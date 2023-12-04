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طائرة ملابس تنطلق من الأردن إلى غزة

12/4/2023 11:24:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" اليوم الاثنين طائرة مساعدات إغاثية جديدة تحمل الملابس إلى غزة عبر معبر رفح في مصر.

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