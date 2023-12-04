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الخصاونة: الحكومة تدرك أهمية استقطاب الاستثمارات

12/4/2023 11:24:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



التقى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في دبي اليوم الاثنين، على هامش مؤتمر الأطراف COP28 للاتفاقية الإطارية للتغير المناخي المنعقد في دبي حالياً، مع رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا.
وبحث رئيس الوزراء مع رئيس مجموعة البنك الدولي خلال اللقاء الذي حضره وزراء المالية الدكتور محمد العسعس، والبيئة الدكتور معاوية الردايدة، والتخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، فرص تعزيز التعاون بين الأردن والبنك الدولي في المجالات الاقتصادية والتنموية.
وأكد رئيس الوزراء تقديره للشراكة القوية التي تجمع بين الأردن والبنك الدولي، وأن الأردن ينظر باهتمام لتعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية بما يسهم في دعم جهود الحكومة في المرحلة المقبلة لتحقيق التعافي الاقتصادي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
واستعرض رئيس الوزراء تقدم سير العمل في تنفيذ مسارات التحديث الثلاثة الذي تنفذه الحكومة بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، معرباً عن تقديره للبنك الدولي على دعمه للأولويات التي يتضمنها البرنامج، مشيراً إلى تطلع الحكومة لتعزيز التعاون مع البنك للمحافظة على الزخم المطلوب للتحديث الشامل، سيما في الجانب الاقتصادي والإداري.
ولفت الخصاونة إلى أن الدعم الفني الذي يقدمه البنك في عدد من المجالات ساهم في دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية.
كما تم إطلاع رئيس البنك الدولي على البرنامج الوطني الجديد للإصلاح المالي والنقدي والذي يدعمه صندوق النقد الدولي، مؤكداً أن البرنامج يعزز الاستقرار المالي والنقدي ومنعة الأردن في ظل الظروف الإقليمية المضطربة، إضافة إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد ورفع قدرته على التصدير وتوفير الوظائف.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تدرك أهمية استقطاب الاستثمارات التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص العمل التي تحد من مشكلة البطالة.
وعرض الخصاونة لجملة من المشروعات التي يعتزم الأردن تنفيذها في العديد من المجالات الحيوية، سيما مشروع الناقل الوطني للمياه، ومشاريع الخدمات الحكومية الرقمية، وتعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة وغيرها، معرباً عن الأمل بدعم البنك الدولي للمساهمة في تنفيذها.
وعرض الخصاونة التحديات التي تفرضها أزمة اللجوء السوري على الأردن في ظل محدودية الدعم الدولي المقدم لدعم خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، مؤكداً أهمية الدور الذي يمكن أن يقوم به البنك الدولي مع الدول والجهات المانحة لتوفير الدعم المطلوب للخطة.
بدوره، أكد رئيس مجموعة البنك الدولي، أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البنك والأردن، مشيداً بالإصلاحات التي ينفذها الأردن في المجالات كافة.
وأكد استعداد البنك للتعاون مع الأردن لتجاوز التحديات الاقتصادية التي تواجهه، سيما في ظل التباطؤ الذي تشهده الاقتصادات العالمية.

MENAFN04122023000072011014ID1107535770

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