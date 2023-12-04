القوات المسلحة تطلق موقعاً إلكترونياً للتواصل مع رفاق السلاح

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أطلقت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، موقعاً إلكترونياً جديداً للتواصل الدائم مع المتقاعدين العسكريين، وذلك التزاماً بتوجيهات ورؤى جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة بالاهتمام المستمر بهم ورعايتهم وتلمس احتياجاتهم.
وتم إطلاق الموقع الإلكتروني: ()، الذي يتم من خلاله تحديث أرقام الهواتف لرفاق السلاح من المتقاعدين العسكريين، ولتسهيل التواصل معهم في جميع المناسبات والفعاليات الوطنية وأنشطة القوات المسلحة، وتسخير كافة الإمكانات المتاحة لخدمتهم، حيث أنهم الرديف والسند الحقيقي للقوات المسلحة الأردنية في الدفاع عن الوطن وصون منجزاته ومكتسباته.
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