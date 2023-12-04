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خلال لقائهم رئيس الديوان.. عشائر السبع بالأردن: نسير خلف الملك دفاعا عن الأردن وفلسطين

12/4/2023 11:24:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، شيوخ ووجهاء من عشائر بئر السبع بالأردن.

واشار العيسوي، في بداية اللقاء، الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، بحضور مستشار جلالة الملك لشؤن العشائر كنيعان البلوي، إلى جهود جلالة الملك عبدالله الثاني المكثفة والمتواصلة التي يبذلها جلالته لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ومساعيه لتأمين استمرار وصول المساعدات الفورية والعاجلة للأشقاء هناك، الذين يتعرضون لأقسى أنواع الجرائم والوحشية.

وقال إن جلالة الملك في مساعيه ومواقفه عبر عن موقف الأردن الشجاع والصلب لدعم الشعب الفلسطيني، ووقف العدوان الغاشم على غزة وتأمين المساعدات الفورية والعاجلة للأشقاء، الذين يتعرضون لأقسى أنواع الجرائم والوحشية.

وأضاف أن الأردن، بقيادته الهاشمية الحكيمة، ومنذ اليوم الأول للحرب، لم يدخر أي جهد من أجل وقفها والتحذير من تداعياتها ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية وردع إسرائيل عن مواصلة ارتكاب جرائمها، التي يندى لها الجبين.

وقال إن الأردن، بقيادة جلالة الملك، يبذل ومنذ اليوم الأول للحرب، التي انتهكت جميع المواثيق والقوانين الدولية، جهودا كبيرة لوقف العـقاب الجماعي، بحق الأهل في غزة، ووقف هذه المجازر، التي يندى لها جبين الإنسانية.

ولفت إلى تحذيرات جلالة الملك للعالم، التي تؤكد بأن استمرار الحرب على غزة، سيجر المنطقة برمتها لكارثة سيدفع ثمنها الجميع، كونها ستؤدي لمزيد من العنف والصراع، مشيرا بهذا الصدد إلى تشديد جلالته على رفض الأردن لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من غزة، وكذلك أي محاولة للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وأنهما امتداد للدولة الفلسطينية الواحدة.

وأشار العيسوي إلى جهود جلالة الملكة رانيا العبدالله ومساعيها لوضع الرأي العالمي في صورة ازدواجية معايير المجتمع الدولي، وانعكاس ذلك، على مشاعر الشعوب العربية والإسلامية، كاشفة جلالتها من خلال مقابلات صحفية مع محطات تلفزة عالمية زيف الادعاءات الإسرائيلية وأعمالها الإجرامية، وانتهاكاتها للقرارات الدولية، ومنظومة حقوق الإنسان، من خلال توضيح الصورة الحقيقية لماهية الصراع.

كما لفت إلى جهود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، مبينا أن سموه أشرف مباشرة على عملية تجهيز وإرسال المستشفى الميداني الأردني الجديد لجنوبي قطاع غزة، ومرافقة بعثة وكوادر المستشفى إلى مدينة العريش المصرية، وكذلك متابعة سموه لعلميات إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للأشقاء في غزة، منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، مجسدا سموه مواقف جميع الأردنيين الملتفين حول قيادتهم الحكيمة، داعمين بجميع الإمكانيات عن عدالة القضية الفلسطينية.



ولفت إلى أن مواقف الأردن، بقيادته الهاشمية ثابتة وراسخة تجاه القضية الفلسطينية، ومع نضال الشعب الفلسطيني، من أجل الحرية والاستقلال وفي سعيه لإقامة دولته الفلسطينية المستقلة، على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال إن موقف الشعب الأردني، بجميع مكوناته، الداعم لمواقف جلالة الملك، ولصمود الأشقاء الفلسطينيين، هو مصدر فخر واعتزاز، مشيرا إلى أن الأردن بقيادته الحكيمة وشعبه الوفي لقضايا أمته، سيبقى السـند القوي والأقرب والداعم الرئيسي للأشقاء في فلسطين وقضيتهم العادلة، وسيبقى الأردنيون جميعا في خندق الوطن، خلف قيادته الهاشمية.

وقال العيسوي إن الاردن سيستمر ببذل كل الجهود، لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ومواصلة إمداد المستشفيات الأردنية الميدانية في غزة ونابلس وجنين، بجميع المستلزمات والمساعدات الطبية والعلاجية.

وقال إن الاردن، سيستمر ومن منطلق الوصاية الهاشمية، في بذل جميع الجهود لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، والوقوف في وجه أي محاولات، تسعى لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس.

واضاف العيسوي أن الأردن بقيادته الهاشمية، ولحمته الوطنية وتماسك جبهته الداخلية، ويقظة نشامى جيشه العربي وأجهزته الأمنية، سيبقى عصيا في وجه التحديات، ثابت على مواقفه تجاه أمته العربية والإسلامية، يدافع عنها بكل شجاعة في جميع المحافل.

من جهتهم، أكد الحضور وقوفهم وجميع الأردنيين، خلف جلالة الملك داعمين لمواقفه المشرفة والشجاعة في الدفاع عن الأهل في قطاع غزة وفي الضفة الغربية.

وقالوا "نعاهد الله والدنيا بأسرها أننا نسير خلف قائد الوطن دفاعا عن الأردن وفلسطين، ونبذل دماءنا وأموالنا وأرواحنا دفاعا عن ثرى الأردن الطهور".

وثمنوا الجهود المكثفة والمتواصلة لجلالة الملك، على الصعيد الدولي والإقليمي، لمساندة ونصرة الأشقاء، والتي كان لهذه الجهود تأثيرا واضحا على مواقف كثير من الدول تجاه ما يشهده قطاع غزة من قتل وتنكيل وهدم.

وأشادوا بجهود الأردن، بقيادة جلالة الملك، بكسر الحصار على غزة، التي تمثلت في إنشاء مستشفى ميداني جديد في مدينة خان يونس وكذلك تأمين المستشفى الميداني الأول في القطاع غزة بالمستلزمات الطبية من خلال عملية إنزال جوي مظلي، وإرسال مستشفى ميداني إلى نابلس، ومواصلة إرسال المساعدات الإنسانية الإغاثية.

وقالوا إن تصدي جلالة الملك ومن خلفه الشعب الأردني البطل أفشل كل المخططات الإسرائيلية، التي تسعى لإشاعة الموت والدمار في كل المنطقة.
وأضافوا أن الجهود التي يبذلها جلالة الملك على الصعيد السياسي والإنساني والإغاثي والطبي، كان لها أثر كبير في تعزيز صمود الأشقاء في فلسطين.

وقدروا عاليا مواقف جلالة الملكة رانيا العبدالله، تجاه المجازر من قتل للأطفال والنساء والشيوخ، والتدمير التي ترتكبها آلة القتل الإسرائيلية، التي عبرت عنها خلال مقابلات مع محطات تلفزة عالمية.

كما ثمنوا سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وحرص سموه على مرافقة كوادر المستشفى الميداني الجديد إلى مدينة العريش المصرية، ومتابعة سموه لعمليات إرسال المساعدات الإنسانية والطبية للأشقاء، التي كان الأردن سباقا في إرسالها للأشقاء في غزة منذ اندلاع الحرب.

واعتبروا أن جهود الأردن بقيادة جلالة الملك، تجسد موقف الأردن التاريخي الثابت، قيادة وشعبا، تجاه الأشقاء في فلسطين والدفاع عن حقوقهم الوطنية المشروعة بإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقي، مشددين على ى أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس.

وقالوا إن الهاشميين جسدوا على مدار التاريخ أسمى مواقف الشرف والرجولة تجاه القضية الفلسطينية والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة ونيل حرية وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.

واستذكروا تضحيات الجيش العربي المصطفوي على ارض فلسطين، والتي ما تزال أضرحتهم شاهد عيان على تضحيتهم بأرواحهم التي قدموها فداء لفلسطين.

وأكدوا ضرورة تمتين الجبهة الداخلية والحفاظ على تماسكها، مشيرين إلى أن الأردن القوي، هو الأقدر على دعم القضايا العادلة لأمتيه العربية والإسلامية.

وسلموا العيسوي وثيقة تأييد ودعم مرفوعة لجلالة الملك، باسم شيوخ ووجهاء من عشائر بئر السبع، مؤكدين التفافهم حول جلالته في جهوده الرامية إلى نصرة الأشقاء الفلسطينيين ووقوفه الثابت في وجه مخططات التهجير الإسرائيلية، ووقف العدوان الهمجي على قطاع غزة والضفة الغربية.

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