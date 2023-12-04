طائرة ملابس تنطلق من الأردن إلى غزة

طائرة ملابس تنطلق من الأردن إلى غزة
التاريخ
12/4/2023 11:24:17 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" اليوم الاثنين طائرة مساعدات إغاثية جديدة تحمل الملابس إلى غزة عبر معبر رفح في مصر.
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