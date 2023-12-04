Tuesday, 05 December 2023 08:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


من ميريديام سويز... المياه تتسلم عرضا واحدا لتنفيذ مشروع الناقل الوطني

12/4/2023 11:24:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت وزارة المياه والري / سلطة المياه عن استلام عرض واحد من الائتلافات التي تأهلت لمشروع الناقل الوطني الاردني - لتحلية ونقل المياه من العقبة الى كافة محافظات المملكة حيث سيتم دراسة العرض من الناحية الفنية ومن ثم الناحية المالية لتنفيذ هذا المشروع الوطني الاردني الهام.
وأوضحت الوزارة/سلطة المياه ان اجتماعا بحضور وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود للجنة الشراء الخاصة لمشروع الناقل الوطني المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 6117 تاريخ 9/3/2022 برئاسة د. جهاد المحاميد أمين عام وزارة المياه والري وكل من المهندس وائل الدويري امين عام سلطة المياه بالوكالة والمهندس محمود خليفات مدير عام دائرة العطاءات الحكومية والسيد محمد الخشاشنة امين عام وزارة البيئة وم. جمال قطيشات امين عام وزارة الاشغال العامة والإسكان وم. اماني العزام امين عام وزارة الطاقة والسيد عبد الحكيم الشبلي امين عام وزارة المالية والسيد علاء بينو مدير وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومراقبي ديوان المحاسبة السيد زياد نصيرات وعبد الله الحيارى ومراقب هيئة النزاهة ومكافحة الفساد يوسف العفيفي والمستشار القانوني لوزارة المياه والري للمشروع الدكتور عمر الجازي ومدير المشروع م. عيسى الور والاستشاري CDM وممثل الائتلاف مقدم العرض جاد حريبي والفريق المرافق له ، حيث تم فتح العرض المقدم من شركة ميريديام سويز Meridiam Suez لتنفيذ مشروع الناقل الوطني ، وبدأت اللجنة بدراسة العرض المقدم من الناحية الفنية ليصار الى دراسة العرض المالي وإعلان النتائج خلال وقت قريب.
وبين ممثل الائتلاف جاد حريبي انه تم دراسة المشروع بكافة جوانبه معربا عن ارتياحه وسعادته بكافة الإجراءات المصاحبة لتقديم العروض مؤكدا أهمية المشروع كمشروع فريد على مستوى المنطقة والعالم لتحلية المياه وان الائتلاف سيبذل كافة الجهود مع الجهات المعنية لانجاح هذا المشروع .
واوضحت الوزارة/سلطة المياه ان هذا المشروع يهدف الى تحلية ونقل (300) مليون متر مكعب من المياه المحلاة من خليج العقبة على البحر الاحمر الى جميع مناطق المملكة كخيار وطني أردني لتأمين كميات مياه اضافية مستدامة مؤكدة ان المشروع سيعتمد على الطاقة المتجددة ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة الهادفة الى توليد 31% من الكهرباء من مصادر طاقة متجددة بحلول العام 2030 ، ويحظى المشروع باهتمام بالغ لمواجهة العجز المائي الذي تشهده المملكة وتأمينها لتغطية احتياجات الشرب خلال العقدين القادمين.

MENAFN04122023000072011014ID1107535771

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث