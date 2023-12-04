وزيرة النقل تؤكد أهمية الأرصاد الجوية للاقتصاد الوطني

قامت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني اليوم الأحد بزيارة الى إدارة الأرصاد الجوية حيث اطلعت على عمل الإدارة ، وأكدت على أهمية الأرصاد الجوية للاقتصاد الوطني، حيث إن المواطن يعتمد على عمل الأرصاد في مختلف جوانب حياته سواءً في الزراعة، وحركة الملاحة البحرية، وحركة الطيران، والخدمات العامة والمرور.



وخلال الزيارة قامت الوزيرة بالاطلاع على عمل مديرية التنبؤات الجوية والأقسام التابعة لها بالإضافة إلى مركز التدريب للرصد والتنبؤات الجوية واطلعت على الدورة المنعقدة حالياً لموظفي إدارة الأرصاد الجوية في المركز ، واستمعت الى ايجاز عن عمل الادارة والملاحظات المتعلقة بالنهوض بعملها ومواجهة التحديات التي تقف عائقاً أمام تطورها.

من جانبه بين مدير إدارة الأرصاد الجوية السيد رائد رافد آل خطاب الدور الذي تقدمه الإدارة في تقديم الخدمات لكافة المؤسسات الرسمية والخاصة بالإضافة للمواطنين في مجال الرصد والتنبؤ الجوي من خلال فريق الادراة من الخبراء والمختصين في مجال الأرصاد الجوية .

وقامت الوزيرة بعمل جولة على مرافق الأرصاد واطلعت على الأنظمة المستخدمة ورادار الطقس بالإضافة للخرائط الخاصة بإعداد النشرة الجوية والتحذيرات التي تصدر من الإدارة وأثنت على الجهود المبذولة من قبل موظفي ادارة الارصاد الجوية وعلى دقة النشرات الجوية الصادرة والتي تساهم في التقليل من الخسائر في الأرواح والممتلكات .