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ضبط 392 متسولا ومتسولة في تشرين الأول الماضي

12/4/2023 11:24:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الاثنين، تقريرها عن شهر تشرين الأول الماضي، رصدت فيه أبرز الخدمات التي قدمتها، وإجراءاتها وزياراتها الرقابية في مختلف مناطق المملكة.
وبحسب التقرير، قدمت الوزارة المساعدات النقدية والعينية لـ 9943 أسرة، فيما أجرت أقسام المديريات التابعة لها في المحافظات والألوية 798 زيارة، واستقبلت 9444 معاملة متعلقة بإعداد الدراسات الاجتماعية لغايات منح التأمين الصحي للأسر الفقيرة، 194 معاملة لغايات الإعفاء من نفقات العلاج، في حين أجرت 58 معاملة لغايات خدمة تسوية حقوق الورثة.
ووفق التقرير رخّصت الوزارة 5 حضانات، فيما وجهت عقوبة الإنذار لـ حضانتين بهدف تصويب أوضاعها وتحسين الخدمات النهارية للأطفال.
كما ألحقت الوزارة مسنا بدور كبار السن، و 48 طفلًا في دور رعاية الأطفال الايوائية، فيما استقبلت 9 طلبات لإلحاق مسنين في دور رعاية كبار السن، ودراستين لإلحاق أشخاص ذوي إعاقة.
وبحسب التقرير استقبلت الوزارة، 123 طلبًا لشراء مساكن، 43 طلبًا لاستقبال صيانة مساكن أسر فقيرة.
وفيما يتعلق بالسجل العام للجمعيات، جرى تسجيل 13 جمعية، وانضمت 12 جمعيات لعضوية الاتحاد، وتم تشكيل 21 هيئة إدارية مؤقته لإدارتها، وأنهت 6 هيئات مؤقته أعمالها بالجمعيات، وتم إجراء 15 دراسة للأسر المنتجة، واستقبلت 22 طلبًا لمنح تمويل مشاريع تنموية للجمعيات، و60 طلباً من جمعيات للحصول على دعم.
وبحسب تقرير أعمال صندوق المعونة الوطنية، بلغ عدد الأسر المستفيدة من برامج المعونة المالية الطارئة 961 أسرة، في حين بلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج المعونات الشهرية المتكررة 748 أسرة، بينما وصل عدد الأسر المستفيدة من برنامج معونات التأهيل الجسماني 68 أسرة، فيما استفاد من برنامج دعم برامج التدريب المهني لأبناء الأسر المنتفعة 188 شخص.
وتلقى مركز الدعم والمساندة لدى الصندوق 19272 اتصالًا وشكوى في حين بلغت نسبة الاستجابة 88%
كما بلغ عدد تحويلات المعونة المالية الشهرية المتكررة والمؤقتة لـ 35348 أسرة، والمعونة المالية الشهرية (المعونة التكميلية) لـ 12677 أسرة.
وعن أعمال مديرية مكافحة التسول، كشف التقرير عن إجراء 195 حملة لمكافحة التسول، جرى خلالها ضبط 392 متسولًا ومتسولة.

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