجهها رئيس وزراء الكيان الاسبق إيهود أولمرت وقال فيها "إن المجتمع الدولي، سيجبر إسرائيل على إنهاء الحرب ضد حماس، إذا استمرت الحكومة الإسرائيلية برفض الكشف عن تصورها لما سيكون عليه القطاع بعد انتهاء الحرب".



أولمرت الذي طالما انتقد نتنياهو، قال إنه "إذا أرادت إسرائيل كسب الوقت وصبر المجتمع الدولي، فعليها الاعلان بأنها ستنسحب من القطاع بعد الحرب، وتقدم رؤية واضحة لغزة بعد القضاء على حماس"، داعيا نتنياهو الى الاستقالة فـ"كل دقيقة يبقى فيها (في السلطة) تلحق الضرر بإسرائيل".



وكانت المواجهة عادت مجددا بين المتطرفين: نتنياهو وغالانت، حين رفض الاخير عقد مؤتمر صحفي مشترك مع نتنياهو في تل أبيب، فرد نتنياهو حينها على هذا الموقف، أنه اقترح على غالانت إقامة مؤتمر صحفي مشترك، لكنه "اختار ما اختار"، في إشارة إلى أنه عقد مؤتمرا صحفيا منفصلا عنه، مؤكدا أن لديه تفويضا من الصهاينة بقيادتهم، وأنه لا يعمل وفقا لاستطلاعات الرأي.، ملمحا بأنه غير مهتم بهذه الاستطلاعات التي تظهر تراجعا كبيرا في شعبيته وأحزاب اليمين الحاكمة، وعلى رأسها الليكود، في مقابل صعود أحزاب معارضة، لكن نتنياهو وغالانت في مؤتمريهما الصحفيين، وعدا بمواصلة الحرب على غزة، حتى تقويض القوة العسكرية لحماس.



وكانت بوادر الخلاف بين أركان "الكابينت" ظهرت في الأسابيع الأولى من الحرب، ويقول مراقبون أن الخلاف بين نتنياهو وغالانت كبير، مشيرين إلى أن "الكابينت" يعتقد بأن نتنياهو يقود حربا على غزة لإنقاذ مستقبله السياسي، وهو ما يؤكده استاذ العلوم السياسية بالجامعة الاردنية د. حسن المومني.



واضاف المومني، أن الدافع الشخصي، هو الذي يقود نتنياهو الى الاستمرار في الحرب الوحشية على غزة، وان الخلافات بينه وبين وزراء في حكومته، موجودة أساسا قبل الحرب، اذ احتج هؤلاء على الاصلاحات القضائية التي قاد نتنياهو حملة اقرارها في الكنيست، وكانوا يريدون استقالته برغم انه الاكثر قدرة على المراوغة، ومساندة الليكود والاحزاب اليمينية المتطرفة وحزب شاس له.



واضاف المومني، "في مسألة الحرب، كان هناك خلافات في السياق الإستراتيجي العام، الا ان الجميع متفق على عدم وجود حماس في غزة، حتى لا تشكل تهديدا لكيانهم، ويحلمون بتحرير الاسرى، وهي اهداف عامة لديهم جميعا".



وقال، إن صدمة 7 اكتوبر، اصابت المؤسستين السياسية والعسكرية في الكيان بمقتل، فالخلافات حول التفصيلات مع تزايد الضغط الاميركي، بدأت تبرز على السطح مع زيارة وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن الى الكيان في مستهل حرب الكيان وآخرها كانت في نهاية الاسبوع الماضي.



وبين المومني، ان غالانت قد يكون مختلفا عن نتنياهو في الاسلوب، وأن قيادات الكيان تدرك بانه بدأ ينقلب على سياسات حكومته الاستراتيجية، وان دافعه الشخصي يتبلور بتقديم نفسه على انه قادر على جلب أمن الاحتلال، الى ان جاءت 7 اكتوبر، وهزت صورته واضعفت قدرته، برغم انه سياسي ملتزم باهداف الكيان.



كما ان انهاء مستقبله السياسي، سيعيده الى المحاكمة وفقا للمومني، الذي اكد ان جزءا من ردة فعله اعتقاده بان حماس دمرت مستقبله السياسي وسيخسر الكثير. كل ذلك بعد التنازلات التي قدمها، وهو من أكد لليكود بانه الوحيد القادر على هزيمة حماس، أضف الى ذلك إسهامه بإقرار مليارات الدولارات من الموازنة للأحزاب المتطرفة، لكن غالانت بدأ يتفوق عليه شعبيا، وهذه ستكون بداية النهاية لمستقبله السياسي، وفقا للمومني.

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