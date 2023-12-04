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رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي وجهاء من مخيم الزرقاء

12/4/2023 11:24:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ثمن وجهاء من مخيم الزرقاء (العودة) مواقف وجهود ومساعي جلالة الملك عبدالله الثاني الدولية والإقليمية من أجل دعم الأشقاء في فلسطين وقطاع غزة.

وأكدوا وقوفهم خلف القيادة الهاشمية، ودعمهم لجميع الجهود التي يبذلها الأردن بقيادة جلالته من أجل وقف الحرب الدموية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقائهم اليوم الاثنين، رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي.

وفي بداية اللقاء، الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، نقل العيسوي للحضور تحيات جلالة الملك لهم واعتزازه بهم وبجميع الأردنيين.

واستهل العيسوي حديثه بالإشارة على جهود جلالة الملك المتواصلة من أجل وقف الحرب على قطاع غزة، والتي راح ضحيتها الآلاف من الأبرياء والأطفال والنساء والشيوخ.

وقال إن الأردن، بقيادة جلالة الملك، يبذل، منذ اليوم الأول للحرب الغاشمة التي انتهكت جميع المواثيق والقوانين الدولية، جهودا كبيرة لوقف العقاب الجماعي بحق الأهل في قطاع غزة.

وأضاف أن الأردن تمكن، فضل قيادته الحكيمة، من توظيف احترامه ومكانته الدولية لإيصال رسائل واضحة للعالم، بأن ما تقوم به إسرائيل من قتل للمدنيين وهدم لكل المرافق الحيوية، من مستشفيات ومدارس وبنية تحتية ودور عبادة مخالف لجميع الشرائع السماوية والقانونية والقيم الإنسانية، وهو ما يتطلب تدخلا فوري لوقف الحرب، وفرض هدنة إنسانية، وإدخال المساعدات الكافية بشكل مستمر.


وأشار إلى أن الأردن سيستمر ببذل كل الجهود، لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وسيبقى بعزيمة وتوجيهات القيادة الهاشمية يوظف كل أدواته وإمكانياته من أجل تحقيق وقف إطلاق النار وإسناد الفلسطينيين في قطاع غزة ولن يدخر جهدا، من أجل إيقاف الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد أن موقف الشعب الأردني الداعم لمواقف جلالة الملك، ولصمود الأشقاء الفلسطينيين هو مصدر اعتزاز وفخر، مشيرا إلى أن الأردن، قيادة وشعبا، كان وسيبقى السند القوي والأقرب والداعم الرئيسي للأشقاء في فلسطين ولقضيتهم العادلة وسيبقى الأردنيون جميعا في خندق الوطن خلف قيادته الهاشمية.

وقال إن الأردن سيبقى بقيادته الهاشمية، ولحمته الوطنية وتماسك جبهته الداخلية ويقظة نشامى جيشه العربي وأجهزته الأمنية، قويا، يؤدي رسالته النهضوية، ثابت على مواقفه الأصيلة ويدافع بكل شجاعة عن قضايا أمته العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

من جهتهم، ثمن الحضور الجهود المكثفة والمتواصلة لجلالة الملك، على الصعيد الدولي والإقليمي، لمساندة ونصرة الأشقاء، والتي كان لهذه الجهود تأثيرا واضحا على مواقف كثير من الدول تجاه ما يشهده قطاع غزة من قتل وتنكيل وهدم.

وأكدوا وقوفهم، خلف جلالة الملك داعمين لمواقفه المشرفة والشجاعة المساندة والداعمة للأهل في قطاع غزة وفي الضفة الغربية.

وأشادوا بجهود الأردن السباقة من أجل نصرة الأشقاء في غزة والتي تمثلت في إنشاء مستشفى ميداني جديد في مدينة خان يونس وكذلك تأمين المستشفى الميداني الأول في القطاع غزة بالمستلزمات الطبية من خلال عملية إنزال جوي مظلي، وإرسال مستشفى ميداني إلى نابلس، ومواصلة إرسال المساعدات الإنسانية الإغاثية.

وعبروا عن تقديرهم لجهود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وحرص سموه على مرافقة كوادر المستشفى الميداني الجديد إلى مدينة العريش المصرية، ومتابعة سموه لعمليات إرسال المساعدات الإنسانية والطبية للأشقاء.
وأكدوا ضرورة تمتين الجبهة الداخلية والحفاظ على تماسكها، مشيرين إلى أن الأردن القوي، هو الأقدر على دعم القضايا العادلة لأمتيه العربية والإسلامية.
وسلموا العيسوي وثيقة تأ

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