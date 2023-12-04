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تعليق إستيراد السيلاج ومتابعة الأسواق لضمان توفره بأسعار مقبولة

12/4/2023 11:24:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

ترأس وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات اليوم في مبنى الوزارة إجتماعا ضم مجموعة من منتجي الذرة العلفية ومصنعي السيلاج، حيث تم مناقشة واقع زراعة الذرة العلفية والمشاكل التي يتعرضون لها، من تكدس وضعف الإستهلاك بالإضافة إلى منافسة السيلاج المستورد.

وقد بين الوزير ان زراعة الذرة العلفية في تطور وتوسع مع تطور في صناعة السيلجة حيث ان الإنتاج المحلي بلغ ١٠٠ إلى ١٢٠ الف طن وهو يعادل ٨٠ % من حاجة المملكة المقدرة بمائة وخمسون الف طن، وان خطوات الوزارة قد ساهمت في خفض مستوردات المملكة إلى النصف. وشدد الوزير على ضرورة تحسين عملية صناعة السيلاج والإهتمام بالجودة مع المضي في خطط الاكتفاءالذاتي التدريحي من هذا المنتج الذي يشكل جزء من الأمن الغذائي ، وبين الوزير ان الوزارة تتابع زراعة وصناعة السيلاج وانها قد قررت تعليق إستيراد السيلاج ومتابعة الأسواق لضمان توفره بأسعار مقبولة وجودة عالية.

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